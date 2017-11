Capcana din puscarii pentru Sarbatori!

Fidele principiului ca „statul paralel moare, dar nu se preda”, ultimele ramasite ale structurilor de forta pregatesc un nou asalt pentru a-si depasi planul la dosare. Drept urmare, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, tocmai ce unii procurori si politistii judiciari din dotare se dau de ceasul mortii pentru a obtine mandatele necesare instalarii unei cantitati uriase de tehnica de interceptare ambientala, desi aceasta metoda de probatiune este una tot mai dezavuata in instantele de judecata.

Culmea este insa ca, dupa cum sustin sursele noastre, urmeaza ca tehnica sa fie montata in penitenciare, mai ales in spatiile special amenajate de vorbitor, pe perioada Sarbatorilor de iarna. Si asta dupa ce multi detinuti ar fi cedat ispitelor imorale, dar legale lansate de procurori cu privire la posibilitatea realizarii cate unui „16”, daca atrag sub pretextul pachetelor de Craciun pe unii dintre presupusii fosti complici in capcanele pregatite in penitenciare…

„La pachet” cu pachetul…

Judecatorii care au atributiile legale de acordare a mandatelor necesare utilizarii interceptarii ambientale sunt asaltati in aceste zile de procurori care incearca sa foloseasca obiceiurile crestinesti specifice Sarbatorilor de Iarna pentru a putea deschide noi si noi dosare.

Astfel ca, daca vor si obtine mandatele judecatoresti, vor face totul ca, „la pachet” cu pachetele pe care le vor aduce vizitatorii in penitenciare sa vina si tehnica de interceptare ambientala. Cu toate ca mai marii penitenciarelor stramba deja fatis din nas la vizitele tot mai dese ale procurorilor si politistilor judiciari care se straduiesc sa-i invete pe detinutii ce si-au dat acceptul „sa faca 16” cum sa conduca viitoarele discutii de la vorbitor catre scoaterea, fie si prin forceps, a anumitor afirmatii care ar putea fi interpretate ulterior. Problema este insa ca, desi mandatele se dau nominal, montarea tehnicii de interceptare ambientala in stramtele spatii de „vorbitor” din penitenciarele romanesti pot „interfera” si discutiile dintre anumite VIP-uri si vizitatorii acestora. Astfel ca, daca tot se straduiesc sa iasa de sub influenta nefasta a celor din „republica procurorilor”, responsabilii sistemului penitenciar si a aresturilor preventive ar face bine sa se asigure ca pentru stoparea eventualelor abuzuri tehnica sa fie montata doar in conformitate cu prevederile exprese ale mandatelor judecatoresti…