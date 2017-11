Dragnea, jucat de Rus si Badalau!

Daca ar avea destul timp la dispozitie si nu ar fi presat de avansarea audierilor din comisiile parlamentare de specialitate, statul paralel, fie el si unul neasumat de catre seful statului nu ar trebui sa miste un dosar pentru a asista la implozia PSD-ului. Partid in care Dragnea pare sa fi scapat mare parte din haturile Puterii, noi si noi repozitionari ale influentilor baroni macinand la temelia partidului din teritoriu.

Iar daca pana acum presedintele celui mai mare partid din tara s-a multumit sa faca, pacifist, cate un pas inapoi, pentru a nu tulbura si mai multe apele pesediste, iata ca ultimul puci care se „coace” la varful PSD-ului are caracteristici aparte. Pentru ca, pur si simplu, cei doi lideri care au batut palma pentru a se sprijini reciproc nu urmaresc neaparat sa preia conducerea scriptica a partidului. De fapt, prezenta lui Dragnea in fruntea partidului reprezinta un „paratrasnet” cat se poate de util pentru Ioan Rus si Niculae Badalau, care, de cateva zile, au parafat un nou pol de putere la varful PSD. Mai ales ca acestia urmaresc doar sa-si puna oamenii, cat mai multi oameni de incredere pe functii cheie de la nivelul ministerelor ravnite si de alte grupari, asta „ca sa mearga treaba”. Drept urmare, chiar daca „pucistii” nu vizeaza expres scaunul lui Dragnea, „el lider maximo” se afla intr-o postura pe care nu si-o dorea, si anume sa fie jucat de grupul de la Cluj si „gasca lui Badalau”, in timp ce nu poate riposta transant, cei doi lideri avand rolul de „balamale” care pot inclina oricand balanta Puterii in partid intr-o parte sau alta…

Si tu, Naica…?

Badalau este pe cai mari, dupa ce giurgiuveanul si-a jucat, cel putin pana acum, excelent cartea „factorului de stabilitate” din partid. Pentru ca, de fiecare data cand la orizont se prefigura cate o criza, fie ea una cat de mica, Badalau lovea prin manta, prin alti lideri apropiati, lasand sa se inteleaga ca este de partea contestatarilor lui Dragnea si ca va aprinde fitilul care va arunca partidul in aer. Nefacand astfel decat sa pregateasca terenul pentru ca Dragnea sa ajunga la mana lui si sa incerce sa-l convinga sa nu sara in alta barca. Lucru care, de altfel, se si intampla de fiecare data, Niculae Badalau pronuntandu-se mereu, in ultima clipa, dupa ce tot el aratase pisica dezintegrarii PSD-ului, pentru pretinsa stabilitate a partidului. Dar, desigur, asta doar dupa ce obtinea o marja si mai mare de miscare a propriilor interese. Iata insa ca de aceasta data el pare sa faca o miscare ceva mai radicala, trecand de la practicarea jocului dublu deja obisnuit la „next level”, cel al unei intelegeri subterane cu grupul de la Cluj si principalul exponent al acestuia, Ioan Rus. Adica a pesedistului cu, probabil, cele mai bune interconectari personale in sistem. Ce-i drept, se pare ca Dragnea a primit la randul sau informatiile „updatate” despre „perversa” lui Badalau, asa ca in ultima vreme il priveste pe acesta cu ochi tot mai tristi, care parca doar ca nu striga „Si tu, Naica…?”

Interconectarea cu sistemul…

Iar faptul ca Badalau a cedat cantecului de Sirena al sistemului pe filiera clujeana se poate datora in mare parte si influentei majore pe care Ioan Rus o are inca asupra multor structuri de forta, in frunte cu chiar Ministerul de Interne. Si cu toate ca s-a tot incercat „legendarea” invulnerabilitatii lui, mai ales dupa ce acesta a scapat in doi timpi si trei miscari de dosarul de la DNA, presedintele executiv al PSD-ului stie totusi foarte bine, in sinea lui, cum stau lucrurile. Asa ca avea nevoie ca de oxigen de un aliat care, intr-adevar, dispune de interconectarile necesare cu sistemul. Mai ales ca termenii intelegerii sunt unii cat se poate de simpli, fiecare tabara delimitandu-si bine sferele ministeriale de influenta. Oricum, dupa ce nu cu multa vreme in urma dezvaluiam reactivarea grupului de la Cluj de catre vechea garda sereista, Rus deja a facut primii pasi pentru preluarea controlului asupra unor intregi structuri, prin oamenii de incredere ramasi la butoane. Chiar daca „trezirea din adormire” a produs si efectul advers, controversata inchidere a unor dosare de catre structura centrala a DNA refiind puse pe tapet de catre cu totul alte structuri…

Carmen Dan, tinta in miscare…

Iar cum Rus se comporta deja ca adevaratul ministru de Interne, la varful sistemului se vorbeste deja ca prima „tinta” care va fi stransa in „menghina” Rus – Badalau este Carmen Dan. Caci, pana ce nazurosul Gabriel Vlase se va decide sau nu daca accepta rolul de viitor ministeriabil, oamenii lui Rus din MAI strang tot mai mult surubul aici. Strategie care, desi poate da rezultate daca va duce in continuare la izolarea tot mai accentuata a ministrului de Interne, are si dezavantajul ca, daca nu este „dozata” cat trebuie poate oricand sa reprezinte si „resortul” care sa o faca pe Carmen Dan sa nu mai reziste „asaltului tacut” si sa joace totul pe o singura carte. Mai ales ca„animalul” politic Dragnea nu are cum sa nu simta ca ca, dupa ce a cedat pe frontul ”Shhaideh”, a-si retrage „amazoanele” din fruntea Ministerului Muncii sau mai ales de la Interne ar reprezenta, practic, o capitulare neconditionata… Drept urmare, varianta cea mai agreata, cel putin de catre initiatii sistemului este ca Dragnea va continua sa inchida ochii si la alte propulsari de oameni pe filiera Rus – Badalau pana la nivelul doi, atata timp cat acestia nu cauta sa-i dea lovitura decisiva, la putinii ministri care i-au ramas loiali in mod neconditionat…