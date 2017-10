Ciolos, trimis de Soros dupa Iohannis!

Iata ca, la atat de putina vreme dupa ce ne intrebam cine o plati pe cat de influentii, pe atat de costisitorii consultanti de imagine ai lui Dacian Ciolos, proaspat somer dupa ce tocmai nu mai incaseaza nici macar „renta viagera” de la Bruxelles, la Sibiu au fost stransi peste 100 de autointitulati reprezentanti ai „societatii civile”.

De fapt, admiratori fanatici si sponsorizati de „societatea deschisa” a miliardarului George Soros. Iar faptul ca acestia s-au reunit sa combata impotriva clasei politice traditionale tocmai in „orasul meu” al presedintelui Iohannis are, cu siguranta, o valoare simbolistica. Mai ales ca, sa nu uitam, Klaus Iohannis s-a oprit in ultima clipa din tentativa de a organiza un referendum in vederea promovarii „Platforma Romania 100” drept program oficial de guvernare. Drept urmare, printre tot felul de „tefelei” care s-au remarcat prin calatoriile in chiloti facute cu metroul, la „banchetul” sorosist de la Sibiu nu avea cum sa lipseasca tocmai „Platforma Romania100” a lui Dacian Ciolos…

Asta mai lipsea…

Si iata ca partide istorice precum PNL-ul nu a mai avut bani nici macar sa plateasca chiria sediului din Aviatorilor, fiind scosi pur si simplu in strada, zeci si zeci de „tineri frumosi si liberi” au „rezistat” la Sibiu, la apelul lui Mihai Politeanu, omul care o cara in spate pe Monica Macovei, la propriu…

Acum, pe ai cui bani au „rezistat” oengistii la Sibiu timp de trei zile, nici nu este greu de ghicit, mai ales ca si in trecut fundatiile lui George Soros s-au dovedit mai mult decat generoase fata de acestia. Insa mult mai interesant este motivul pentru care Soros l-a trimis practic pe Ciolos, prin „platforma” sa, in orasul lui Iohannis, pentru a anunta ca se va infiinta „un Spatiu Schengen al grupurilor civice”, de parca asta ne mai lipsea, cand noi nu am intrat nici in ala pe bune…