Escapade amoroase cu elicoptere MAI!

„Operatia” de control de la IGAV a reusit, numai ca „pacientul” este in continuare mort si la dispozitia ultimilor mohiocani din „clubul comandorilor”. Pentru ca, dupa ce membrii acestei „fratii” au fost aspru infierati in raportul final al Corpului de control al ministrului de Interne, care a trimis o plangere penala catre Parchetul Militar, Reliu Ion Cristinel a fost lasat in ofsaid, nu toti comandorii facand pasul inapoi, asa cum au promis.

Astfel ca, in timp ce conducerea ministerului se cacaie inca sa impuna barem masurile administrative care se impun, cel putin pana ce vor face toti pasii legali pentru recuperarea prejudiciului de la cei care aproape ca au pus Aviatia Internelor pe butuci, Colcigeanu si compania fructifica din plin de „vidul de conducere” din jur, avand deja un fel de excluivitate asigurata mai cam pe toate zborurile care se mai fac. Ceea ce, desigur, inseamna bani, multi bani care se adauga deja lefurilor de nababi, unele burdujite cu nenumarate sporuri, dar si lasarea la sol, unul cate unul, a elicopterelor care sunt bagate in reparatii caapitale pe capete de catre „distrugatorul IGAV”. Insa cum semnalele noastre arata ca Protectia Interna din cadrul „Doi s’ un sfert” parca face primii pasi spre revenirea la fisa postului si monitorizarea unor cazuri halucinante care continua sa se petreaca la varful multora dintre structurile MAI, initiatii sistemului dau ca sigura explozia, cat de curand, a unui fierbinte „SEXGATE” care va zgaltai din temelii ministerul condus de Carmen Dan. Pentru ca deja ploua cu sesizari despre increngaturile de amantlacuri in care sunt prinsi sefi de la diverse structuri, in frunte chiar cu DGA sau alte inspectorate generale. Iar uniid intre sotii care au aflatc a sunt incornorati si au devenit „sogori” cu sefii nevestelor jura deja razbunare trimitand plangeri dupa plangeri structurilor abilitate de control. Asa ca este doar o chestie de timp pana la izbucnirea celui mai incendiar „SEXGATE” din istoria sistemului. Si pentru ca IGAV-ul nu avea cum sa nu fie prinsa in tenebrele acestor scandaluri sexuale ce tocmai stau sa rabufneasca, se verifica acum si informatiile privind escapadele amoroase pe la Tulcea sau alte destinatii „scurte”, efectuate cu putinele elicoptere grele de zbor ramase in functiune si pe banii statului. Zboruri in care, sub pretextul semnarii unor hartii care s-ar putea face si din unitatea centrala, birocratii din birouri fac adevarate escapade amoroase. Si poate chiar nu i-ar interesa nici macar pe cei de la contrainformatii cine cu cine si-o mai trage prin minister, mai ales ca sunt si alte scandaluri pe rol, inclusiv la structuri de elita, daca o astfel de aventura nu ar costa bugetul MAI nu mai putin de 6-7.000 de euro…

Cu amanta la inaltime

Inconstienta anumitor ofiteri superiori, fie ei operativi sau simpli „soareci de birou” nu se aseamana decat cu cea a politicienilor care, cu DNA-ul suflandu-le in ceafa, continuau sa-si vada cu un tupeu inconstient de combinatii. Si chiar daca procurorii anticoruptie nu au dat inca iama prin IGAV, raportul intocmit de Corpul de control al ministrului de Interne, in urma seriei de dezvaluiri din „National” este pur si simplu devastator, cu acuze extrem de grave aduse la adresa mai multor comandori si alti ofiteri superiori din „brigada lui Reliu”. Iata insa ca, desi fostul inspector general s-a retras dupa ce MAI a inaintat la Parchetul Militar dosarul „clanului comandorilor”, nu toti oamenii de incredere ai acestuia s-au tinut de cuvant cu privire la promisiunea unei „retrageri ordonate”. Asa ca, fara ca sa existe cea mai mica jena, desi se stie ca toata activitatea le este in continuare atent monitorizata, supravietuitorii lui Reliu continua sa bage la greu „zborului de instructie” si sa incaseze sume care, atunci cand vor fi dezvaluite, vor face ca actualele scandaluri pe aceasta tema sa para niste simplle povesti de adormit copiii. Si daca in „saga” de dezvaluri cu privire la ceea ce se intampla la nivelul IGAV am scos la iveala nenumarate amanunte incendiare, chiar nu credeam ca se va trece si la „next level”. Cel romantico-siropos sau sexual, depinde de mentalitatea fiecaruia, in care amantele sunt plimbate la inaltime, cu elicopterele grele, amorezii evadand astfel din unitate si bucurandu-se de cateva ore de libertate totala, departe de orice ochi curiosi.

6.000 de euro partida!

Pilotul, mereu acelasi al cam tuturor zborurilor trecute drept unele de instructie chiar nu are de ce sa se planga de aceste misiuni fierbinti, intrucat tot incaseaza sapte-opt milioane in plus pentru o astfel de deplasare. Plus ca, de ce nu, poate chiar mai poate trage si el cu ochiul. De asemenea, amorezii care au intrat acum in vizorul structurilor specializate nu pot fi incantati de aceste escapade, singura umbra de indoiala fiind ca nu cumva una dintre amantele care nu sunt si ele plimbate cu elicopterul sa nu faca gura prea mare. Insa revenind la cifre, mai ales pentru specialistii din domeniu, un astfel de zbor cu respectivul tip de elicopter greu costa undeva la 6-7.000 de euro! Asta in timp ce premierul Mihai Tudose, ministrul de Interne, Carmen Dan sau secretarul de stat Raed Arafat se dau de ceasul mortii sa gaseasca veniturile necesare pentru reparatia sau achizitionarea de elicoptere care sa poata fi folosite si la misiuni de interventie dificile, inclusiv pe timp de noapte. Iar iubaretii din IGAV, cu nume si prenume, dupa cum figureaza in anumite rapoarte informative, se dau „huta-huta” cu putinele elicoptere care mai au resursa de zbor sau nu au fost puse la sol in urma exploatarii lor defectuoase.

Menaj a trois

Situatia nu este insa una exploziva doar din cauza acestor „amanunte” financiare, dar si pentru ca din primele informatii reiese ca la mijloc ar fi vorba de fapt de un adevarat menaj a trois. Situatie care, mai mult, nu este una singulara, astfel de cazuri existand si in alte structuri din cadrul MAI. Unele dintre acestea fiind semnalate de catre chiar sotii care nu ar mai fi putut suporta umilintele si au decis sa informeze conducatorii structurilor centrale de toate aceste scandaluri sexuale. Asa ca este de asteptat ca si alte amanunte XXX sa iasa la iveala cat de curand, la putin timp dupa scandalurile „Puica” si „Loverboy”, unele pe care sistemul s-a chinuit atata sa aseze batista pe tambal…