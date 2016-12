Filmuletul cu tehnocratul care pune pe jar Internele!

Iata ca deja nici nu a inceput bine „marea epurare” de prin ministerele conduse de tehnocrati si deja ies la iveala noi si noi „grozavii” comise indeobste de catre „tinerii frumosi si liberi” care, se va afla odata si cum, au prins functii de conducere odata cu instalarea la Palatul Victoria a Cabinetului Ciolos.

Iar in unele cazuri excesul de zel se poate sa fi mers chiar mai departe decat deja de acum traditionalul „umflat in pene”, dar aceste aspecte ramane sa le lamureasca, in urma unor inevitabile anchete interne, cei care vor prelua in curand posturile „puilor de tehnocrati”, asa cum a fost si Adrian Moraru.

Este vorba despre unul dintre consilierii ministrului de Interne, Dragos Tudorache, dar care a reusit sa-si faca simtita trecerea meteorica prin functie prin cateva decizii care au reusit sa-i uimeasca pana si pe chestorii veterani, care au vazut atatea la viata lor in „viesparul”de la MAI.

„Teroarea” prefectilor

Imediat dupa instalarea in fotoliul de consilier, se pare ca Adrian Moraru i-ar fi cerut ministrului de Interne sa-i convoace pe toti prefectii si sa le spuna ca, de acum inainte, trebuie sa il anunte pe el despre toate activitatile publice pe care le vor avea in timpul campaniei electorale.

Lucru care s-a si intamplat, intrucat Dragos Tudorache s-a conformat straniei solicitari a consilierului sau. Astfel ca, dupa cum sustin chiar unii dintre prefecti, desi acestia aveau atatea pe cap atat cu pregatirea alegerilor parlamentare, cat si cu bunul mers al institutiilor din judetele lor, au ajuns sa fie de-a dreptul „terorizati” de telefoanele primite aproape zilnic de la ministre. Si, de asemnea, prefectii s-ar fi aratat din cale afara de deranjati si de faptul ca s-a mers atat de departe cu „cenzura” de la minister, incat consilierul ministrului Dragos Tudorache ajunsese sa le spuna inclusiv la ce evenimente sa mearga si la care nu!

Pe urmele lui Dragnea

In acelasi timp insa, prin interviurile acordate de pe noua sa functie, consilierul lui Tudorache ajunsese sa se laude chiar ca a introdus tabletele in sectiile de votare! Uitand insa sa aminteasca de faptul ca aceleasi tablete au existat in sectii si la alegerile locale din primavara, fiind vorba de sistemul informatic de monitorizare a votului multiplu. Atata doar ca nu s-a filmat numaratoarea. Insa, daca tot am ajuns la filmari, lucrurile ar putea „degenera” in legatura cu o alta decizie controversata luata de catre consilierul Adrian Moraru, cel care a facut un videoclip in care a si jucat si prin care le spunea oamenilor ce sa faca la vot. Ce-i drept, nu cu cine sa voteze, dar care sunt pasii concreti. Numai ca, in acest scop a folosit atat calitatea sa oficiala din cadrul Ministerului de Interne, dar si alti reprezentanti ai institutiei conduse de catre Dragos Tudorache. Numai ca MAI nu are asemenea atributii in „fisa postului”, ci doar Autoritatea Electorala Permanenta. Insa consilierul buclucas a vrut musai sa joace in acest clip, pe care l-a facut cu scopul de a motiva si incuraja oamenii sa mearga la vot. Adica, mai in gluma, mai in serios, cam ce a facut si unul Liviu Dragnea, de s-a ales cu condamnarea de-l tine acum in frau pentru functia de premier…