Coarna, tanar pensionar la 45 de ani!

Coarna e-n tot si-n toate, singura grija pe care o are pe cap liderul sindical pentru intietatea absoluta „pe sticla” fiind „concurenta neloiala” facuta de „confratele” Iulian Surugiu. Oricum, cel din urma are si avantajul ca a fost bagat peste noapte de catre vicepremierul Gabriel Oprea, „la apelul bocancilor”, din agent in corpul ofiterilor. Dar cert este ca, urmarind orice emisiune TV, nu ai cum sa nu afli, de exemplu, cum ca premierul Mihai Tudose nu ar mai avea alta treaba pe la Palatul Victoria decat sa le ceara sfatul, zi si noapte, „bunilor lui prieteni” Coarna si Surugiu.

Cei care, desi negocierile dintre sindicatele reprezentative penrtu personalul MAI si conducerea ministerului se aflau in grafic, nefiind in niciun caz abandonate, au atatat atat focul paranoic al blocarii pensiilor speciale incat problema a ajuns acum una de securitate nationala, in urma hemoragiei fara precedent de cadre si a spriritului de turma care a dus la depunerea a sute de rapoarte de pensionare zilnic. Numai ca, in timp ce urla ca din gura de sarpe impotriva „nababilor” care se pensioneaza de tineri, la 40 de ani si ceva, pentru a cumula apoi si alte venituri, Dumitru Coarna uita sa le pomeneasca adeptilor fundamentalisti de prin sindicate daca nu cumva si el mananca „painea tarii” de noua ani, dupa ce s-a pensionat la doar 45 de ani? Basca veniturile mai mult decat generoase pe linie de sindicat…

La „Portile de Fier”

Strategia liderului de sindicat Dumitru Coarna, cel care pare sa nu aiba habar ca in MAI slujesc totusi si cateva zeci de mii de ofiteri sau cadre din structuri de elita, in afara agentilor de OP sau Rutiera scosi intotdeauna in fata, pare sa fie una facuta la „Portile de Fier”, asa cum este cunoscut in limbaj „militienesc” localul „Excelsior”.

Si unde s-a nazarit ideea ca, spre desoebire de strategia adoptata pragmatic si cu succes de liderii sindicali care apara cu adevarat interesele cadrelor militare in rezerva, veniturile pensionarilor si a celor din MAI care nu sunt atat de barosane precum ale chestorilor sa fie plafonate, asa, de dragul lozincilor bune de strigat in piata. Acolo unde se incearca din nou scoaterea bietilor politisti debusolati, asta in timp ce sedintele oficiale de la sediul MAI unde se pot rezolva cu tact toate aceste probleme sunt transformate intr-un circ continuu, ca sa poata alimenta niscai televiziuni mitul megalomaniei sindicale. Asa ca, „bre, nea Mitica”, ai iesit sau nu la pensie la 45 de ani, sa stie si tinerii politisti despre acest „paralelism” , cand e vorba sa mai fie scosi in strada ?

„Bomba” din NUP…

Iar daca problemele penale ale lui Surugiu sunt binecunoscute de toata lumea, mai putin de cei care nu indraznesc sa-i bloceze accesul in sediul MAI, poate lamureste si Dumitru Coarna, daca tot se lauda ca a primit NUP de la Parchet, si ce anume se spune in motivare. Ca daca Parchetul a scris negru pe alb doar ca banii de la sindicat nu sunt publici si deci nu are competenta, urmand sa se regleze intern problema, atunci poate s-o gasi totusi cineva in ditamai MAI-ul sa atinga si aceasta problema. Ca, daca ne-ar spune Dumitru Coarna nu doar pensia pe care o incaseaza de la 45 de ani, dar si cat are indemnizatie pe luna de la sindicat, poate ca veniturile din „fratia chestorilor” nu ar mai parea chiar atat de nesimtite ca ale liderilor „fratiei tablagiilor”…