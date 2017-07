Dosarul 4970 arunca-n aer SPP-ul!

Lucian Pahontu gestioneaza tot mai greu serviciul pe care il conduce de 12 ani, activitatea mai multor sectiuni din cadrul Serviciului de Paza si Protectie desfasurandu-se practic, de ceva vreme, la pragul de avarie. Si situatia se agraveaza cu atat mai mult cu cat, dupa ce si-a indepartat din preajma pe unii dintre greii care mai tineau cat de cat in maini haturile serviciului, precum generalii Alexandru Burian sau Cristi Cioc, „Lucica Degetel” a ramas acum si fara unul dintre principalii piloni de sprijin din cadrul sistemului. Dar cum Marcel Opris a reusit cum-necum sa-si negocieze pentru sine o retragere de onoare, ramane de vazut daca si Pahontu va merge pe aceeasi varianta.

Sau va incerca, din nou, sa sacrifice alti si alti oameni, doar pentru a-si prelungi agonia din fruntea unui SPP care, desi tot mai macinat, poate fi inca „resetat” drept o structura de elita. Mai ales daca, asa cum se precipita vertiginos lucrurile, va avea cat de curand la comanda un militar profesionist desavarsit si un adevarat ardelean. Decocamdata insa, o nou „bomba” dinamiteaza conducerea SPP-ului, dupa ce in lumea magistratilor s-a dat „cep”, pe filiera constanteana, unor informatii halucinante cu privire la dedesubturile dosarului penal 4970/118/2014. Care, desi pare unul banal, strict economic, principala acuza vizand savarsirea infractiunii de inselaciune inclusiv de catre angajatii unei banci a reusit sa-i bulverseze pana si pe cei care monitorizeaza acest „cimp tactic”. Pentru ca unii magistrati s-au scapat ca 4970 ar fi un dosar mai mult decat sensibil, date fiind legaturile familiale care duc direct la generalul Costin Nedelea. Nimeni altul decat „stapanul informatiilor” din SPP, dar care, iata, are acum, mai ales dupa primul val de condamnari, propriile sale vulnerabilitati personale. De care Pahontu ori stie, ori habar nu are, ambele variante fiind la fel de apasatoare asupra sa in luarea unei decizii privind debarasarea de acum „nefrecventabilul” Nedelea. Iar noua „ghiulea” legata de dosarul 4970/118/2014 de cariera profesionala oricum aflata foarte aproape de sfarsit a generalului Nedelea vine dupa ce acesta, cu toata puzderia sa de agenti de informatii si reteaua teritoriala informativa pe care o conduce nu a fost in stare sau nu a vrut sa-l anunte pe seful statulului despre „surpriza” cu intonarea imnului secuiesc care i-a fost pregatita la Miercurea Ciuc. Capcana din care, intr-adevar, Iohannis a iesit cu pietul inainte si cu prestanta, dar oare de ce a fost nevoie ca presedintele Romaniei sa fie pus intr-o asemenea situatie ingrata tocmai de catre cei care coordoneaza complexul „paienjenis” al sectiunii informative a SPP-ului?

Lovitura de la DNA

Pe rolul Tribunalului Constanta, care deja a pronuntat un val de condamnari la inchisoare se afla dosarul nr. 4970/118/2014, in care exista o lunga lista de inculpati, de la unitati financiare, banci importante si angajati ai acestora. Iar in acest dosar penal figureaza drept „petenta” Directia Nationala Anticoruptie- Serviciul Teritorial Constanta, ceea ce ridica si mai mult stadiul de interes asupra spetei.

Chiar daca obiectul dosarului care a fost inregistrat la 25.06.2014 si care a avut ultima modificare in apel la 21.07.2017 este „inselaciunea (art.244 NCP) art 244 alin 1 si 2 Cpen”. Oricum, pe data 23.06.2017, judecatorii Tribunalului Constanta dispuneau un lung sir de condamnari la inchisoare, care reconfirmau astfel deciziile anterioare. Si dintre toate acestea , condamnarea uneri anume inculpate „la pedeapsa inchisorii de 4(patru) ani si dispunerea executarii pedepesei in regim de detentie, conform art. 60 Cod penal” reprezinta inceputul sfarsitului pentru generalul Nedelea. Caruia ii va fi imposibil sa mai joace rolul de sef al intregii sectiuni de informatii a SPP-ului dupa aceasta condamnare la patru ani de inchisoare pronuntata in dosarul 4970, oricat s-ar chinui cei de la varful serviciului sa acopere si aceasta noua vulnerabilitate. Dar, cel mai probabil, Pahontu va face pasul inapoi si va se va debarasa, asa cum este de altfel normal, de Nedelea, pentru a nu i se pune si acest nou dosar al procurorii anticoruptie de la DNA Constanta in spate, mai ales ca inca nici macar nu a rabufnit public cel cu ANRP-ul…

Cazul Radici

Desigur, daca vor fi patrunsi de spiritul „vendettei” si vor alege sa omoare barem si „capra vecinului”, generalul Nedelea si cei de la informatii pot arunca aceeasi „pisica moarta” a unui dosar soldat cu condamnari penale in familie si care poate reprezenta vulnerabilitati personale si in curtea „colegilor” de la contrainformatii. Este vorba despre dosarul care l-a vizat, „in numele tatalui”, pe generalul Francisc Radici, nimeni altul decat fostul sef al Directiei Generale de Informatii a Apararii, care a primit, la Inalta Curte de Casatie si Justitie o condamnare de doi ani, doua luni si 20 de zile de inchisoare cu suspendare si obligatia la munca neremunerata in folosul comunitatii pe o durata de 60 de zile la SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA Sector 5 sau activitati de intretinere si curatenie la Centrul de Palsament Ciresarii II. Si tot generalul Radici, seniorul, figureaza ca este judecat si intr-un alt dosar in care vizata este o grupare de hoti de autoturisme de lux! Caz care poate fi acum sau nu in favoarea lui Nedelea, cel care, scolit la pepiniera de cadre a vechii garzi din SRI, poate invoca si el „precedentul Daniel”.

„Dream Team”

Insa poate cea mai proasta veste pentru Lucian Pahontu, tocmai acum, cand a ramas el singur cel mai longeviv sef de serviciu secret este ca, daca pana acum scaunul nu i s-a zgaltait serios tocmai pentru ca toate eforturile de indepartare erau unele solitare, de aceasta data s-a cam format deja un „dream team” pentru asigurarea preluarii „in corpore” a conducerii SPPP-ului. Echipa care, avand in frunte un militar puternic sustinut, va incerca readucerea serviciului la locul pe care merita sa il ocupe in cadrul sistemului.

Iar cum Klaus Iohannis oricum da semnale tot mai clare ca, in pregatirea viitorului mandat prezidential, va muta decisiv pe tabla de sah a serviciilor secrete, insa va gira doar oamenii pe care ii numeste el, ci nu si pe cei mosteniti, „Pa- Pa, Pahontu” este refrenul care se canta tot mai des in sistem, in timp ce s-a intrat in linie dreapta cu calcularea AMR-ului… Ce-i drept, generalul locotenent George Viorel Voinescu, inca adjunctul SRI se pare ca i-o va lua totusi inainte sefului SPP cu pensionarea.