Civilii preiau Internele!

Ministerul de Interne se afla in pragul degringoladei, inca vreo doua-trei „perverse” incasate de la Paltul Victoria fiind suficiente deja sa-l destabilizeze si de pe „buza prapastiei”, unde se afla acum. Oricum, in ciuda strategiilor „surugiste”, hemoragia de cadre va continua si ultima solutie de oprire a acesteia este una pe cat de dureroasa, pe atat de necesara. Si pe care o vom prezenta, de altfel, in zilele viitoare, mai ales ca toate analizele, sintezele, proiectiile si simularile deja facute duc doar catre aceasta varianta de lucru.

Si cum „gaurile” cele mai „negre” de pe organigrama MAI nu se afla, culmea, in ciuda „circului” mediatic recent, musai la politistii care ar trebui sa patruleze, ci la nivelul structruilor de conducere, mai ales la nivelul functiilor de executie, la varful MAI a ajuns sa se apeleze la masuri pur si simplu disperate pentru a se repara din mers ce mai este de reparat. Astfel ca analize de ultima ora iau tot mai serios in calcul varianta ca la conducerea unor inspectorate generale sa se dea „dispense” sau „sinecuri” pentru numirea unor manageri civili. Ceea ce ar deschide o „Cutie a Pandorei” greu de inchis pe urma.

„Janpier”-ul zburator

Deja organizarea unor concursuri gata anuntate pentru ocuparea functiilor de inspectori sefi ai unor IJP-uri mai mult decat importante a fost suspendata. Si nu neaparat pentru „securizarea” acelor functii de catre fostii sefi ajunsi mari mahari la structurile centrale si care or sa-si tina scaunele libere in caz ca vor fi maziliti de Carmen Dan, asa cum se aude. Dar si pentru faptul ca valoarea candidatilor care au ramas in cursa este atat de „ridicata”, incat a produs frisoane la Bucuresti. De unde nu mai stiu pe cine sa puna pe functiile cheie care sunt vacante de ceva vreme, dupa ce tsunami-ul „marii pensionari” a lovit naprasnic politica de cadre a MAI. Astfel ca s-a ajuns la a se lua in calcul pana si numirea unui civil la o structura cum este IGAV-ul, inspectorat general tocmai pe cale de a se elibera de „dictatura clanului comandorilor”. Solutse care ar reprezenta o sabie cu doua taisuri, mai ales in cazul unor structuri nu doar de elita, dar si cu un obiect de activitate cu totul specializat. Asa ca, pana sa preia civilii Internele, aproape ca ajungi sa inghiti din nou vesnica solutie de compromis a unor cadre de decor precum „janpier”-ul Ovidiu Vasilica, fost sef la Jandarmerie si apoi la Pompieri, mutare dupa care a ramas cu aceasta porecla. Si care, daca ar ajunge si la IGAV, ca tot e in cautare de andrenalina, mai ca ar depasi orice record de polivalenta de pe vremea lui Postelnicu incoace…