Dosarul care a spart binomul!

Nici macar judecatorii Curtii Constitutionale nu sunt chiar atat de naivi incat sa creada ca una dintre deciziile, fie ea cat se poate de spectaculoasa ar fi vinovata de ruperea binomului DNA-SRI. Mai ales ca, dupa cum bine o cunosc initiatii sistemului, la acea ora deja „lantul de iubire” se rupsese de ceva vreme. Iar culmea este ca, dupa cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in posesia noastra, dosarul care ar fi produs raceala intre cele doua structuri de forta care conlucrasera atat de intens pana atunci ar putea fi relansat cat de curand.

Chiar daca, intr-adevar, acesta deja a fost trimis in judecata. Numai ca structurile informative au pus mana pe noi inregistrari care dovedesc ca rechizitoriul procurorilor anticoruptie cuprinde doar o parte din suspiciunile legate de dosarul „ BT Telekom”, in timp ce itele intregii afaceri ar duce si la alte nume grele ale sistemului. Iar cum faptele cuprinse in aceste rapoarte informative pur si simplu incendiare nu sunt inca prescrise, situatia se anunta cu atat mai interesanta. Asa ca, pana cand DNA va da iama in vami, „razboiul total” din sistem pare sa se mute pe un nou front, ramanand de vazut daca se vor extinde acum cercetarile si mai ales de catre cine si cu privire la mentenanta scanerelor revolutionare produse de firma din Otopeni. Si care, dupa cum suna acuzele aduse chiar din interior unor nume grele care s-au aflat la conduera ANAF si a Directiei Generale a Vamilor, s-ar fi stricat exact la tanc, chiar dupa semnarea unui contract fabulos privind asigurarea mentenantei. Insa cel putin la nivelul sistemului se stie foarte bine ca miza adevarata a acestei afaceri nu este contractul pur si simplu, ci conotatiile acestui dosar care a dus practic la ruperea „binomului”, atunci cand procurorii nu au vrut sau nu au putut sa ocoleasca „cartoful fierbinte” al scanerelor livrate vamilor.

Operatiunea „ROBOSCAN”

In urma cu un an si o luna, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie il puneau sub urmarire penala pe omul de afaceri Mircea Tudor, patronul firmei MB Telekom Ltd. SRL, acesta fiind acuzat ca ar fi platit 6.000.000 de lei avocatului Liviu Ardeias din Alexandria, pentru a fi ajutat de catre acesta sa castige licitatiile organizate de catre Directia Generala a Vamilor.

Culmea este insa ca, dupa cum bine se stie la anumite paliere ale sistemului, pana la acest pas surpinzator facut de catre oamenii Laurei Codruta Kovesi s-ar fi purtat un adevarat razboi subteran pentru a nu se deschide astfel o „Cutie a Poandorei” care, intr-adevar, asa cum au aratat-o apoi evenimentele ulterioare, s-a dovedit imposibil de gestionat. Oricum, imediat dupa putinele amanunte scapate public despre afacerea MB Telekom, „lumea care conteaza” s-a polarizat imediat in doua tabere distincte, ca niciodata pana atunci. Pe de o parte, Mircea Tudor a fost prezentat doar ca un om de casa al Serviciului de Informatii Externe, care ar fi beneficiat de sprijinul ocult al agentilor acoperiti pentru a fi abonat la contractele cu statul pe filiera Directiei Generale a Vamilor din cadrul ANAF. Asta in timp ce cealalta tabara a avut inclusiv uluitoare iesiri publice, mai ales pentru acele vremuri, in care „securea razboiului” nu fusese inca dezgropata oficial. Si in care acelasi Mircea Tudor a fost prezentat ca un om de stiinta roman genial, o adevarata mandrie nationala, care prin inventarea aparatelor ROBOSCAN cu care au fost dotate inclusiv aeroporturi din toata lumea ar aduce sume impresionante la buget. Asta pana cand ar fi fost „decapitat” la comanda unor companii straine care nu ar fi putut inghiti nu atat umilinta de a fi detronate de o mica firma din Otopeni, dar mai ales pierderile financiare generate de afacerea ROBOSCAN. Oricum, chiar daca inculparile din dosarul MB Telekom nu au tinut prea mult afisul mediatic al luptei anticoruptie, zarurile erau deja aruncate, colaborarea informativa dintre cele doua entitati ajungand apoi, stranie coincidenta, sa fie separata si oficial, dupa ce intervenise „de facto”, dupa pozitionarea diferita fata de „mediul de afaceri romanesc”, fie el unul sprijinit sau nu de catre serviciile secrete.

500.000 euro cash

In plus, influentii sustinatori ai discretului om de afaceri Mircea Tudor si chiar acesta insusi au incercat sa justifice in fata procurorilor plata facuta catre Liviu Ardeias prin faptul ca nu foarte cunoscutul avocat din Alexandria ar fi fost singurul care a reusit sa le aduca la cunostinta legiferarile internationale cu privire la normele vamale ale Spatiului Schengen! Asta dupa ce de la ministrul roman de Interne Vasile Blaga si pana la EUROCUSTOM si alte autoritati Internationale de la Bruxelles, nimeni nu ar fi reusit sa–i lumineze pe cei de la MB Telekom cu privire la aceste norme. Iata insa ca Liviu Ardeias a facut un raport de 314 pagini pe aceasta tema, dupa ce a semnat un contract pentru „asistenta juridica si reprezentare in legatura cu proiectele clientului avand ca tematica generala securizarea spatiului Schengen”. Iar dupa ce a batut astfel palma pentru un comision de 15 la suta din valoarea contractelor obtinute de MB Telekom, a incasat apoi cash, de la filiala unei banci germane din Alexandria, nu mai putin de 500.000 euro. Suma prezentata drept comision pentru ca, intre timp, MB Telekom ar mai fi semnat patru contracte cu Directia Generala a Vamilor…

Hopa si Gelu…

In timp ce „falia” dintre partea informativa a „binomului” si ce aoperativa a inceput sa creasca tot mai mult din acel moment, dosarul MB Telekom parea sa fi fost totusi „ingropat”, fie si in justitie.

Numai ca amanunte incendiare d eultima ora arata ca au mai fost pastrati cxeva „asi” in maneca, acum susotindu-se pe la varful sistemului ca procurorii DNA au intocmit rechizitoriul doar pe o paret din suspiciunile existente in legatura cu alte fatete ale afacerii ROBOSCAN. Si nu etse vorba aici d ecum au ajuns aceste scanere in vamile romanesti, ci de mentenanta lor. Iar in prima linie a cestuyi nou front care este foarte posibil sa fie deschis curand „tinta” la vedere este un director din cadrul DGV despre care se spune ca „incingea telefoanele” ca sa fie semnalte de urgenta eventualele deficiente aparute in activitatea ROBOSCAN-urilor, pentru ca firma sa asigure interventia si sa fie astfel activate, pe bani multi, „clauzele” aditionale ale contractului de mentenanta. oricum, d eremarcat ca o data cu semnarea acestui contract d ementenanta lucrurile se complica si mai mult, trecandu-se la „next level”, in itele scandalului aparand si numele lui gelu Diaxconu, cel care, inainte sa fie „capul” ANAF, s-a aflat la butoanele Directiei generale a Vamilor. Oricum, cert este ca unul dintre rapoartele informative sesizeaza coincidenta ca, dupa achizitionarea de scanere de la MB telekom, ar fi fost semnat un contract separat de mentenanta. Iar apoi scanerele au imnceput sa se defecteze pe capete…

ANAF „insist”, Grindeanu „rezist”

Situatie care s-a pastrat pana in zilele noastre, din moment ce chiar luna trecuta conducerea ANAF il informa pe premierul Grindeanu ca va sesiza organele penale ca doar unul dintre cele 15 scanere din vamile romanesti functioneaza, asta in timp ce traficul cu tigari era in floare. Si chiar daca ANAF a insistat cu aceasta informare, Grindeanu a „rezistat” pana a fost dat jos si nu a tratat problema extrem de grava cu aceeasi incapatanare cu care s-a baricadat la Palatul Victoria. Oricum, se pare ca „operatiunea ROBOSCAN” continua, cel putin pana ce balanta puterii se va inclina definitiv de o parte sau de alta…