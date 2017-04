Cum te asculta sistemul de pe WhatsApp!

Milioane de romani s-au refugiat pe aplicatia WhatsApp, convinsi fiind ca de acolo nu-i poate smulge bratul lung al structurilor informative. Cu toate ca, dupa cum a dezvaluit „National”, si aici deja s-a creat precedentul recunoasterii in instanta, drept probe indubitabile, a unor conversatii purtate pe WhatsApp. Dar, ce-i drept, care nu au fost obtinute prin „picarea pe tehnica” in urma unui mandat judecatoresc, ci doar, chipurile, dupa gasirea telefoanelor de pe care se scrisesera mesajele incriminatorii la diverse perchezitii domiciliare. Urmate de unele informatice…

Cum-necum insa, „sporovaitul” pe „whats” ramane cea mai sigura modalitate de comunicare, mai ales in cazul celor care se simt „tinte in miscare” pentru procurori sau structurile informative. Care nu pot cere mandat pentru aceasta cale de a comunica despre care insasi ditamai Casa Regala Britanica a dat asigurari privind „criptarea integrala”. Si, totusi, pentru a nu ramane chiar cu totul cu buzele umflate, specialistii in monitorizarea comunicatiilor din sistem au gasit „smecheria” prin care reusesc sa „te mute” de pe WhatsApp pe telefonia traditionala, acolo unde pot interveni legal…

Blocat din Centrala…

Tot mai multi romani impinsi sau nu pe buna dreptate de „paranoia” interceptarilor in bratele WhtsApp-ului se simt agasati, de ceva vreme, ca aplicatia nu mai functioneaza la parametri normali. Asa ca ori suna si nu sunt auziti, ori primesc apeluri dar nu pot raspunde, cert este ca devine tot mai greu sa porti o conversatie normala pe Whatsapp. Iar atunci cand ii „arde”, multi renunta la obisnuitele masuri de prevedere si, disperati ca nu pot transmite de urgenta ceea ce vor, renunta sa mai incerce sa comunice „criptat integral” si folosesc serviciul traditional de telefonie mobila. Moment in care, click, si-au si instalat baietii castile, stiind ca daca suni de pe telefonul mobil au tot dreptul legal sa te „agate”. Culmea este insa ca toti „initiatii” care s-au incapatanat sa afle totusi de ce nu le merge WhatsApp-ul atunci cand le este lumea mai draga au aflat, in cele din urma, ca le erau special perturbate convorbirile „pe whats”, fiindu-le blocate din Centrala…