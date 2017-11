Ciocarlan preia „campul tactic” de la Dumbrava!

Daca astazi se face atata caz de capturarea Justitiei de catre o parte din structurile asa-numitului stat paralel este si pentru ca, in urma cu ceva vreme, generalul Dumitru Dumbrava se „autodetona” mai ceva decat cei mai inflacarati jihadisti, apucandu-se sa anunte public, fara sa-l intrebe nimeni, ca pentru Serviciul Roman de Informatii instantele nu ar reprezenta decat un „camp tactic” in care ofiterii de informatii au grija sa „urmareasca dosarele pana la capat”!

Si asta intr-o vreme in care prea putini romani, fie ei politicieni sau demnitari aveau habar de existenta acestui „camp tactic”, dar si mai putini indrazneau sa sugereze barem ca ar sti macar de preocuparile cel putin neortodoxe, daca nu direct neconstitutionale ale unui sistem aflat la apogeul sau. Iata insa ca, desi a trecut ceva timp de atunci, acelasi general Dumbrava se incapataneaza sa joace rolul perfect al sinucigasului si in fata Comisiei parlamentare de control unde nu doar ca nu a dat-o „cotita”, cum se astepta cam toata lumea, dar a intarit inca o data dezvaluirile absolut halucinante facute, ramane de vazut daca pe bune sau nu, din…„proprie initiativa”. Asa ca, parca actionand la un ordin neoficial, Dumbrava si- a asezat singur cascheta pe linia moarta a carierei sale, marii castigatori ai acestui episod cel putin straniu fiind, de departe, presedintele comisiei parlamentare, Claudiu Manda si chiar seful SRI, Eduard Hellvig. Un tandem demn de urmarit, mai ales pentru adeptii teoriei ca, orice ar fi, sistemul se transforma, dar nu moare niciodata…

Isi ia fapta!

Si uite cum, in timp ce Manda puncta la impresia artistica fiind primul politician care cere concret demisia unui general SRI iar Hellvig culegea si el laurii dovedindu-se primul sef de serviciu secret care raspunde imediat, fie si partial, dorintei de colaborare interinstitutionala a Parlamentului, prin sistem se baga deja mana in foc ca Dumitru Dumbrava isi „va lua fapta”! Nu doar a lui, intr-un dosar care a ravasit Justitia din Romania, dupa cum vom dezvalui in curand, dar si, cel mai probabil, si a altora din sistem. De ce? F ie si pentru simplul fapt de a masca astfel predarea tacita a „campului tactic” catre Adrian Ciocarlan! Cel care, dupa cum sustin sursele noastre, deja si-ar fi intrat in paine, acoperind din mers „vidul” lasat de „boroboatele” mai mult sau mai putin intentionate ale generalului Dumitru Dumbrava.

Operatiune „troll”

Si cu toate ca pentru opinia publica scenariul poate parea unul demn de turnarea unui film american, totusi, „rocada” facuta in interiorul SRI nu este decat o banala operatiune de tip „troll”. In care, in timp ce atentia unei tari intregi era abatuta spre un conflict artificial creat, mai ales ca oricum el ar fi rabufnit la un moment dat, artizanii strategiei puteau sa-si indeplineasca linistiti adevarata misiune pe care o aveau de indeplinit. Si anume de a pastra, cu orice risc, barem un „cap de pod” intr-un „camp tactic” care, desi nu va mai putea fi la fel de „minat” pentru dusmanii de moarte sau conjuncturali ai sistemului, poate asigura totusi un bun mijloc de negociere pentru asigurarea unei retrageri onorabile de pe frontul Justitiei. Mai ales ca, sa nu uitam, roata s-a mai intors si s-ar putea ajunge inclusiv la viitoarea inculpare a unor „tapi ispasitori” din sistem, ceea ce face vitala asigurarea unor „culoare”, fie ele si cat mai discrete si subterane…