DNA, cu Rovana la psiholog!

Cu doar cateva zile inainte de criza remanierii fortate a ministrilor „penali” din Cabinetul Tudose, dezvaluiam ca se anunta vremuri mai mult decat grele pentru Rovana Plumb. Si culmea este ca faceam referire la implicarea acesteia in deja intens mediatizatul dosar „Belina”, ci intr-o cu totul ancheta. Care inainteaza pe zi ce trece, chiar daca deja primii inculpati au si fost trimisi in judecata in primavara acestui an de catre procurorii DNA, cei care se pregatesc sa dea iama in „psihologii serelisti”!

Totul intr-una din cele mai complexe anchete instrumentate pana acum de catre oamenii Laurei Codruta Kovesi si ale carei ite duc atat la Rovana Plumb, cea care a deschis o suspecta „cutie a Pandorei” pe vremea cand era ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, dar si la conducerea asa-numitului Institut de Psihologie Judiciara, suspectat ca ar fi doar un „SRL de apartament” care s-ar fi racordat „la cascaval”prin tot felul de protocoale cu diverse institutii precum Asociatia Romana pentru Custodia Comuna, dar si cu Ministerul Justitiei, prin Administratia Nationala a Pentinenciarelor! Si mai ciudat este insa ca desi insusi presedintele Colegiului Psihologilor, Mihai Anitei este trimis in judecata de catre DNA pentru comiterea infractiunilor de conflict de interese in forma continuata si folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, unele instante de judecata din tara se ambitioneaza, cu o incapatanare demna de o cauza mai buna, sa oblige partile din procese sa apeleze strict la serviciile acestui Institut de Psihologie Juidiciara, transformat astfel intr-o adevarata „fabrica de bani” dintr-un banal apartament de bloc.

Insa nici macar acest aspect nu este cel mai ingrijorator, cat faptul ca destinele a nenumarati copii minori din familii care-si disputa custodia acestora a ajuns sa fie decise de catre unii judecatori intrati deja intre timp in vizorul Inspectiei Judiciare din cadrul CSM, strict in urma „expertizelor” date de cei de la „SRL”-ul Institutul de Psihologie Judiciara pe domenii atat de sensibile precum extrem de controversata alienare parentala…

„Gaura” de o luna

Iar toata aceasta isterie care va duce mai curand decat se asteapta unii la operatiuni spectaculoase atat in randurile psihologilor, dar chiar si a unor magistrati a inceput odata cu semnarea de catre Rovana Plumb, in calitate de ministru al muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice a ordinului nr. 123 din 27 februarie 2015, privind modificarea si completarea clasificarii ocupatiilor din Romania. Si in urma caruia, dupa cum stabilesc acum anchetatorii, ar fi fost „stearsa”, din cine stie ce strategie guvernamentala, din prostie sau din rea-credinta profesia de psiholog avizat care dadea expertize valabile catre instantele de judecata. Culmea este ca, dupa doar o luna, prin Ordinul nr. 168 din 25 martie 2015, „greseala” este indreptata sub semnatura aceleiasi Rovana Plumb. Numai ca, niste „baieti destepti” au profitat de acest vid de o luna si astfel se pare ca s-au pus bazele unui Institut de Psihologie Judiciara care si-a tot incarcat apoi de unul singur „fisa postului”, ajungand ca multi dintre cei implicati sa plateasca bani grei la o adresa de apartament pentru a primi expertizele solicitate pe banda rulanta de catre judecatorii anumitor instante din teritoriu.

La puscarie!

Iar un astfel de „racord” este reprezentat, ca sa dam doar un singur exemplu, de protocolul de colaborare inregistrat la Ministerul Justitiei, prn Administratia Nationala a Penitenciarelor sub numarul 31189 din 14.04. 2017 cu Institutul de Psihologie Judiciara, cu sediul in strada Dolina, nr.36, bl.3, ap.33, sector 4. Si prin care, sub motivatia „necesitatii adecvarii asistentei acordate persoanelor private de libertate”, dar si „necesitatii pregatirii prfesionale a personalului care desfasoara activitati de asistenta psihologica cu persoanele condamnate la pedepse privative de libertate” se stabilesc o serie de activitati comune si prestari de servicii remunerate, bineinteles, de la buget.

Culmea este insa ca in timp ce la Colegiul Psihologilor cearta pentru Putere a depasit deja limitele penibilului, conducerea reprezentata de echipa lui Mihai Anitei fiind „vanata” atat de catre DNA, cat si puternic contestata de o parte a comunitatii, care a semnalat de altfel si „un conflict de interese cu grave consecinte sociale. Desi este angajatul CPR, Stefan Laurentiu a infiintat o entitate profesionala pe langa Colegiu, Institutul de Psihologie Judiciara, in cadrul caruia psihologii clinicieni sunt obligati sa urmeze un curs de formare profesionala de doi ani pentru a dobandi competenta profesionala (inventata tot de el) de expertiza psihologica in instanta. Uzand de functia sa, elaboreaza documente profesionale prin care impune psihologilor practicieni dobandirea competentelor profesionale furnizate exclusiv prin programul de formare complementara a Institutului de Psihologie Judiciara.

Mai mult decat atat, transmite instantelor de judecata din Romania o lista cu psihologii acreditati sa desfasoare servicii de expertiza psihologica. Astfel un numar mare de psihologi clinicieni cu experienta de zeci de ani in expertiza nu mai pot profesa decat daca urmeaza cursurile complementare ale IPJ, cu o durata de doi ani si cu un cost de aproximativ 2.000 de euro taxa/an”.

Inspectia Judiciara intra pe fir

Si uite cum tot mai multi oameni sunt pusi de catre judecatorii anumitor instante nu doar pe drumuri, dar si sa-si deschida larg „baierele pungii” pentru a lua „musai” avize de „alienare parentala” doar de la psihologii de pe lista care nu se stie clar in baza carui document justificativ este folosita de unii magistrati, cu sau fara incuviintarea expresa a Ministerului Justitiei. Si dincolo de aspectul financiar, mai ramane de stabilit si validitatea expertizelor in cazuri in care, de exemplu, sunt implicati minori si daca controversatul sindrom de alienare mentala este sau nu acceptat „ad litteram” ca si diagnostic psihiatric pe baza caruia judecatorii pot pronunta sentinte! Mai mult chiar, deja se vorbeste prin barouri ca Institutul de Psihologie Judiciara , persoana juridica de drept privat tip SRL ar fi putut fi creat ca sa patrunda in sistemul judiciar romanesc protejat fiind de anumite institutii ale statului. Iar datorita ignorantei unor judecatori acest lucru sa ramana neobservat. Oricum, aspectele privind limitele legale ale acestei afaceri se afla deja in vizorul DNA, dar, mai nou, dupa cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in posesia noastra, si sub stricta observatie a Inspectiei Judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.