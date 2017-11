Dincu, prins in „Volga Neagra” a DNA! Documente

Cu toate ca Rares Bogdan, vuvuzeaua sefului SRI, Eduard Hellvig, se da de ceasul mortii sa ne convinga nu doar ca „Grupul de la Cluj” nu exista, dar si ca, mai mult, presupusii membri ai acestuia ar fi de fapt dusmani, nemaivorbindu-si de cativa ani buni, singurul miez de adevar din acest scenariu este ca atat Ioan Rus, cat si Vasile Dincu au propriiile probleme cu structurile care, odata scapate din chingile „statului paralel”, incep sa scoata la iveala amanunte halucinante despre ceea ce se intampla in spatele „cortinei” unei retorici sustinute pentru sprijinirea „cruciadei anticoruptie”. Asta dupa ce, atata amar de vreme, Ioan Rus si Vasile Dincu au format un cuplu bine sudat, in care cel dintai il juca pe „baiatul rau” iar „dom’ profesor” pe „politistul cel bun”.

Iata insa ca intr-un raport informativ pur si simplu incendiar intrat in posesia noastra si care contine documente doveditoare din chiar birourile procurorilor anticoruptie, aflati la randul lor in „conflict intern” in aceasta ancheta paralela se fac referiri extrem de grave la ceea ce se ascunde in spatele dosarului penal „Volga Neagra”, aflat in lucru la nivelul Directiei Nationale Anticoruptie Structura Teritoriala nr. 163/p/2015. Iar pentru a intelege de la bun inceput miza uriasa a acestui dosar numit „Volga Neagra” dupa obiceiul securistilor „timpurii” de a-si intimida „tintele” luandu-le „la plimbare” cu temutele masini sovietice, trebuie mentionat ca la dosar exista declaratii absolut halucinante date despre demnitari ai statului roman care ar fi fost plimbati fortat cu autoturismul prin Lunca Somesului, la ceas de seara, ca sa recunoasca faptul ca au gresit fata de interesele unei complexe retele transpartinice si institutionale.

Iar in itele anchetei despre pomparea de bani negri in „aripa transilvaneana” a PSD-ului se afla nume grele precum cele ale „profesorului” Vasile Sebastian Dincu sau Gabriel Oprea, „fosti „stilpi” de nadejde ai „statului paralel” reunit in jurul capilor sereisti George Maior si Florian Coldea.

Bani negri pentru partid

In dosarul „Volga Neagra”, inregistrat la DNA ST Oradea sub nr. 163/p/2015 s-au facut zeci de audieri pentru a se stabili reteaua prin care, din contractele cu dedicatie primite de o anume firma de salubrizare, s-ar fi dat „para-indaratul”, intr-o clasica operatiune de genul „bani negri pentru partid”. De altfel, in raportul informativ intocmit dupa ce au aparut suspiciuni ca ancheta demarata in forta la Oradea ar fi fost apoi deturnata la nivel central, se subliniaza ca reteta este una clasica, „partidele fiind energofage din punct de vedere economic iar pentru a functiona au nevoie de sume fabuloase de bani. Si nu exista alta sursa pentru sume atat de mari decat bugetul de stat, care este devalizat pentru a se obtine bani pentru partide”. Tot de interes este si concluzia specialistilor in analiza informativa care subliniaza ca „partidele sunt capusate de structuri mafiote, care isi mascheaza activitatea pe structuri reale ale partidelor, aceste structuri concentrand puterea politica si, ulterior, acaparand institutiile publice de forta sau cele de coordonare a activitatii statului, prin structurile sale centrale sau teritoriale”. Iar o astfel de operatiune s-ar fi derulat si in jurul firmei de salubrizare FLORISAL, care a apartinut Primariei Satu Mare, dar a fost apoi privatizata, devenind proprietatea lui Vasile Puscas Jr., nimeni altul decat ginerele lui Ioan Rus. Iar dintre nenumaratele anchete privind activitatea firmei, unul dintre dosare are la baza un raport de audit al Curtii de Conturi , prin care s-a stabilit ca Primaria Satu Mare ar fi efectuat plati ilegale in valoare de 17.075.000 lei catre FLORISAL, firma ginerelui lui Ioan Rus.

Scene mafiote in Lunca Somesului

In dosarul nr. 163/p/2015 procurorii anicoruptie oradeni au facut audieri pe banda rulanta, avansand cu ancheta nu doar foarte repede, dar se pare ca si extrem de ingrijorator pentru „elitele” statului paralel. Astfel, au fost audiati la DNA ST Oradea, conform declaratiilor aflate in posesia noastra, urmatoarele persoane: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Babut Dan, Iura Florin Horatiu, Pop Ioan, Roca Radu Tiberiu, Ratiu Cosmin Constantin, Simon Corin , Stef Mihai Adrian, Suciu Mariana, Zaha Cristian Nicolae, Arvai Ionut Lucian, Avram Eugeniu, Coica Costel Dorel, Dorle Cosmin Mihai, Fanea Dumitru, Fratila Nicolae, Manoliu Mihaela Cristina, Matuz Bela Tiberiu, Munteanu Tantas Gheorghe Grigore, Seieoan Dana, Szucs Zsigmond, Tomsa Hadrian Mihai, Ursu Lucica si chiar Puscas Vasile. Toti acestia au fost audiati, au dat declaratii pe propria raspundere, documentele exista, astfel ca este cam greu sa se stearga chiar toate urmele. Mai ales ca procurorii oradeni au aflat din aceste declaratii ca „ demnitari ai statului roman au fost plimbati in mod fortat cu masina prin Lunca Somesului, la ceas de seara, ca sa recunoasca ca au gresit in fata intereselor gruparii si sa redevina obedienti si servili”!

„Combinator” de profesie

Iar cum in aceasta ancheta presiunea crestea nu doar asupra familiei lui Ioan Rus, viata de nababi pe care o afiseaza prin cele mai luxoase locatii din lume fiica liderului „grupului de la Cluj” si sotul acesteia fiind afectata de avansarea cercetarilor, dar si asupra lui Mircea Govor, unul dintre „baronii” cu greutate din „nucleul dur” pesedist, s-ar fi apelat la serviciile de „negociator” ale lui Vasile Dincu, dupa cum reiese din rapoartele structurilor contrainformative.

Cel cunoscut in tot sistemul ca singurul rival al lui Gabriel Oprea in ale „combinatiilor” transpartinice cu structurile „statului paralel” si aflat in relatii excelente atat cu George Maior, cat si cu Florian Coldea.

Dosare penale gemene

Stranie coincidenta sau nu, s-a ajuns in situatia ca pentru fapte identice cu faptuitori identici sa fie inregistrate doua dosare penale „gemene”, cel cu nr. 531/p/2015 la DNA Structura Centrala si deja „stufosul” dosar 163/p/2015. Iar dupa ce a fost inregistrat dosarul 531/p/2015 de la Bucuresti, acesta a fost repartizat procurorului Diana Corina Oana Stancele, care, „pe repede inainte”, existand informatii ca nu s-a efectuat nici macar un act de cercetare in dosar l-a si clasat, ordonanta de clasare fiind dispusa de catre procurorul Bogdan Marius Bulancea. Asta in timp ce ceilalti procurori anticoruptie, cei de la Oradea, au ramas astfel cu buzele umflate dupa ce au audiat zeci de persoane si erau atat de aproape de finalizarea anchetei care ar fi spart ceea ce se banuie a fi „pusculita grupului de la Cluj”…