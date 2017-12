Comisia lui Iordache, militarizata de servicii!

Nu cu multa vreme in urma scriam ca Justitia militara, devenita deja „gaura neagra” a sistemului isi traieste ultimele clipe de glorie. Si ca politicienii vor primi munitia necesara pentru desfiintarea instantelor militare, practic a intregului Parchet Militar, cu tot cu Sectia sa DNA. Urmand ca magistratii militari care au de rezolvat doar cateva dosare pe an sa fie transferati la instantele civile, acolo unde volumul de lucru este unul „criminal” si se simte atata nevoie de completarea organigramei cu noi judecatori, mai ales dintre cei cu experienta.

Si, intr-adevar „minunea” s-a petrecut, dar numai pe jumatate. Pentru ca, in timp ce Justitia Militara aservita de atata vreme intereselor lui Gabi Oprea si a altor grupari transpartinice din sistem parea pusa „pe nasalie” dupa ce propunerile atat ale Consiliului Superior al Magistraturii, dar si ale Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania prevedeau expres desfiintarea acestor instante, parlamentarii din Comisia lui Iordache s-au sucit peste noapte!

Astfel ca nu au mai „executa” instantele militare, ratand un prilej cu care nu se vor mai intalni de resetare a intregului sistem juridic din Romania. Si asta pentru ca, asa dupa cum se aude, comisia ar fi fost „militarizata” de urgenta, unii dintre membrii acesteia raspunzand la comanda venita din zona serviciilor…

Justitia lui Oprea

In motivarea propunerii de desfiintare a instantelor militare, CSM si UNJR au insistat asupra volumului de lucru infim al magistratilor care, in anumite cazuri, au doar cateva dosare pe luna, in timp ce alti colegi civili trebuie sa lucreze simultan si la o suta de dosare! Insa adevaratul motiv pentru care s-a luat decizia de asanare a acestei structuri este invocata aservire catre Gabriel Oprea, considerandu-se ca, dupa atatia ani in care fostul vicepremier a facut si desfacut ce a vrut in Parchetul Militar, este practic imposibil sa mai fie „resetate” aceste instante. Astfel ca parlamentarilor din comisia condusa de Florin Iordache li s-a ridicat mingea la fileu chiar din partea magistratilor, fiind prima oara cand atat CSM, dar si UNJR au o pozitie solidara. Numai ca, tocmai cand toata lumea se astepta ca votarea amendamenetelor propuse de catre reprezentantii judecatorilor sa fie o simpla formalitate, parlamentarii „au dezertat” fara explicatii, dovada ca anumite servicii sunt inca extrem de puternice…