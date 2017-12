„Dinozaurii“ MAI, #rezist!

Iata ca, dupa ce schimbarea de linii de la Ministerul de Interne parea a fi una definitiva, lucrurile par sa reintre in „normal“, astfel ca multi dintre cei care au apucat cate un scaun de sef nu se mai dau dusi in ruptul capului din sistem, desi au fost doar imputerniciti temporar, stiind de la bun inceput, cu atat mai mult, ca nu sunt batuti in cuie.

Iar un exemplu concret este cel de la sefia IPJ Constanta, unde Constantin Dancu a revenit la butoane, prin ordin al ministrului de Interne, in toamna acestui an. Iar dupa ce postul despre care se spune ca ar fi tinut cald de atata amar de vreme pentru chiar seful Politiei Romane, Bogdan Despescu a ramas vacant si, in mod suprinzator, organizarea unor concursuri pentru ocuparea sa au fost anulate fara prea multe explicatii, Dancu a fost imputernicit sa exercite, cu caracter temporar, functia de sef al IPJ Constanta. Insa se pare ca acum, suparat nevoie mare, la fel ca si subsecretarul de stat Mihai Valeriu ca nu a primit steaua de chestor, asa cum probabil i s-a promis, Dancu a cam uitat de „caracterul temporar“. Si nu se mai da dus de pe functie, desi sub scaunul de sef sunt gata sa explodeze in orice moment doua „bombe“. Una cu privire la acceptarea detasarii ofiterului Tudorel Dogaru de la Politia Municipiului Constanta pentru a prelua conducerea… Politiei Locale Constanta, ca si acuza adusa de catre sindicalistii din subordine cu privire la „softul spion“ folosit de Dancu si care ar pune in pericol siguranta politistilor si a familiilor acestora…

In razboi cu politistii

De altfel, incrancenarea cu care proprii politisti din subordine cer acum sprijinul mai-marilor de la Bucuresti pentru a scapa de „dinozaurul“ Dancu se datoreaza impunerii de catre acesta, imediat dupa instalarea sa la sefia IPJ Constanta, a controversatului MSP, un „soft spion“ care ar contine date strict secrete despre planul de munca si activitate a cadrelor din operativ, inclusiv misiuni mai mult decat sensibile sub acoperire precum cele de filaj sau de infiltrare. Dar si date personale despre familiile politistilor implicati in astfel de misiuni! Iar pentru ca ingrijorarea politistilor sa fie si mai mare, respectivul soft a fost comandat de persoane civile, care pot astfel arunca in aer o situatie si asa exploziva!