De 1 mai, alt val de plecari la varful MAI!

Proietul de lege privind „noua grila” de pensionare in ceea ce priveste personalul Ministerului de Interne, desi inca tinut la secret, continua sa faca noi „victime colaterale”. Astfel ca, dupa ce „National” a dezvaluit ca noua coalitie de guvernare are in vedere atat ridicarea pragului varstei minime de pensionare la 55 de ani, indiferent de vechimea in minister, dar si „plafonarea” pensiei la 80-85 la suta din leafa conduce deja la un nou val de plecari de la varful MAI.

Iar „grosul” celor care, dupa o lunga si, nu de putine ori, fructuoasa cariera in MAI au decis sa se retraga „in civilie” va face acest pas chiar cu data de 1 mai. Ceea ce nu face decat sa nasca noi provocari structurilor centrale din minister care trebuie sa gestioneze situatia rezervei de cadre de dupa aceasta data. Insa cum nimeni nu-si pune prea mari sperante ca noul „strateg” de la DGMO, „jandarmul-pompier” Ovidiu Vasilica ar putea avea vreun as in maneca, se va merge din nou, probabil, pe solutia de avarie a „peticirii” organigramei. Care, culmea, are functii vacante, dar nu si oameni cu pregatirea necesara ocuparii acestora, in contextul in care, greu de inteles de ce, este impiedicata inca permiterea accesului subofiterilor cu studii superioare in „corpul ofiterilor”, fie si sub forma organizarii mai multor concursuri interne in acest sens.

E „foame” de bani!

Uite ca, dupa ce peste 12.000 de cadre au parasit MAI iar numarul acestora va creste simtitor in saptamanile urmatoare, principala problema a ministerului condus de Carmen Dan a ajuns „foamea” de oameni. Pentru ca functii sunt, aspiranti sa le ocupe de asemenea, dar nu se gasesc inca solutii viabile pentru a se rezolva deficitul de personal, mai ales la nivelul executiv si la cel al conducerii. Desigur, o prima solutie la indemana ar fi sa se „deschida portile”corpului ofiterilor si pentru subofiterii care au studii superioare, chiar daca nu musai Dreptul sau facultatile de profil. De fapt, sunt semnale ca un prim pas s-ar face in curand, prin organizarea unor astfel de concursuri. Apoi, strategia MAI trebuia sa ia in calcul, tot mai serios, angajarile din sursa externa, ca fiind singura solutia viabila, cel putin pana ce se va „calibra” organigrama scolilor si facultatilor de profil din cadrul MAI, prin cresterea numarului absolventilor care sa umple „golurile” de personal din minister.