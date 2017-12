Firea il executa pe fostul sef ANAF!

Florentin Pandele are toate motivele sa se mandreasca din nou cu sotia sa, dupa ce ambitioasa primarita a declansat „jihadul” impotriva UBER ROMANIA, firma condusa de Nicoleta Schroeder, nimeni alta decat fiica fostului presedinte al ANAF, Gelu Diaconu. Cel pe care oricum primarul din Voluntari nu il avea la inima dupa ce, pe cand se afla in fruntea Fiscului, i-a executat niscai tovarasi de combinatii.

Dincolo insa de resentimentele din trecut, miza „razboiului taximetristilor” declansat in Capitala este una uriasa, prezenta pe piata a „uberistilor” rupand o „felie” tot mai mare din clientela aducatoare de profituri astronomice. Mai ales ca pretul licentelor de taxi care, desi teoretic nu ar putea fi comercializate, in practica se vindeau ca painea calda s-a prabusit dupa ce UBER a castigat teren. Iar cum miile de taxiuri cu numere de Ilfov, dar care bantuie prin Capitala au conducatori auto „cu Pandele in suflet”, Gabriela Firea a si pornit atacul asupra firmei unde manager general este fiica lui Gelu Diaconu, un personaj inca extrem de influent si in ANAF-ul de azi… Ceea ce ar putea conduce la o escaladare a conflictului declansat de o initiativa controversata a primarului general al Capitalei.

Disputa pe fiscalitate

In „lumea buna” se cam stie de ce taxiurile cu numere de Ilfov se pot plimba nestingherite prin Bucuresti, pentru ca altfel soferii ar urla in gura mare sa li se dea inapoi banii platiti pentru cumpararea licentelor. Asa ca, desi firmele bucurestene au atras de nenumarate ori atentia asupra concurentei neloiale practicate de catre ilfoveni, autoritatile bucurestene au evitat sa ia vreo masura. Iata insa ca, profitand de un pretext ideal pentru a abate atentia de la acest subiect fierbinte, Primaria Capitalei condusa de Gabriela Firea a anuntat ca va dispune mai multe masuri care vor conduce la scoaterea de pe piata a firmei UBER, acuzata la randul sau de marile companii de taximetre ca le-ar fura clientii. In replica, UBER ROMANIA a ripostat comunicand public ca ei pun la dispozitie „un serviciu fiscalizat si transparent, toate cursele venind cu o factura fiscala”, comunicat parca redactat de Gelu Diaconu, fost sef al ANAF si tatal Nicoletei Schroeder, general manager al respectivei companii. Iar cum diversi politicieni s-au asezat deja pe meterezele uneia sau alteia dintre tabere in timp ce taximetristii au anuntat ca nu se vor opri din actiunile de protest, amenintand inclusiv cu blocarea traficului in Capitala de Sarbatori, iata ca Gabriela Firea a deschis astfel o adevarata „Cutie a Pandorei”…