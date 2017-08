Criza politistilor, rezolvata cu rezervisti!

E clar, tocmai ce este pe cale sa se sara din lac in put cu criza politistilor, una artificial creata si prost gestionata. Iar stabilirea unui termen limita de primire a rapoartelor de pensionare pe actuala lege promovata de vicepremierul Gabi Oprea pe cand acesta visa la preluarea sefiei Guvernului si avea nevoie de marirea bazinului electoral, fie el si pe 15 septembrie, va provoca si mai mult haos la nivelul MAI.

Mai ales ca oricum ministerul este macinat si de declansarea unor lupte fratricide, spunandu-se ca subsecretarul de stat Mihai Valeriu, fost sef al unitatii „ACVILA” ar fi unul dintre cei care ar fi pregatit sa profite de zgaltairea pozitiei „tintei in miscare” Cornel Ciocoiu. Insa indiferent cine va ramane la butoanele ministerului si dupa 15 sepetmebrie, acesta va avea practic o misiune imposibila. Pentru ca in incercarea deja haotica de a opri hemoragia de cadre, una care tine deja de securitatea nationala, desi presedintele Romaniei si CSAT-ul refuza sa se implice, au ajuns sa se ia in calcule „solutii miraculoase” precum darea pe strazi a unor politisti dupa numai doua luni de instruire a acestora sau oferirea celor care s-au pensionat cu acest val a unui bonus de 20% pentru a se intoarce cativa ani la munca. Si chiar mobilizarea rezervistilor, in cazul in care structurile MAI nu vor ramane doar fara sefi, dar si fara minimul de oameni care sa fie scosi pe strazi. Unele in care infractorii deja o dau parte in parte cu „gaborii” iar cohorte de migranti ilegali bantuie prin Centrul Capitalei…

Banii de salarii, dati pe pensii…

Deja marirea varstei de pensionare nu mai este vazuta drept „ultima solutie” care sa rezolve, fie si partial, criza de cadre de la MAI. Asa ca se cauta alte metode, unele de-a dreptul disperate, pentru a fi inlocuiti „pensionarii speciali”. Si chiar daca vor fi adusi rezervisti sau angajarile din sursa externa se vor face de acum inainte „pe repede inainte”, tot ramane marea intrebare cum vor fi convinsi acestia sa intre in randurile MAI? Un minister care, nu trebuie pierdut din vedere, va avea bugetul „sugrumat” de plata pensiilor speciale! Asa ca promisiunile privind marirea salariilor celor care vor ramane „sa stinga lumina” sau a celor care ar trebui sa intre in paine trebuie sa tina cont de noul plafon al bugetului alocat platii miilor de pensii care nu au fost luate in calcul ca vor interveni intr-un timp atat de scurt… Asta ca sa nu mai vorbim de mirajul dotarilor…