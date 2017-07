Dezvaluiri picante: Operatiunea „LOVERBOY” in Justitie!

Cine crede ca razboiul fratricid din sanul Justitiei a ajuns la apogeu se inseala amarnic. Pentru ca datul la gioale sau loviturile cu manta de pana acum nu au depasit inca o anume „linie rosie”. Insa de-abia de acum inainte, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, urmeaza „marele cutremur”, imediat ce se va da drumul la cepul cu dezvaluiri picante despre halucinanta viata amoroasa a multora dintre procuroarele si judecatoarele care au facut cariera in magistratura. Unele avand chiar o ascensiune fulminanta, ajungand pe posturi cheie ale sistemului juridic.

Insa dupa cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in posesia noastra, seria de dezvaluiri despre care in sistem se susoteste tot mai intens ca urmeaza a exploda public vizeaza in fapt o adevarata retea de tineri apropiati de anumite servicii secrete, despre unii dintre ei existand chiar indicii rezonabile ca ar fi agenti mai mult sau mai putin acoperiti ai respectivelor structuri informative. Si care, prin metoda „LOVERBOY”, au racolat de-a lungul ultimilor ani mai multe procuroare si judecatoare, majoritatea trecute de prima tinerete, pe care le-au facut sa se indragosteasca de ei. Dupa care, spre deosebire de interlopii care le plasau retelelor de trafic de persoane, baietii din sistem le puneau pur si simplu sa se prostitueze profesional!

Atasament emotional

De ceva vreme, retelele transfrontaliere de trafic de carne vie s-au reorientat, cel putin in ceea ce priveste strategia folosita pentru racolarea de „marfa proaspata”. Astfel ca, in Romania cel putin, principala metoda prin care sunt racolate tinere care sa fie livrate apoi retelelor de prostitutie este cea cunoscuta sub numele de „LOVERBOY”. Si care este caracterizata de expertii in combaterea traficului de persoane drept „ modul prin care traficantii se folosesc de atasamentul emotional al unei femei pentru a o obliga sa se prostitueze. Strategia adoptata este una complexa, bine pusa la punct si cu atat mai perfida cu cat distruge sufletul vicitimei, atasamentul emotional dezvoltandu-se pe parcursul mai multor luni sau chiar ani”. In plus, specialistii insista asupra faptului ca „ LOVERBOY mizeaza pe vulnerabilitatea victimei, o manipuleaza, in asa fel incat femeia ajunge sa creada ca nu mai poate trai fara el. Se folosesc diverse momeli precum cadouri, buchete de flori sau iesiri romantice la restaurante. Iar dupa ce traficantul ii da victimei senzatia ca s-a indragostit la randul sau de ea, nu mai este decat un pas ca pentru marea dragoste sa faca orice i se cere. Dupa care urmeaza ori manipularea succesiva, ori trecerea la santajul ordinar, daca victima isi da seama ca totul nu este decat o inselaciune”. Si astfel mii de romance ajung in fiecare an prostituate prin Spania sau Italia. Iata insa ca pe langa aceste „sclave sexuale” deja traditionale din pacate, exista si femei extrem de puternice, procuroare sau judecatoare care au cazut la randul lor victime in cadrul Operatiunii „LOVERBOY”. Una se pare foarte bine pusa la punct de anumite servicii secrete. Autohtone sau straine, ramane de vazut daca structurile contrainformative vor merge in cele din urma pana la capat cu anchetele interne despre care deja se spune ca ar fi fost declansate in mare secret pentru identificarea magistratelor care prezinta aceasta grava vulnerabilitate.

Dependente de „Iubi”

Ce-i drept, pana acum au mai rabufnit astfel de cazuri, singulare, unul dintre ele facand rolul unei anchete a DNA chiar in aceste zile. Numai ca in niciuna din spetele instrumentate deja de procurorii anticoruptie nu se regaseste scenariul descris in rapoartele care ar putea expoda odata cu desecretizarea arhivei SIPA. Sau, mai degraba, daca asa dupa cum „National” a dezvaluit deja in exclusivitate, fostii sefi ai Directiei Contrainformative din cadrul SIPA se vor decide sa deschida cu totul „Cutia Pandorei” si nu doar sa dea „semnale avertizoare”, ca pana acum. Extrem de important este insa faptul ca nu este vorba doar de „vechituri”, pentru ca, in cazul „obiectivelor” cu adevarat importante si care au urcat pe culmi nebanuite ale magistraturii, monitorizarea pare sa fi continuat pana in zilele noastre, fara ca Operatiunea „LOVERBOY” sa inceteze macar o clipa. Mai ales ca, in ciuda faptului ca au trecut anii de cand au fost racolate de tinerii „LOVERBOY” ai serviciilor si pana acum, pana si judecatoare care au atins deja varsta pensionarii continua sa fie dependente de „Iubi” ai lor. Asa ca, odata intrate in hora, nu au mai putut sau pur si simplu nu au mai vrut sa iasa, desi in ultima vreme li s-ar fi transmis semnale tot mai fatise ca o astfel de operatiune nu mai este una girata la varful sistemului.

Naveta sexuala

Iar intr-unul din rapoartele contrainformative gata „fezandate” pentru a fi distribuite la momentul oportun se regasesc amanunte cu atat mai picante, de-a dreptul halucinante, cu cat este vorba despre un nume greu al magistraturii, o judecatoare atat de indragostita peste cap de un „LOVERBOY” nu doar cu alura, dar mai mult ca sigur si cu legitimatie de agent operativ incat a ajuns sa faca naveta, o data sau chiar de doua ori pe saptamana, intr-o localitate nu foarte indepartata de Capitala. O naveta nu profesionala, ci una sexuala, intrucat dupa ce imparte dreptatea in dosare rasunatoare, pleaca din oras strict pentru cate „una mica”. Si chiar daca nu poate baga nimeni mana in foc ca in timpul reprizelor sexuale i se susura la ureche si niscai „rugaminti” legate de latura profesionala, acesta barem este un caz fericit. Cel putin din punct de vedere al „atasamentului emotional” al „victimei”, care este atat de puternic incat femeii-judecatoare nici macar nu i-a trecut prin cap sa incerce sa scape din „lanturile” acestei manipulari.

Orgii XXX

In schimb, se pare ca sunt si magistrate care, dandu-si seama ce se ascunde de fapt in spatele povestii inchipuite de iubire, au incercat sa puna capat manipularii. Numai ca, asemenea tinerelor racolate de „LOVERBOY” interlopi, si acestea s-au confruntat pe urma cu fata urata a santajului. Mai ales ca, dupa cum au fost avertizate unele dintre victime, inregistrarile cu acestea ar fi nu doar unele XXX, dar ar contine si „prima experienta” a trasului pe nas, la petreceri care iata ca nu au fost chiar atat de „private” si „save” dupa cum au fost asigurate la inceput.