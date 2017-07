Coldea trece in privat!

”Legendat” drept cel mai influent om din Romania ultimilor ani si considerat drept principalul pilon al mult mediatizatului „binom”, generalul locotenent Florian Coldea a parasit oficial sistemul, la inceputul acestui an, in urma unui „tsunami” de dezvaluiri in fata caruia a cam fost lasat singur. Devenit cadru militar in rezerva, fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii nu a iesit insa chiar cu totul din schema organizatorica a serviciului pe care practic l-a condus la modul operativ timp de peste un deceniu, acesta devenind colaborator al Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazu”, fiind integrat in diferite programe de pregatire sau instruire a viitoarelor cadre.

Iata insa ca Florian Coldea face o miscare surprinzatoare chiar in aceste zile, cand au fost demarate demersurile legale pentru ca omul care a condus SRI-ul un deceniu sa treaca in privat! Este vorba, despre cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in posesia noastra, de acceptul tacit dat deja acestuia de a profesa, din aceasta toamna, la una dintre cele mai cunoscute institutii de invatamant particular din Romania, Universitatea „Titu Maiorescu”. Unde Florian Coldea se va prezenta la cursuri la Facultatea de Psihologie, urmand doar sa se stabileasca daca va profesa, cel mai probabil, ca lector sau conferentiar. Oricum, se stie deja si cursurile la care studentii vor avea inedita ocazie de a-i pune intrebari la seminar fostului prim-adjunct al SRI, fiind vorba de cele despre ”Bazele psihologiei sociale”; „Psihologia grupurilor” sau „Psihologie organizationala”.

Pleaca la „Titu Maiorescu”

Exista insa voci furibunde care acuza ca Florian Coldea a ramas inca la „butoanele” SRI-ului si ale intregului sistem, trecerea sa in rezerva fiind doar o stratagema ieftina de a insela vigilenta publica, o „supapa” folosita la momentul oportun pentru a slabi presiunea imensa pusa asupra sa. Pe de alta parte, alti initiati ai sistemului deja „l-au ingropat” pe Florian Coldea si influenta acestuia, cei din urma fiind convinsi ca tanarul Adrian Ciocarlan, desi creatia sa, este de fapt de acum inainte „noua stea” a SRI-ului si cel care si-a impus hegemonia asupra serviciului in fata unor sefilor ierarhici ca Eduard Hellvig si Razvan Ionescu, etichetati inca prea „timorati” pentru a fi adevarati jucatori pe „piata serviciilor”. Indiferent insa de tabara in care se afla oamenii care se plecau pana nu de mult in fata lui Coldea, dezvaluirea noastra ca, gata, acesta trece in privat ii va baga cu siguranta si mai mult in ceata. Si nu va face decat sa adanceasca misterul in jurul retragerii generalului care a „resetat” intreg principalul serviciu secret al tarii. In bine sau rau, ramane de vazut cum se va scrie istoria.

Pentru ca, oricum, vestea ca Florian Coldea va pleca la Universitatea „Titu Maiorescu” va fi, cu siguranta, interpretata in fel si chip…

La Facultatea de Psihologie

Din aceasta toamna, Florian Coldea va trece saptamanal si pe Calea Vacaresti nr. 189, acolo unde se afla sediul Facultatii de Psiohologie a Facultatii de Psihologie. Si unde va avea drept colegi profesori reputati din domeniul psihologiei precum Irina Holdevici, Margareta Dinca, Mihai Petru Craiovan sau, deloc intamplator, Dumitru Cristea. De remarcat ca la Facultatea de Psihologie de la Universitatea „Titu Maiorescu”, una care beneficiaza, asa cum o arata prezentarea oficiala, de conditii de invatamant de exceptie, cursurile dureaza trei ani.

Iar dupa cum sustin sursele noastre, desi nu s-a stabilit inca definitiv programa universitara si distributia aferenta a cadrelor didactice, Florian Coldea le va vorbi studentilor despre „bazele psihologiei sociale”; „psihologia grupurilor” sau „psihologia organizationala”. Si chiar daca, asa cum subliniam, decizia fostului prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii va naste vii controvrese, pana la urma nu sunt viabile decat doua variante de explicatii. Cea ca astfel Coldea se pune la adapost asteptand vremuri mai bune pentru revenire sau barem de a-si pastra, la modul cel mai discret cu putinta, influenta asupra serviciului pe care l-a condus, totusi, atata amar de vreme. Sau ca, pur si simplu, trecerea in privat este primul pas pentru ruperea totala a conexiunilor cu sistemul.

ULTIMA ORA: Se pare ca urmatorul cap din sistem care va fi pensionat este adjunctul SRI, generalul Voinescu.