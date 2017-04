Finul lui Ponta, sef la Justitie!

La cate „blaturi” pe Justitie am asistat in ultimii ani, inclusiv intre rivali politici de moarte, aproape ca nimic nu ne-ar mai putea mira atunci cand vine vorba de coabitarile de-a dreptul halucinante care au loc pe acest minister atat de greu incercat. Inclusiv in ultima vreme, cand dupa „explozivul” Florin Iordache, care s-a grabit ca fata mare la maritis cu buclucasa OUG 13, Ministerul Justitiei a ajuns acum pe mana unui Tudorel Toader care „procedurizeaza” activitatea ministeriala de nimeni nu isi mai face sperante ca va apuca vremurile cand vor fi finalizate proiecte legislative atat de necesare si asumate prin programul de guvernare drept „prioritati absolute” pe acest domeniu.

Insa, parca pentru a intari si mai mult misterul legat de inexplicabilele coabitari de la Justitie, Liviu Dragnea a „inghitit” nu unul, ci doi „broscoi” la conducerea acestui minister pe care, fie si din simple calcule politice, ar fi trebuit sa incerce sa-l „securizeze” la maxim. In schimb, dupa cum a dezvaluit „National” cu ceva vreme in urma, liderul PSD, pentru a nu irita si mai mult apele in partid, a acceptat „oferta de nerefuzat” a ultimului „baron” din avanposturile PSD-ului, Paul Stanescu reusind astfel sa o impuna drept secretar de stat la Justitie pe Sofia Mariana Mot, membra de frunte a „pepinierei de cadre” din Olt. Si cunoscuta nu doar ca mama primarului din Slatina, cat mai ales pentru „incumetrirea” cu familia „bietului” interlop Bercea Mondial. Insa si mai greu este de inteles cum de junele Ion Claudiu Teodorescu, cunoscut in tot partidul drept „Raducu” sau „Finul”, nimeni altul decat mana dreapta a lui Victor Ponta a ajuns secretar general al aceluiasi Minister al Justitiei.

Post vital pe care il ocupa chiar si acum, desi restul liderilor pesedisti ar baga mana in foc ca acesta este chiar finul unui Victor Ponta care devine deja periculos de agasant cu atacurile sale dezlantuite la adresa lui Dragnea. Mai ales pe „frontul Justitiei”…

Prima recuperare

Paul Stanescu a fost singurul lider influent din teritoriu care a refuzat sa-i acorde lui Liviu Dragnea „cecul in alb” solicitat pentru desemnarea premierului din partea coalitiei de guvernare de dupa alegerile din 11 decembrie. Insa „baronul” de Olt s-a mai inmuiat dupa ce a reusit sa-si impuna cativa oameni de incredere din fief-ul sau in posturi cheie de la conducerea unor importante ministere precum Justitia, IMM-urile si Mediul de Afaceri sau Agricultura.

Printre care si judecatoarea Sofia Mariana Mot drept secretar de stat la Justitie, desi facuse furori informatia ca aceasta l-ar fi „mosit” pe Judecator, unul dintre copiii lui Bercea Mondial, interlopul care in vremurile sale de glorie era abonat la cumetrii cu personalitati politice. Insa aceasta nu a fost nici pe departe prima recuperare a PSD-ului la fruntea Justitiei. Pentru ca, la doar cateva zeci de ore dupa instalarea sa ca premier, Sorin Grindeanu a semnat numirea lui Ion Claudiu Teodorescu drept secretar general al aceluiasi minister. Este vorba despre o „tanara speranta” pesedista care a fost inclusiv seful de cabinet al lui Victor Ponta. Dar si prefect de Gorj. Apoi, pe vremea mandatului „varului” Robert Cazanciuc, Ion Claudiu Teodorescu a fost instalat in urma unui concurs cu scandal drept secretar general adjunct al Ministerului Justitiei. A fost eliberat insa din functie de Raluca Pruna, dar, dupa niciun an de zile, a revenit in forta, ajungand de aceasta data secretar general plin. Si asta chiar sub ochii lui Liviu Dragnea, desi nu au fost putini cei care l-au informat pe acesta ca „Raducu” Teodorescu ar fi nici mai mult nici mai putin decat finul lui Ponta. Legatura „legendata” probabil si de tranzactia imobiliara dintre familia Teodorescu si fostul premier. Caci tatal actualului secretar general al Ministerului Justitiei i-a vandut in trecut lui Victor Ponta, pe un pret apreciat drept derizoriu, un teren in comuna gorjeana Baia de Arama. Unde, cel mai probabil drept „bonus”, i-au construit si o casa de lemn, unde Ponta a si avut adresa de domiciliu in buletin, pentru a putea candida pe listele PSD din Gorj. Dar uite ca toleranta lui Dragnea ori a ajuns la cote nemaiintalnite pana acum in politica damboviteana, ori poate ca „scenariul” razboiului purtat de „pontisti” impotriva conducatorului partidului este atat de bine scris incat multi membri de partid vor ramane cu gura cascata la scena finala…