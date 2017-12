Dragnea, gadilat la „oua” de DNA!

Aflat la apogeul carierei sale, atunci cand nimanui nu-i trecea prin cap ca Nastase nu-si va impune hegemonia la conducerea Romaniei pentru urmatorii ani, pe fostul premier care statea pe deplin linistit dupa ce-si cumparase pana si ingaduinta SUA dupa parafacerea afacerii Bechtel l-a mancat undeva sa-i indemne pe cei din sistem sa-i numere „ouale”. Si uite ca i le-au numarat de a ajuns sa faca apoi reclama la fularele Burberry, la ora de maxima audienta. De asemenea, la fel de repede s-a naruit si imperiul construit cu migala de Sorin Ovidiu Vantu, influentul miliardar fiind executat in doi timpi si trei miscari dupa ce a fost interceptat in timp ce radea de Basescu, pe atunci exponentul cel mai de seama al sistemului, ca trebuie „sa se stearga la gura” dupa ce-i face cate o felatie.

La adapostul miliardelor si a gurii sale bogate, Gigi Becali s-a crezut atat de puternic incat ii chema de la televizor pe procurorii anticoruptie sa vina sa-i faca „un scurt” la Palat. Dan Diaconescu s-a incapatanat sa faca el regulile in Parlament, intr-un moment in care ajunsese mai mult decat un partid „balama” si acum a ajuns sa dea petreceri cu lautari doar ca este din nou in libertate. Iar Gabi Oprea a simtit de asemenea pe propria piele ca risti sa te arzi „daca te apropii prea mult de Soarele puterii”, dupa cum surprinzator de metaforic a concluzionat Liviu Dragnea. Un Dragnea care se afla acum in postura de odinioara a lui Adrian Nastase, „el lider maximo” peste un partid care a castigat detasat alegerile si peste un guvern destul de obedient, in ciuda catorva rabufniri izolate de orgoliu. Numai ca, iata, invatand extrem de multe in ultima vreme, Liviu Dragnea nu s-a mai repezit sa invite sistemul, si nici macar statul paralel sa-i numere „ouale”. Iar la randul sau, sistemul, prin „varful de lance” al DNA-ului mai mult il mangaie la „oua”, decat sa-i aplice lovitura decisiva tocmai acolo unde il doare cel mai tare. Adica la perioada 2013-2014 in care, din postura de vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale a primit pe mana, prin semnatura lui Victor Ponta, miliardele „jucariei” create special chiar de catre el, pentru el, Programul National de Dezvoltare Locala. Si uite cum, in timp ce tin la sertar raportul devastator al Curtii de Conturi cu privire la „ouale” lui Dragnea de la PNDL, pe care le-a impartit baronilor loiali din teritoriu sub propria semnatura, procurorii doar se invart in jurul lui cu dosare anoste ca „Belina”. Care, dupa cum dezvaluiam, daca ar fi sa explodeze cu adevarat in instanta, atunci ar distruge buna parte din clasa politica si sistem deopotriva, cu toate ca este greu de crezut ca vreun magistrat roman va reusi sa deconspire identitatea adevaratilor detinator ai actiunilor la purtator de la TelDrum…

Mirajul coabitarii

Desi a trecut la sefia PSD tocmai pentru ca predecesorul sau a crezut orbeste in mirajul coabitarii cu sistemul, Liviu Dragnea, odata instalat la butoanele guvernarii a ratat si el startul, incercand sa se gudure pentru a intra in gratiile sefilor structurilor de forta. Iar de-abia dupa cele patru intalniri „esuate” din primavara cu chiar sefa DNA, dezvaluite recent de „National” se pare ca Dragnea s-ar fi aratat dispus sa fie ceva mai combativ pe frontul Justitiei. Fara ca macar insa apropiatii sai sa poata baga si acum mana in foc ca „razboiul pe viata si pe moarte” cu statul paralel este de aceasta data unul pe bune sau nu…

Nu-i sparg „pusculita” FNDL

In aprilie 2015, inspectorii Curtii de Conturi condusa de un Nicolae Vacaroiu inca suparat pe toti politicienii pentru ca nu i-au dat moca o sala de festivitati de la Palatul Parlamentului pentru o petrecere aniversara finalizau un raport incendiar cu privire la gravele deficiente constatate la Ministerul Dezvoltarii. Unde, intre 2013 si 2014 a fost infiintat, la initiativa personala a vicepremierului si ministrului de atunci Liviu Dragnea, Programul National de Dezvoltare Locala. Iar concluziile despre terenuri subevaluate, lucrari supraevaluate, plati paralele catre diverse firme si disparitia pur si simplu a 10 milioane de euro erau doar cateva dintre concluziile raportului care, desi cu oarecare intarziere, a fost trimis si la Directia Nationala Anticoruptie si la alte institutii abilitate. Numai ca, surpriza, in loc sa se napusteasca asupra mingii la fileu ridicata de catre Curtea de Conturi, inca nicio ancheta oficiala nu a fost declansata cu privire la „spargerea pusculitei” de la FNDL. Cu toate ca, in urma unei Ordonante de Urgenta a Guvernului Ponta, ministrul Liviu Dragnea primise personal dreptul de a semna fiecare proiect care se finanta din uriasul fond de jumatate de miliard de euro, de nenumarate ori fiind invocata urgenta pentru atribuirea fara licitatie a unor sume uriase de la bugetul Fondului. Un fond in care s-a continuat pomparea unor sume astronomice de la buget, astfel ca numai in acest an Sevil Shhaideh si, mai nou, Paul Stanescu au avut la dispozitie nu mai putin de 30 de miliarde de lei!

Mai bine se impiedica…

Greu de precizat daca intre Liviu Dragnea si sistem chiar exista cu adevarat o „alchimie” speciala care il face pe primul sa taraganeze in Parlament „decaparea” statului paralel, in timp ce procurorii par sa-i aplice „inamicului public numarul unu” nenumarate lovituri in Justitie, dar numai unele de „catifea”. Ce-i drept, Dragnea nu este presat nici de o Opozitie incapabila sa profite din plin de nesiguranta actualei coalitii de guvernamant, Ludovic Orban multumindu-se doar sa ceara deja papagaliceste organizarea de alegeri anticipate, probabil pentru a-i putea oferi un loc in fruntea listei PNL denuntatorului sau preferat, Tiberiu Urdareanu… Asa ca, aidoma bancului, intre a sta pe loc si a infrunta asaltul Justitiei si a fugi din fata acestuia, „gaina” Dragnea a preferat sa se impiedice… Culmea este insa ca, desi astfel il poate incaleca pe presedintele pesedist cu dosare precum cel al „pusculitei” FNDL, nici „cocosul” DNA nu stie prea bine ce sa faca intr-o atare situatie, multumindu-se doar sa-i dea tarcoale… Semn ca pierderea „consilierii” SRI este resimtita mai puternic decat se credea, atat de catre clasa politica, cat si de catre o parte a sistemului deopotriva. Sistem in care, totusi, parerile daca Dragnea scapa sau nu sunt inca „bara-bara”, jumatate crezand ca acesta nu va putea fi doborat cu dosare gen Belina, care mai mult il „gadila” decat il lovesc cu adevarat, in schimb o eventuala ancheta FNDL putandu-i distruge definitiv cariera politica …