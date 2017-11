Dragnea, executat de SISMI, serviciul secret italian!

Cu toate ca se spune ca politicienii mint cu nonsalanta cu care respira, iar cei romani si Liviu Dragnea nu fac in niciun caz exceptie, de aceasta data presedintele PSD a spus un adevar de netagaduit. Razboiul dintre sistemul de forta si coalitia politica aflata la guvernare se apropie de batalia decisiva si, de acum inainte, va fi „care pe care”! Si, intr-adevar, deja s-a scos artileria grea, „linia rosie” de pana acum fiind depasita de detonarea dosarului „TelDrum”, unul prin care conducerea Directiei Nationale Anticoruptie risca asa cum nu a mai facut-o niciodata pana acum, noua strategie aplicata de echipa Laurei Codruta Kovesi fiind una de „totul sau nimic”.

Astfel ca, dupa ce ancheta din Brazilia a ramas una pur jurnalistica, DNA a ales sa mearga pe mana unul alt dosar gata „fasait”, acuze precum cea de constituire a uni grup infractional organizat in anul 2001, mai ales ca procurorul vedeta Paul Dumitriu decretase deja in 2015 ca nici macar nu are rost sa inceapa vreo urmarire penala fiind unele controversate inca din start. Numai ca DNA a beneficiat din plin de „balonul de oxigen”primit de la Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF), care s-a oferit „paravan” pentru a se putea justifica de ce a fost redeschis dosarul dupa clasarea data de chiar un sef de sectie tot din DNA! Mai mult chiar,„strangerea surubului” mediatic la Liviu Dragnea a functionat ireprosabil, situatia fiind manageriata prin ridicarea la fileu a unui raspuns-comunicat de presa al actualului presedinte al OLAF, prin care nu doar ca se confirma ca structura europeana facuse propriile denunturi in luna mai a anului trecut, dar Nicholas Ilett mai si sublinia faptul ca finalizarea dosarului TelDrum reprezinta „exemplu perfect al cooperarii pozitive dintre OLAF si autoritatile nationale”, in speta DNA.

Numai ca, surprinzator, „pacifistul” Liviu Dragnea a reactionat imediat si de o vehementa totala. Iar in timp ce acesta facea dezvaluiri fara precedent la TV, „pe piata” erau plasate informatii sensibile si compromitatoare despre Giovanni Kessler si Nicholas Ilett, sefii OLAF care au facut posibila „decaparea” presedintelui Camerei Deputatilor. Numai ca, in timp ce razboiul mediatic dintre cele doua grupari este in toi, toata lumea fiind constienta ca aceasta confruntare finala se poate termina doar cu un invingator si un invins, nemaifiind loc de compromisuri, informatiile intrate in posesia noastra arata ca, la varful sistemul se stie foarte bine ca se va trece la „next level”, mai ales ca exista rapoarte contrainformative privind implicarea unui serviciu secret strain in toata aceasta isterie care a impartit tara, Justitia, clasa politica romaneasca si sistemul de la noi in doua mari tabere…

„Cosa Nostra”, pistol cu apa

Acuzele aduse oficial de catre procurorii DNA la adresa lui Liviu Dragnea sunt unele de o gravitate fara precedent. Fie si pentru simplul fapt ca s-a depasit si un prag istoric al sumelor vehiculate, din moment ce se vorbeste de 30 de milioane de lei si 25 de milioane de euro deturnati de „grupul infractional organizat” constituit de liderul Liviu Dragnea inca din anul 2001.

Iar daca procurorii vor avea si probe prin care sa convinga judecatorii de vinovatia „clanului teleormanenilor”, atunci se poate spune ca alte organizatii mafiote precum legendara „Cosa Nostra” sunt doar „pistol cu apa” fata de cea destructurata de DNA. Structura care, astfel, va castiga definitiv „razboiul Justitiei”. Pana atunci insa, DNA a acuzat in forta ca Liviu Dragnea, baiatul sau si fosta sotie scoteau bani de la firma TelDrum in cinci moduri : donatii, dividende, vanzari supraevaluate, chirii si folosirea directa de bunuri mobile si imobile. In plus, in rechizitoriul procuroarei care, culmea, vine tot din Teleorman se reitereaza „copy – paste” acuzele aduse de OLAF privind trucarea licitatiilor de asfaltare prin fonduri europene, prin trecerea in caietul de sarcini a necesitatii unui utilaj detinut doar de catre firma TelDrum.

O „facatura” DNA – OLAF

Numai ca, la doar cateva ore de la acest atac total al DNA, a urmat un contraatac la baioneta, ramas, cel putin deocamdata, fara raspuns. Astfel ca, pe toate „canalele” posibile si imposibile au inceput sa curga informatii care, la randul lor, daca se dovedesc adevarate, vor arunca din nou „anatema” comenzilor politice asupra DNA, de aceasta data vehiculandu-se ipoteza unei „facaturi” comune facute alaturi de doi dintre capii OLAF. Ceea ce ar distruge definitiv orice urma de credibilitate a DNA. Pentru ca, in replica la actiunea DNA s-a dezvaluit ca OLAF a fost condus pana in octombrie anul acesta, deci si atunci cand s-a depus denuntul impotriva TelDrum de catre Giovanni Kessler, un fost procuror italian anti-mafia, anchetat insa anul trecut pentru interceptari ilegale si lasat fara imunitate de Comisia Europeana!

De asemenea, Kessler a fost acuzat ca a deschis inutil peste 400 de dosare, cele mai multe impotriva unor companii din Romania si Bulgaria, el fiind audiat si de procurorii belgieni intr-un dosar in care OLAF a folosit interceptari ilegale ale convorbirilor telefonice pentru a obtine dovezi folosite in ancheta „Dalligate”. Mai mult, Kessler a fost acuzat personal ca, intr-o singura zi, a deschis inutil nu mai putin de 432 de cazuri mici, impotriva unor companii bulgaresti si romanesti, pe care apoi le-a inchis imediat, totul doar pentru ca rata de succes a agentiei europene antifrauda sa creasca peste noapte. Mai ales ca respectivele companii erau oricum trecute imediat pe lista neagra a fondurilor europene si nu mai puteau accesa finantarea europeana. In plus, dupa „ejectarea” lui Kessler din fruntea OLAF, cel care a facut denuntul la DNA la doua luni dupa ce Comisia Europeana ii ridicase imunitatea, locul acestuia a fost luat de fostul sau om de incredere, Nicholas Ilett, cel care, la randul lui, a fost suspectat in ancheta procurorilor belgieni privind interceptarile ilegale ale OLAF.

Racolat la Caltanisetta!

In anul 2007, Senatul de la Roma adopta pachetul legislativ privind reforma serviciilor secrete italiene. Astfel, Serviciul Secret Civil (SISDE) devenea Agentia de Informatii si Securitate Interna (AISI), in timp ce Serviciul Secret Militar (SISMI) era transformat in Agentia de Informatii si Securitate Externa (AISE). Cu toate aceste schimbari de nume, clasa politica si opinia publica italiana a continuat sa prefere termenul de SISMI pentru serviciul lor de informatii externe.

Cel cu un trecut extrem de controversat si implicat in mai multe scandaluri cu iz politic din Peninsula si care, dupa cum reiese din raportul contrainformativ intrat in posesia noastra si-ar fi bagat coada, extrem de discret, ce-i drept, si in „executia” lui Liviu Dragnea. Raport in care se mai precizeaza ca Giovanni Kessler ar fi fost intre 2006 si 2008 reprezentant al autoritatii locale din regiunea autonoma Trento, abia ulterior fiind numit la OLAF. Iar in cadrul DIGOS – Serviciul de Investigatii si Operatiuni Speciale din Italia, in anul 2007 s-ar fi deschis o ancheta cu privire la fraudarea unor fonduri europene pentru dezvoltarea pistelor de biciclete, placute bilingve austro – italiene si un termovalorizator, prejudicul estimat fiind de nu mai putin de 57 milioane de euro. Totul in perioada in care Kessler se afla in fruntea autoritatii din Trento! Insa si mai interesanta este informatia potrivit careia Kessler, inca din perioada cuprinsa intre 1995, cand a fost numit la sefia Directiei Antimafia din Caltanisetta, Sicilia si pana in 1998 ar fi fost racolat de catre SISMI, actualul serviciu de informatii externe italian. Mai mult chiar, Giovanni Kessler ar fi lucrat pe anumite spete cu celebra procuroare Carla del Ponte, sustinandu-se ca ar fi colaborat inclusiv cu Victor Ponta in actiuni legate de „cultivarea” magistratului Carla del Ponte! In plus, in aceasta ecuatie intra si Sebastian Ghita, identificat la randul sau ca unul dintre apropiatii lui Giovanni Kessler! Iar cum initial intr-una din anchetele OLAF figura si firma ASESOFT pentru „deturnarea” fondurilor pentru constructia unui drum in judetul Olt, parca deja se inchide altfel cercul, dupa aceasta „albire” care o fi avut si ea pretul sau…