Dragnea preia controlul DNA si DIICOT!

In ultimele luni, Liviu Dragnea a pozat in „neprihanit” precum femeile care desi au copii mari se dau totusi drept „domnisoare” sub pretextul ca au la activ doar „cezariene” si nu ar fi nascut pe cale naturala. Cam asa si cu liderul PSD care, spre disperarea apropiatilor sai, a cedat de fiecare data cand trebuie sa faca vreun „gest” atat de obisnuit de altfel politicenilor romani, indiferent de partidul din care fac parte, atunci cand era vorba despre o numire pe o anume functie. Numai ca Dragnea a cedat de fiecare data, mimand cel mult o minima „rezistenta” fata de ofertele concurentei. Astfel ca, in timp ce liderii celorlalti poli de putere din coalita de guvernamant isi frecau mainile multumiti ca i-au mai luat „de sub mustata” alte si alte posturi cu care sa-si rasplateasca proprii oameni de incredere, anturajul presedintelui PSD aproape ca cedase psihic, „inghitind” scenariul ca Dragnea este deja tras pe linie moarta.

Numai ca, asa dupa cum dezvaluiam nu cu multa vreme in urma, cu Coldea si alti vechi sereisti dornici de „vendetta” dupa ce au fost „victime colaterale” ale razboiului fratricid din sistem la „butoanele” sale, Liviu Dragnea a reusit sa puncteze decisiv acolo unde ii interesa mai mult pe sfatuitorii sai. Si drept dovada ca in ultima vreme a deprins extrem de repede regulile jocurilor operationale din „liga mare”, presedintele PSD a cedat „in linie” la numirile de la toate institutiile, punand in schimb piciorul in prag atunci cand a fost vorba de una singura: Curtea Constitutionala!

„Trinomul” de la CC

Iar in toata aceasta vreme, singura „obsesie” a lui Dragnea a fost sa-l impinga, cu orice pret, pe Mihai Busuioc la conducerea Curtii de Conturi. Iar mesajele trimise de catre presedintele PSD au fost atat de puternice ca nu va face niciun rabat cand va fi vorba de numirea lui Busuioc, incat nici gruparea de la Palatul Victoria, nici cea a „baronilor” din teritoriu, nici „aldistii” si nici macar Opozitia nu a indraznit sa faca vreo „glumita” pe acest subiect.

Iata insa ca, in timp ce se lasa lovit din toate partile de Opozitie si de ceea ce a mai ramas din „statul paralel”, Dragnea a reusit sa-si bage si un alt „dulau” de incredere in cel de-al doilea post vital, astfel ca Florin Tunaru nu doar ca a intrat si el in conducerea Curtii de Conturi, dar a fost deja instalat drept „tartorele” Autoritatii de Audit. Iar daca Busuioc s-a dovedit a fi un „om de onoare” pe vremea puciului esuat a acum deja „reevaluatului” Sorin Grindeanu, loialitatea lui Tunaru este mult mai veche, inca de pe vremea cand fusese adus de la Teleorman la butoanele ANAF-ului ca si vicepresedinte. Iar ultima mutare strategica a lui Dragnea este aducerea si a lui Bogdan Stan tot la Curtea de Conturi. Iar cu toate ca acesta a stat „pe burta” in ultima vreme, ca nu cumva sa-i rabufneasca „scandalul CNAS” pe nas si sa nu mai poata fi „ejectat” de la ANAF direct la Curtea de Conturi, ramane de vazut daca de aceasta data presedintele PSD chiar a facut o miscare inteligenta. Ca una e sa-ti fie unul loial, chiar cu un exces de zel greu de temperat, dar alta este sa mai fie si vulnerabil pe deasupra. Mai ales ca ancheta de la CNAS avanseaza intr-un ritm teribil…

Lista cu „tematice”…

Consiliat ca la carte de „coldistii” din sistem, Dragnea si-a facut rost astfel de un „as” pe care il poate scoate din maneca la nevoie, mai ales ca „perceptia publica” este deja setata pe „marfa angro” pe care Curtea de Conturi a bagat-o in ultimii ani la DNA si DIICOT. Astfel ca nu ar mai putea nimeni stramba din nas atunci cand inspectorii Curtii de Conturi vor continua „sa sufoce” cele doua structuri, dar si alte parchete cu rapoarte si sesizari oficiale. Iar faptul ca pana acum institutiile de forta au fost menajate de „nea Nicu” Vacaroiu, „tintele” predilecte fiind consiliile judetene sau locale, primariile si alte regii autonome iar de la anul situatia va fi exact pe dos, sunt doar „fineturi” pentru initiatii sistemului. Caci nici DNA, nici DIICOT si nici celelalte Parchete nu vor putea protesta acum ca primesc prea multe sesizari de la Curtea de Conturi! Iar „perversa” lui Dragnea de a prelua controlul DNA si DIICOT prin intermediul „trinomului” impus la conducerea Curtii de Conturi nu se opreste doar aici, in sistem stiindu-se bine ca acolo se afla atat echipe de control „prietenoase”, dar si „dusmanoase”… Iar cum se vorbeste deja ca in aceste zile tocmai ce se intocmeste lista cu controalele tematice pentru inceputul anului viitor, panica unora este atat de mare incat, iata, Lucian Pahontu a si incercat sa se retraga din „razboiul murdar” ce va urma, obtinand prin canale specifice o „audienta” privata la Mihai Busuioc. Cum acesta din urma nu a avut insa decat cinci minute pentru el, iata ca SPP-ul este deja una dintre structurile care, cu siguranta, va fi printre primele calcate de „trinomul” lui Dragnea…