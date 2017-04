Carmen Dan declanseaza „Jihadul” la Interne!

Iata ca dupa ce „National” a dezvaluit, cu putina vreme in urma, existenta unui document oficial care, daca ar fi aplicat, ar lasa buna parte din structurile Ministerului de Interne fara conducerile actuale, un alt subiect fierbinte incinge agenda ministrului. Iar cei din „fratia” care controleaza, de atata amar de vreme, politica subterana de cadre a MAI-ului, fiind catalogati de toti, cu teama, indiferent de grad si functie, drept „stapanii casutelor”, au de aceasta data serioase motive de ingrijorare. Intrucat, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, Carmen Dan ar fi reusit sa sparga „omerta” existenta la varful ministerului. Si odata sparta aceasta blocada informationala ar putea declansa, cat de curand, o ampla campanie de verificare atat a situatiei celor care ocupa abuziv functii de conducere, dar mai ales despre cine se afla in spatele obstructionarii organizarii unor concursuri pentru ocuparea unor functii „pastrate” vacante de luni de zile. „Prietenii” stiu de ce…

Adresa Directiei Generale Management Resurse Umane nr. 165063 din martie 2014, scoasa la lumina de catre noi indica mai mult decat clar o intreaga categorie de ofiteri care nu mai au dreptul sa exercite functii de conducere. Mai mult chiar, aceeasi adresa precizeaza ca „posturile de conducere se ocupa prin examen sau concurs, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din OMAI 665/2008”. Iata insa ca, in ciuda acestui document oficial care reglementeaza situatia functiilor de conducere din minister, zeci, poate chiar sute de ofiteri care nu ar avea dreptul sa exercite aceste posturi de comanda continua sa le ocupe fara ca nimeni sa-i deranjeze barem cu vreo intrebare. In acelasi timp insa, „stapanii casutelor” ofera si reversul medaliei, astfel ca structuri operative din sistemul de siguranta si ordine publica nu au conducere de vreme indelungata, unele chiar de luni bune de zile, pentru ca, pur si simplu, sunt obstructionate participarile la concursuri, sub tot felul de pretexte halucinante, cum ar fi declansarea si trenarea la nesfarsit a unor cercetari prealabile sau administrative.

Cine pupa ghiulul!

Uite ca „fratia” care nu se da dusa neam de la „butoanele” Ministerului de Interne are inca destule parghii subterane prin care isi pastreaza netarmuita influenta la nivelul structurilor, atat centrale sau teritoriale, dar si asupra unor intregi Inspectorate Generale.

Si asta cu toate ca, de exemplu, niciun jurist nu ar putea raspunde de ce ofiterii prevazuti expres in adresa nr. 165063/2014 a DGMRU ca nu au dreptul sa exercite functii de conducere continua sa fie sefi de structuri! Unii find imputerniciti pe functii chiar si de catre doua-trei ori consecutiv! Si asta in timp ce functiile de conducere ale altor structuri, desi vacante, nu pot fi ocupat decat de catre, probabil, „cine trebuie”… Caci, pur si simplu, „fratia” ii elimina din start pe cei care „nu saruta ghiulul”, cel mai uzat pretext fiind cel al declansarii din senin a tot felul de cercetari prealabile sau administrative. Si care dureaza atat cat trebuie pentru ca ofiterii „neagreati” de „stapanii casutelor” sa fie sariti din schema. Iar unele informatii arata ca s-ar fi ajuns la situatia halucinanta a declansarii unor „cercetari pe plan intern” chiar si in urma unor sesizari anonime! Asta ca sa nu mai vorbim de alte categorii de ofiteri „executati” administrativ pe banda rulanta, unii lasati chiar fara acces la informatii secretizate in preajma participarii la anumite concursuri de conducere, fara ca apoi cineva din MAI sa poata explica care au fost demersurile legale pe care au avut loc aceste retrageri pe filiera ORNISS.

Dar iata ca deja s-au strans prea multe sesizari si rapoarte informative pe aceasta tema a organizarii concursurilor de conducere si situatia este in unele cazuri de-a dreptul exploziva, mai ales in cazurile in care nu doar situatia interna, dar si cea internationala impun lamurirea de urgenta a blocarii ocuparii functiilor vacante ale structurilor operative. Iar Carmen Dan, asa cum nu a admis nici „conducerea paralela” de la Directia Secretariat General si Protocol, unde rapoartele ofiterilor erau rupte la propriu chiar sub ochii acestora si a dispus un amplu control care tocmai ce a fost finalizat, spre disperarea „nemuritorului” Mircea Olaru, va declansa acum si alte operatiuni de verificare. Chiar daca astfel ministrul este constient ca va declansa „Jihadul” la MAI, unde, daca se va sparge „buboiul” concursurilor, multe nume grele vor iesi patate…