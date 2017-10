Case pentru amante in blocul MAI!

Dezvaluirile succesive din „National” privind nenumaratele „bube” de la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” au dus la schimbarea din functii a mai multor echipe manageriale. Astfel ca multi studenti si parintii acestora spera sa avem aceasi „mana buna” si acum, cand, din nou, situatia nu este deloc roza la Academie. Mai ales dupa ce, in vara, ministrul de Interne a fost nevoit sa recunoasca suspiciunile de „smenuire” a procedurilor de desemnare a sefilor de promotie. Si, drept urmare, a ordonat constituirea unei comisii de ancheta, dupa ce, pentru prima oara in istorie, la festivitatea de absolvire nu a luat cuvantul si seful de promotie, pentru ca acesta pur si simplu nu exista oficial in urma unor contestatii privind falsificarea calificativelor. Comisie care nu a fost insa in stare sa traga o concluzie nici acum, dupa audierea a zeci de studenti si cadre didactice si dupa ce, dupa cum sustin sursele noastre, deja se cristalizau inca din primele zile acuze de natura penala in Academia pastorita de controversatul rector Daniel Costel Torje.

Adica un comisar sef care, dupa ce s-a jucat de-a actorasul in niscai grupuri umoristice televizate a ajuns ditamai rectorul Academiei, raspunzator direct de formarea generatiilor viitoare de angajati ai Ministerului de Interne. Iar dupa cum bine se stie in sistem, obarsia acestuia din judetul Salaj, la o aruncatura de bat, vorba aia, de casa parinteasca a lui Dacian Ciolos a facut ca guvernarea tehnocrata sa insiste pana ce Torje a fost instalat, in martie 2016, rector la Academia de Politie. Institutie unde scandalurile se tin lant, dupa modificarea notelor din catalog, acum nenumarati studenti si parintii acestora fiind tot mai nemultumiti ca se invata dupa manuale editate pe bani grei la Editura Ministrului de Interne, dar care nu ar cuprinde decat niste „compendii” anemice cu informatii care tot la fel de lesne, dar mult mai ieftin, ar putea fi citite si de pe internet. Insa scandalul manualelor de duzina „acoperite” de Editura MAI si „inghitite” de rectorul Torje nu este insa nici pe departe cea mai mare „bomba” care sta sa explodeze in ministerul condus de o Carmen Dan care pare tot mai depasita de realitatile cotidiene. Si care ar trebui sa stie ca degeaba vorbim de cresterea cifrei de scolarizare la Academia „Alexandru Ioan Cuza”, daca se face asemenea rabat de la calitatea actului de invatamant si, in plus, se si risipesc banii unui buget oricum neindustalator pe tiparirea si promovarea unor manuale cu pasaje „copy-paste” dupa Google. Insa, intamplator sau mai degraba nu in contextul butoiului de pulbere pe care sta Academia de Politie poate se trezeste si Carmen Dan la realitate si explica misterioasa repartizare a unor apartamente drept locuinte de serviciu unor persoane feminine angajate in minister si chiar la structurile de invatamant in blocurile MAI cum ar fi cel din „zona gri” Salaj – Ferentari. Asta in timp ce pentru sefi de structuri operative, ca sa nu mai vorbim de bietii politisti care isi pun viata in pericol pe teren nu se gaseste nicio solutie locativa, macar o garsoniera confort trei pentru ei si familiile acestora. Sau, daca nu stie, barem afla astfel „blonda de fier” ca singura explicatie este doar ca repartizarea apartamentelor pentru respectivele„politiste” s-a facut pentru ca acestea sa stea chiar sub sefii lor! Si la propriu, si la figurat, fie si la cateva etaje mai jos, ce-i drept, dar musai pe aceeasi scara, sa nu piarda timp „organul” de conducere seara cand se retrage la propria-i locuinta de serviciu…

Omul lui Ciolos

Dupa ce a luat-o pe urmele lui Liviu Dragnea cu „pacifismul” a la Gandhi, Carmen Dan a pierdut clar si fraiele unui minister in care, pana la urma, se simte lipsa unei „maini de barbat”, cel putin atunci cand trebuie semnate decizii prin care sa se stopeze „combinatiile” ramasitelor „fratiilor chestorilor”, unele care au inceput sa infloreasca din nou. Iar dintre toate structurile Ministerului de Interne, cu siguranta ca situiatia cea mai halucinanta, pe langa deja cazul „patogenic” IGAV este la Academia de Politie. Acolo unde, in debutl guvernarii tehnocrate conduse de Dacian Ciolos si dupa nenumarate insistente era propulsat drept rector al Academiei comisarul sef Daniel Costel Torje, originar tot din judetul Salaj si practic aproape „consatean” cu „premierul strazii”. Si chiar daca socul a fost unul total in sistem, Torje fiind cunoscut mai mult prin scenetele grupului umoristic „Voua”, unde se schimonosea in fel si chip, iata nu doar ca el a fost numit la cea mai importanta structura de invatamant a MAI, dar nici macar actualul ministru, pesedista Carmen Dan nu indrazneste sa se atinga de el. Desi, in vara, „dinamitam” ministerul anuntand ca absolventi ai Academiei s-au plans oficial ca a fost modificata ordinea de absolvire, prin modificari de note sau raspunsuri la grile operate pe parcursul mai multor ani! Si ca inclusiv comisia constituita dupa dezvaluirile noastre a constatat grave abateri ilegale, raportul final urmand sa fie cu siguranta unul care sa fie trimis direct la Parchetul Militar. Numai ca ancheta interna se dovedeste una „fara finalizare” si dupa atatea luni de audieri masive, ceea ce „legendeaza” in minister intagibilitatea „omului lui Ciolos”. Desi au existat nenumarate sesizari privid neregului socante inclusiv la examenele de admitere, cu derogari din partea conducerii care i-au socat inclusiv pe profesorii supraveghetori, cum ar fi sa se urineze in sticle, in timpul examenului, dupa niste „paravane” improvizate. Asta ca sa nu mai vorbim de plangerile privind modificarea situatiilor scolare din cataloage. Iar acum, aceiasi studenti sunt umiliti fiind obligati sa invete tot felul de bazaconii copiate dupa internet si publicate pe bani grei de Editura MAI din manuale bagate pe gat prin programa Academiei, in domenii atat de sensibile precum criminalitatea transfrontaliera, situatiile operative de la frontiera sau fenomeul migratiei ilegale, ca sa dam doar cateva exemple. Asta in timp ce conducerea MAI se impauneaza aiurea cu cresterea cifrei de scolarizare…

Locuinte de serviciu

Si daca tot va face Carmen Dan o comisie care sa verifice si aceasta situatie, poate mai trimite Corpul de control si sa numere „locuintele de serviciu” care au ajuns, ramane de aflat cum, la dispozitia unor chiriase despre care tot ministerul „duduie” ca ar fi beneficiat de cu totul alte criterii pentru atribuirea lor. Caci nu le-ar fi deloc greu celor de la minister sa constate, daca nu cumva se tem sa faca munca de teren, situatii de sefi care, sa zicem ca in timp ce stau la etajul sapte, in drum spre propriul apartament mai fac ceva „stationari” de noapte cu cateva etaje mai jos. Asta ca sa nu-i dam noi direct in fapt cu numere de apartament cu tot, sa-i ia pe bune „strechea” pe bietii politisti, inclusiv din structuri de elita care s-au saturat ca, de atata amar de vreme, sa li se raspunda de la minister ca nu li se pot rezolva cererile locative pentru ca e „criza” de case la MAI! Pai si nomal ca este criza daca intietate au doar „politistele” de suflet ale unor sefi care au ajuns sa -si riste intr-un asemenea hal carierele si familiile, de si-au mutat protejatele chiar cu ei pe scara. Si daca le plateau ei chiriile „pe persoana fizica”, aproape ca nu era nicio problema din punct de vedere adminsitrativ, dar, repet, este vorba despre locuinte cu statut spaecial de serviciu in blocurile MAI! Mai ales ca, fie vorba intre noi, nici situatia locativa a lui Carmen Dan nu este una chiar fara cantec, prietenii stiu bine de ce…