Firea are SPP-ul ei!

Iata ca ambitiile megalomanice ale Gabrielei Firea par de neoprit si nu ma refer aici neaparat la sondajele care o tin „calda” intr-o viiitoare cursa prezidentiala, primarita Capitalei fiind data de atatea ori ca singura care i-ar putea lua fata lui Klaus Iohannis, incat a inceput sa creada chiar si ea ca totul este pe bune si va ajunge prima femeie presedinte din Romania!

Si cum Gabriela Firea deja se pregateste intens pentru mutarea cu flotant in Dealul Cotrocenilor, aceasta, pe langa „mofturile” costisitoare achizitionate din bugetul parca fara fund al PMB, pentru a-si putea afisa astfel noile coafuri si paltonase, aceasta a trecut si la lucruri mai serioase. Astfel ca, pentru a nu pati ca bietul „neamt” incalecat de alunecosul general Lucian Pahontu, Firea si-a tras inca de pe acum propriul SPP! Pe bune! Caci, pe langa cohortele de politisti locali, in cadrul Primariei Capitalei fiinteaza, ca parte din Directia de Siguranta si Ordine Publica si Serviciul Protectie Demnitari! Format din tineri frezati si imbracati la costume negre, exact ca-n filmele cu intransigentii agenti ai Secret Service, cu masini negre in dotare si armament pe masura, mai ceva decat sepepistii originali! Ce-i drept, cu fisa postului lucrurile sunt ceva mai incurcate, dar ce mai conteaza atata vreme cat Gabriela Firea si-a putut indeplini un nou vis, fie si pe banii bucurestenilor, acela de a avea SPP-ul ei!

Securitatea, prioritate absoluta

Iata ca, desi nu au toalete prin parcuri, fie ele si ecologice iar de traficul din Capitala nici nu mai are rost sa vorbim, bucurestenii pot rasufla usurati ca Gabriela Firea a bifat, in sfarsit, o promisiune din campania electorala.

Pe care, mai mult ca sigur si-a facut-o sie insasi, intrucat alegatorii nu prea isi aduc aminte sa fi votat PSD-ul ca sa se faca SPP la Primaria Municipiului Bucuresti. Dar uite ca Serviciul Protectie Demnitari exista, dovada ca securitatea personala este una din prioritatile mandatului Gabrielei Firea. Iar pentru curiosii din sistem pe care i-ar putea freca grija de ce naibi mai este nevoie de inca un serviciu de acest fel, cand oricum Primaria Capitalei are la dispozitie Politia Locala, structura cu una dintre cele mai stufoase organigrame din intreg sistemul, si inca ala pe bune, s-a facut chiar si o fisa a postului care sa justifice intr-un fel necesitatea existentei sepepistilor lui Firea.

Astfel ca intreaga activitate a SPD-ului, adica SPP-ul lui Firea se bazeaza pe doar trei atributii mari si late : „ 1. Asigura protectia personalului din aparatul de specialitate al Primarului General sau din institutiile sau serviciile publice de interes local cu prilejul efectuarii unor controale cu actiuni specifice; 2. asigura protectia membrilor delegatiilor straine cu ocazia vizitelor efectuate, organizate de Primaria Municipiului Bucuresti sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti; 3. participa impreuna cu celelalte autoritati competente pentru asigurarea securitatii si insotirii persoanelor prezente la intalnirile cu Primarul General sau cu reprezentantii Consiliului General al Muncipiului Bucuresti”. Si atat. Deci asigura o securitate pentru care sunt angajati oricum si politisti locali, cu tot cu echipele de interventie din dotare…

Isi face si „Doi s’ un sfert”

Cu toate ca periodic Gabriela Firea iese public autovictimizandu-se ca ar fi urmarita de servici, iata ca, la randul sau, are propriile afinitati pentru acest gen de structuri.

Astfel ca, pe langa relatia de amicitie dezvoltata si intretinuta de familia Firea – Pandele cu adjunctul Serviciului Roman de Informatii, Adrian Ciocirlan, Primarul General al Capitalei acorda o atentie cu totul aparte si functionarii acestui destul de discret Serviciu Protectie Demnitari. Si, din cate se aude, cu toate ca are la dispozitie si un Serviciu de Interventii, Gabrriela Firea si-ar dori mult de tot ca „Mosul” sa-i aduca si o structura informativa proprie a Primariei Capitalei, adica un „Doi s’ un sfert” al ei… Ca tot s-a umplut institutia de cadre pensionare care de-abia asteapta sa asigure securitatea informationala si sa „toarne” la greu, mai ales ca de acum o vor putea face si pe niste lefuri deloc de neglijat si dupa care ar saliva si sepepistii si ofiterii de informatii pe bune…