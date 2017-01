Dragnea preda Guvernul „Clanului Oltenilor”!

Uite ca Liviu Dragnea nu este chiar atat de „el lider maximo” in PSD precum il vede toata lumea.

Si asta pentru ca, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, presedintele principalului partid de guvernamant a suferit cateva infringeri severe in propria ograda, fiind obligat sa cedeze, pe banda rulanta, importante functii de conducere din diverse ministere catre „fosile” sustinute de tot mai influentul „clan al oltenilor”. Este vorba de o puternica grupare dura din cadrul PSD, al carei lider de necontestat este Paul Stanescu, „baronul” de Olt batand cu pumnul in masa pentru ca oamenii sai sa primeasca posturi vitale in Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei, Ministerul Dezvoltarii sau chiar sefia unor importante institutii precum Inspectoratul de Stat in Constructii.

Iar presiunea exercitata a fost cu atat mai puternica, pentru ca Liviu Dragnea avea cu totul alte planuri pentru aceste locuri solicitate insistent de catre Paul Stanescu, numai ca deja cel dintai a inceput sa cedeze pas cu pas. Asa ca deja la Justitie vom avea un controversat secretar de stat „girat” de Paul Stanescu, in timp ce Ministerul Internelor este si el la un pas sa fie cedat, aproape in totalitate, „clanului oltenilor”. Pentru ca influentii lideri ai organizatiilor teritoriale din sudul tarii l-au „inghitit” pe Sorin Grindeanu drept premier doar la schimb cu mai multe posturi de secretari de stat, sefi de structuri sau institutii care ii intereseaza in mod deosebit. Iar acum nu renunta in ruptul capului la recompensa pentru „mandatul in alb” acordat lui Dragnea pentru nominalizarea premierului.

Ia locul „Grupului de la Cluj”

Atata amar de vreme, „Grupul de la Cluj” nu s-a lasat dus de la butoanele subterane ale guvernarii tarii, desi membrii de marca ai acestuia nu au castigat niciodata vreo confruntare electorala directa. Iata insa ca minunea tocmai ce este pe cale sa se intample si ultimele „ramasite” ale „grupului de la Cluj” sunt spulberate atat din organigrama centrala a noului guvern, cat si de la sefia institutiilor si structurilor pe care le controlau. Totul insa doar pentru a le face loc bataiosilor membri ai „clanului oltenilor”, in fruntea caruia se afla Paul Stanescu si, intr-o oarecare masura, Lia Olguta Vasilescu. Insa, de departe, Paul Stanescu a ramas cel mai puternic lider local din PSD, mai ales ca a ramas cam singurul „baron” din partid pe care procurorii anticoruptie nu au reusit sa-l ingenuncheze, in ciuda dosarelor care il vizau.

Si-a tras Justitia!

Iar pentru a intelege cat de mare este forta exercitata de catre Paul Stanescu este suficient sa amintim ca acesta tocmai ce este pe cale sa-si declare „hegemonia” asupra Ministerului Justitiei, dupa impunerea protejatei sale Mariana Mot drept secretar de stat.

Judecatoare la Curtea de Apel Craiova, Mariana Mot este cunoscuta nu doar pentru scandalul in care a aparut drept moasa lui Judecator, nimeni altul decat fiul interlopului Bercea Mondial, dar si pentru ca este o apropiata a lui Paul Stanescu. Lucru dovedit si de faptul ca fiul viitorului secretar de stat de la Justitie, Emil Mot, a ajuns primar tocmai la Slatina, in fief-ul de necontestat al lui Paul Stanescu. Cel care, astfel, odata cu surprinzatoarea decizie a ministrului Florin Iordache de a o nominaliza pe Mariana Mot, a reusit sa-si infiga „cuiul” in Justitia romana.

Internele se joaca in familie

Insa ambitiile lui Paul Stanescu sunt mult mai mari, „clanul oltenilor” fiind gata sa acapareze si un alt minister tentant pentru ei, lucru dovedit de dezvaluirile din „National” cu privire la spritul la care s-a decis ca noului ministru Carmen Daniel Dan sa i se faca niste „oferte de nerefuzat” : Ion Stoica drept secretar general al MAI, Doru Dumitrescu ca seretar de stat si Constantin Nicolescu viitor sef al Inspectoratului General al Politiei Romane. Iar „miza” cea mare este directionarea postului de secretar general catre „chestorul baronilor”. Este vorba despre „nea” Ion Stoica, fost inspector sef in judetele Arges, Valcea si, bineinteles, Olt. Sprijinit in cariera de Paul Stanescu, chestorul Ion Stoica este totodata si cumatru cu afaceristul Catalin Spataru, cunoscut drept „regele asfaltului” din Oltenia si care a fost arestat pentru o evaziune fiscala de mai mult de 20 milioane de euro. Iar cum Spataru deruleaza majoritatea contractelor cu statul tocmai pe „feuda” lui Paul Stanescu, lucrurile se leaga, mai ales pentru „initiatii” de la spriturile date la „Celly”, restaurantul lui Spataru.

Dupa Politie, Jandarmeria!

Laudandu-se cu sprijinul proaspetei ministrese Lia Olguta Vasilescu, actualul sef al IPJ Dolj, Constantin Nicolescu este sigur ca il va inlocui pe Bogdan Despescu in fruntea Politiei Romane. Mai ales ca sefia IGPR-ului a fost deja „revendicata” de „clanul oltenilor”. Mai nou insa, oltenii vor si Jandarmeria, asa ca, daca actualul inspector general Marin Andreiana nu va rezista asalturilor declansate din toate partile pentru preluarea functiei de sef al IGJR, cel mai probabil inlocuitorul sau va fi tot un oltean, Constantin Florea de la… IJJ Dolj.

Infiltrati peste tot

Astfel ca nu este zi in care, probabil fara sa aiba habar, premierul Sorin Grindeanu sa nu semneze cate o noua numire in importante functii de conducere pentru cei din „clanul oltenilor”, care astfel, profitand de pasivitatea presedintelui Liviu Dragnea, tocmai ce se infiltreaza peste tot. Este si cazul lui Emil Forin Albota, un alt om de incredere al lui Paul Stanescu din organizatia PSD Olt si care tocmai ce a primit sefia Inspectoratului de Stat in Constructii.