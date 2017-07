„Clanul comandorilor” i-a dat „perversa” lui Tudose

Seria neintrerupta de luni de zile a dezvaluirilor din „National” a dus nu doar la deschiderea unei anchete interne, dar si a definitivarii unui raport devastator la adresa actualei conduceri a Inspectoratului General de Aviatie. Iata insa ca, in timp ce in urma verificarilor intreprinse cu minutiozitate de catre Corpul de Control al ministrului de Interne, mai multi comandori au fost dati pe mana Parchetului Miltar iar juristii MAI intreprind demersurile legale pentru recuperarea importantului prejudiciu produs prin decontarea a tot felul de „zboruri fictive”, cei din „clanul comandorilor” continua sa faca noi si noi vicitime.

Astfel ca, in decurs de nici trei saptamani, in timp ce puzderie de comandori, in frunte cu Ion Cristinel Reliu, Machidon Laurentiu, Puiu Stefan, Camelia Bugean si Ion Colcigeanu si-au depus deja rapoartele pentru pensionare, cel din urma a reusit sa puna pe butuci si ultimele doua elicoptere Mi-17 din flotila de elicoptere a IGAV. Si asta tocmai cand premierul Mihai Tudose, alaturi de ministrul Carmen Dan cautau cu disperare solutii pentru imbunatatirea flotilei destinate misiunilor speciale de interventie, inclusiv pe timp de noapte.

Insa dupa ce lasat „la sol” un Mi-17 la Sibiu, Colcigeanu tocmai ce „a terminat” si elicopterul VIP Mi-17 cu indicativul de zbor 110, singurul care mai putea efectua misiuni dificile de interventie de mare amploare.

„Terminator” Colcigeanu

Comandorul Ion Colcigeanu nu este la prima patanie de acest fel, tot acesta fiind celebru dupa ce a receptionat de la rusi un elicopter „reparat”, dar care s-a stricat pe drumul de intoarcere. Si, pentru ca nu le dadea de cap defectiunilor, comandorul a bagat oficial peste 20 de ore de un asa inventat „zbor de rodaj”, de care nu a auzit niciun pilot din lumea asta. Dar uite ca, daca nu a reusit din prima, in cele din urma Colcigeanu a reusit sa-i dea lovitura decisiva respectivului elicopter, pe care l-a lasat la sol la Sibiu. Si pentru a-si merita cu adevarat titulatura de „terminator” al flotilei de elicoptere, pusa de pilotii IGAV, acelasi Colcigeanu tocmai ce i-a venit de hac si „VIP”-ului 110, singurul care avea capacitatea, mai ales pe aceste temperaturi, sa efectueze misiuni complexe de evacuare si interventie. Asa cu pielea distrusa cum era, baza ramand acum in doua insuficiente aparate de zbor Mi-8, pe care insa degeaba se vor arunca banii de dotari suplimentare, intrucat acestea nu au puterea necesara misiunilor grele.

Pai e bine, Mosor?

Si daca tot a venit vorba de aruncarea banilor IGAV in vant, de fapt in conturile comandorilor dati acum pe mana Parchetului Militar, oare nu era mai bine daca „omul finantelor” din unitate, contabilul sef Sorin Mosor isi facea datoria si semnala cheltuielile total nejustificate? Nu de alta, dar nu se mai chinuia acum atata lume din structura centrala a MAI sa recupereze uriasul prejudiciu creat. Si nici nu mai era nevoie de apelul disperat al premierului Mihai Tudose si de interventia ferma a ministrului Carmen Dan pentru a recupera ce se mai poate recupera din flotila de elicoptere a Ministerului de Interne… Pai e bine, Mosor?