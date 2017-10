Coldea, fiert in suc propriu!

In urma cu cateva zile dezvaluiam legatura inca extrem de trainica dintre fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, generalul Florian Coldea si Liviu Dragnea. Si mai ales faptul ca, acesta din urma, desi ajuns ditamai „tartorele” coalitiei de guvernamant, presedinte al Camerei Deputatilor si „el lider maximo” al celui mai mare partid al tarii continua sa-si ia constiincios notite de la Coldea, chiar si in aceste vremuri atat de controversate privind rolul serviciilor in viata politica.

Si desi dezvaluirea noastra a „fasait” intr-o buna masura „bomba” care trebuia sa arunce in aer Romania, iata ca, totusi, Victor Ponta a ramas pe vechea „fisa de traseu” primita cel mai probabil de peste Ocean, de la nasul sau George Maior si s-a apucat sa vorbeasca despre faptul ca a asistat personal la o faza in care Liviu Dragnea i-ar fi cerut generalului Coldea sa-l salveze de un dosar penal, bagand-o „bonus” in aceasta ecuatie si pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Iar dupa doar alte cateva zeci de ore a inceput sa fie scapata „pe surse” si informatia ca, nu doar ca Victor Ponta ar avea dreptate, dar ca ar exista si niscai dovezi filmate in acest sens, care vor fi difuzate in curand, dupa ce Sebastian Ghita le-ar fi predat cui trebuie. Si in care s-ar vedea ca Dragnea si Coldea stau, la o petrecere, mai retrasi intr-un colt si susotesc ceva. Iar pana ce se va apela eventual la experti in limbajul mimico-gestual, care sa confirme sau nu ce au vorbit cei doi, generalul Florian Coldea este lasat sa fiarba din nou in suc propriu.

Pentru ca Ghita, Ponta si alti „dezvaluitori” se fac totusi ca uita ca, timp de peste un deceniu, cat Florian Coldea a fost prim-adjunct al SRI, seful sau direct a fost, in tot acest timp, nimeni altul decat George Maior. Cel care, insa, acum se face ca nici usturoi nu a mancat si nici gura nu-i miroase.

La pachet!

Greu de apreciat ce impact mediatic va mai avea filmuletul scos de la arhiva asupra carierei politice a lui Liviu Dragnea, una oricum aflata tot mai aproape de buza prapastiei.

Insa adevarata miza a noii dovezi de „colaborare sincera si dezinteresata” pe care Sebastian Ghita vrea sa o dea odata cu aruncarea pe piata a noilor inregistrari pare a fi cu totul alta, si anume lupta pentru pastrarea unei influente cat mai mari asupra SRI-ului de catre cei doi fosti sefi ai serviciului, George Maior si Florian Coldea. Pentru ca desi Eduard Hellvig este ridicat in slavi de „camarila” sa pentru „curateniea” pe care a facut-o, iata ca tocmai ce dezvaluiam ca acesta a primit recent un „cartonas galben” si un ultim avertisment. Iar prestatia prim-adjunctului Razvan Ionescu este deja catalogata de catre initiatii sistemului ca „apa sfintita”, care nici rau nu face, dar nici bine… Ce-i drept, pana acum Florian Coldea doar a incasat loviturile sub centura date cu manta de catre fostul sau sef, George Maior. Cel care din doua una: ori era atat de „aerian” incat habar nu avea de ce a facut subalternul sau timp de peste un deceniu, fie cei doi au actionat la pachet! Si ar trebui acum sa raspunda tot la pachet! Chiar daca Sebastian Ghita a ajuns in situatia penibila de a-i „blura” fata lui George Maior dintr-o fotografie, pentru ca sa se vada ca doar familia Coldea se dadea cu masinutele pe la Paris… Oricum, decaderea lui Coldea a inceput din momentul in care a fost lucrat chiar din interior de oamenii lui Maior, pe cand Sebastian Ghita il filma pe ascuns in casa sa de vacanta intr-o vreme in care se spunea ca „Florian” stia tot ce misca in tara asta…