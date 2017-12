DNA si-a rupt dintii la Cluj!

Dupa ce au dat iama in baronimea locala, bagandu-i la zdup, in doi timpi si trei miscari, pe primarul Sorin Apostu sau pe presedintele Consiliului Judetean, Horea Uioreanu, aproape ca pana si cei mai pesimisti carcotasi din sistem ar fi bagat mana in foc ca procurorii anticoruptie vor muri cu dintii infipti in jugulara in „high-life”-ul clujean. Mai ales ca DNA turase motoarele si in alte dosare spectaculaose, chiar daca expunerea mediatica a fost de la inceput ceva mai subiectiva in aceste cazuri. Oricum, fosti colaboratori apropiati ai lui Emil Boc de pe vremea cand acesta era premier fusesera deja audiati, desi in mare secret, „locotenentii” lui Vasile Dancu si Ioan Rus din chiar interiorul sistemului se trezisera cu dosare pe cap, fiind nevoiti sa renunte la sefia structurilor pe care le conducerau in timp ce pana si Arpad Paszkany, „omul de afaceri onest” pe care Traian Basescu il „umfla” mai ceva ca pe Viktor Orban fugise din tara, la propriu, lasand balta pana si echipa de fotbal de teama ca va fi priponit de DNA.

Iata insa ca, dintr-o data, anchetele pe rol ale Directiei Nationale Anticoruptie nu doar ca nu au mai avansat, dar nici macar nimeni nu indrazneste sa le mai stearga de praf prin sertarele unde zac. Astfel ca Emil Boc ramane singura „oaza de moralitate” desi a condus atata amar de vreme un guvern plin de penali, nenumarati ministri din subordinea sa fiind „tocati” in tot felul de dosare de catre procurorii anticoruptie. Procurori care, dupa cum demonstrau documentele prezentate de „National” in dezvaluirile privind Operatiunea „Volga Neagra” ajunsesera sa inchida dosarele deschise chiar de catre alte structuri teritoriale tot ale DNA, in spete in care numele lui Vasile Dancu si Ioan Rus apareau de acum nu ca „baieti rai”, ci drept eminente cenusii cu o influenta covarsitoare in Justitie. In fine, Arpad Paszkany nu doar ca s-a intors din Ungaria si il doare la basca, nimeni neindraznind sa-i mai puna vreo singura intrebare, dar a inceput sa arunce din nou cu zecile de milioane de euro pentru ca sa ajunga din nou campiona CFR Cluj. Ca sa nu mai vorbim ca „gasca Zurli” din jurul lui Rares Bogdan si Calin Mitica face ce combinatie vrea ea, ca nimeni nu se supara! Si uite cum nu unul, ci toate grupurile de la Cluj infloresc in „Capitala Transilvaniei”, in timp ce, in restul tarii, oamenii de afaceri romani continua sa blesteme ziua in care au investit fie si un leu intr-o tara unde statul paralel face si desface dupa propriile interese…

Boc, „clona” lui Iliescu

In timp ce toti politrucii din jurul lui Ion Iliescu de pe vremurile de glorie ale acestuia au devenit miliardari de carton peste noapte, propaganda neobolsevica sustinea sus si tare ca fostul presedinte al Romaniei a ramas un om sarac. Deci, toti s-au imbogatit in jurul lui, dar el este cinstit! Cam asa stau lucrurile si cu Emil Boc, premierul „de paie” al unei guvernari portocalii in care, dupa cum se „stropesc” acum unii pe altii demnitarii lui Basescu, banii se dadeau cu gentile de voiaj, fara ca barem sa se mai numere milioanele de euro. Insa, nu-i asa, Emil Boc a ramas sarac si cinstit! „Legenda” care era insa pe cale sa se spulbere cu ceva vreme in urma cand, dupa cum „National” dezvaluia in excluisivitate, doi dintre cei mai apropiati oameni ai acestuia, o garda de corp si o doamna buna la toate au intrat pe „culoarul” DNA. Numai ca … asta a fost tot! Iar la Primaria Cluj, un oras care infloreste economic pe zi ce trece, doar viceprimarul Anna Horvath a mai avut probleme cu legea, DNA trimitand-o in judecata pentru o speta stranie, in care aceasta este acuzata ca ar fi cerut spaga bilete la niste concerte pentru tinerii voluntari. Si atat, Boc ramanand astfel un „monument” de moralitate in clasa politica romaneasca, spre disperarea fostilor sai colegi de guvern intrati intre timp la zdup…

Ginerele lui Rus crede-n statul paralel!

Recent dezvaluiam documente incendiare din ancheta paralela declansata de DNA in cazul „Volga Neagra”, in care procurorii anticoruptie de la Structura Teritoriala Oradea apucasera sa audieze zeci de martori si sa stranga nenumarate probe in dosarul nr. 163/p/2015. Numai ca, odata cu avansarea anchetei de la DNA Oradea cu privire la pomparea de „bani negri pentru partid” dupa ce firma de salubrizare FLORISAL condusa de ginerele lui Ioan Rus ar fi primit un „bonus” la contract de 17.075.000 lei de la Primaria Satu Mare, Structura Centrala a … DNA a deschis un alt dosar, nr. 531/p/2015, pentru fapte identice si cu faptuitori identici! Pe care insa l-a inchis dupa doar cateva zile, fara ca procurorul de caz sa efectueze macar un act de cercetare in dosar ! Astfel ca „latul” care se strangea in jurul ginerele lui Ioan Rus nu doar ca a fost slabit, dar liderul de facto al grupului de la Cluj si-a putut vedea astfel linistit de extinderea retelei de paianjen cu care acopera incet dar sigur intreg Ministerul de Interne…

Budapesta nu crede-n Kovesi!

Dintr-un simplu dealer de masini second hand, Arpad Paszkany a devenit intr-un timp extrem de scurt poate cel mai bogat om din Transilvania, fiind administratorul companiei Polus si reprezentantul in Romania al holdingului TriGranit Feijlesztesi RT din Budapesta. Ce-i drept, a devenit „regele imobiliarelor” din Ardeal de-abia in urma asocierii dintre Consiliul Local Cluj Napoca si Polus, afacere care a intrat in vizorul organelor de ancheta inca din anul 1998, atunci cand un teren de 34 de hectare din proprietatea publica a statului a fost pasata catre compania lui Paszkany. Cel pe care, chiar fara sa-l numeasca direct, fostul presedinte Traian Basescu il prezenta la o sedinta de bilant a Parchetului General drept „un exemplu de civism, un om de afaceri clujean” care i-a inaintat personal un memoriu despre fapte grave de coruptie ale unor oameni politici, transmitand astfel un semnal mai mult decat fatis fata de structurile statului paralel. Care apucasera inca sa-l „arunce” pe acesta in mai multe dosare penale, printre care unul de instigare la santaj si sprijinire a unui grup infractional, procurorii nestiind probabil ca TriGranit, corporatia pe care o reprezinta Paszkany in Romania are printre principalii actionari Fondul de Investitii Immoeast si pe Nathaniel Rothschild, copresedinte al Fondului de Investitii Atticus Capital. Si uite cum, tocmai cand procurorii Laurei Codruta Kovesi erau sa puna laba pe el, in ciuda avertismentului lui Basescu, Paszkany a fugit la Budapesta. Unde a beneficiat nu doar de refugiu, dar si de un puternic lobby canadian, ca doar pe acolo nu exista traficul de influenta, dupa care s-a intors in tara, spunandu-se ca acum ar avea la dispozitie fonduri de cateva miliarde de euro pentru a extinde afacerile Polus si TriGranit in toata Romania. Ceea ce i-a facut pe ofiterii romani de constraspionaj interesati de acest subiect inca din anii `90 sa se convinga, o data in plus, caspre deosebire de serviciile noastre, AVO nu-si lasa niciodata oamenii la greu…