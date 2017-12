Basescu, fraierul lui Putin!

Isteria amenintarii rusesti este minutios intretinuta de catre grupurile interesate ca liderii politicii romanesti sa se lase aburiti de aceasta vesnica “ sperietoare” si sa lase “ciocul mic” atunci cand trebuie sa plateasca obolul “fratiorilor mai mari” care si-au autoincredintat misiunea de a ne pazi. Si daca am ajuns sa dam miliarde de dolari pe rachete, avioane si corvete, in timp ce Armata romana nu are bani nici macar sa achizitioneze anvelope de iarna pentru rablele care trebuiau casate inca de pe vremea lui Ceausescu aceasta este doar pentru ca niciun politician sau demnitar roman nu a indraznit sa intrebe si ce dracu’ facem noi totusi cu 12 bucati de F16 la mana a doua daca rusii chiar vor sa ne ocupe?! De asemenea, aratarea “pisicii” ruse atinge deja cote paranoice, astfel ca, in timp ce germanii si austriecii fac pe capete afaceri cu Moscova, ambasadorul american Hans Klemm a ajuns sa ne avertizeze public ca daca Parlamentul Romaniei voteaza legea raspunderii magistratilor, atunci inseamna ca vom fi “incalecati” de rusi. De parca procurorul “Portocala” Negulescu va fi pus sa plateasca strict financiar, ci nu cu ani de libertate abuzurile grosolane comise, atunci, gata, tancurile rusesti au si intrat in Romania!

Iar toata aceasta spalare a creierelor ce ar trebui sa conduca o tara totusi membra atat a Uniunii Europene, cat mai ales a NATO nu face decat sa ridiculizeze pericolul rusesc. Care, da, nu doar ca exista, dar si este mai mare decat oricand! Dar nu in genul propagandei progresiste pionieresti cu care este prezentat romanilor si care, de altfel, convine de minune modului de lucru actual al FSB-ului. Care are bani, multi bani, companii gigant precum GAZPROM fiind de altfel obligate sa cotizeze la bugetul astronomic redirectionat catre temutul serviciu rusesc. Asa ca FSB-ul zilelor noastre prefera sa cumpere o tara “bucata cu bucata”. Si sa faca la fel cu liderii respectivului “stat tinta”, fie ei oameni politici, nume grele ale mediului de afaceri sau mai ales sefi din structurile informative, dupa cum o demonstreaza cu prisosinta cazurile recente din Cehia si Polonia. Tari considerate de catre Moscova, ca si Romania de altfel, drept “neprietenoase”. Si uite ca, in vreme ce “tinerii frumosi si liberi” bat batraneii prin piata si-si consuma bateriile de la telefoane incercand sa imite “Maidanul” ucrainean, Romania este supusa unei uriase manevre destabilizatoare. Mai ales ca “scenariul” manipulator a fost “inghitit” pe loc la Bucuresti.

Astfel ca informatia ca autoritatile judiciare de la Moscova au cerut arestarea miliadarului romano-moldovean Vladimir Plahotnic a ajuns sa fie prezentata la Bucuresti, de catre “amicii Rusiei” din jurul lui Cozmin Gusa drept un pericol iminent de declansare a razboiului din Transnistria! Asta in timp ce ditamai Traian Basescu dovedeste ca a ajuns si el, conform traditiei, o simpla “gloaba” din “animalul” politic ce era altadata, facand inconstient, ametit de aburii bine intretinuti ai marotei ca ar putea ajunge seful “Romaniei Mari”, fie si pe filiera moldoveana, jocurile subterane ale Moscovei. Si daca fostul sef al statului roman si creatorul sistemului de siguranta nationala a ajuns “fraierul” lui Putin, atunci chiar ca pericolul rusesc este urias, FSB-ul avand nevoie doar de un “focar” pentru a putea externaliza si manageria apoi un conflict artificial, dar care sa readuca Moscova in prim-panul jocului geo-politic din aceasta parte a Europei…

A muscat momeala Plahotniuc

Da, Vladimir Plahotniuc a ajuns cel mai bogat om din Republica Moldova. Da, Vladimir Plahotniuc a ajuns cel mai influent si temut jucator la vedere, dar mai ales subteran, controland tot ceea ce misca in tara vecina, rivalii sai politici, fie ei pro- unionisti sau pro-rusi ajungand fie la inchisoare, fie in exil. Iar propulsarea lui Plahotniuc drept “Tarul” Moldovei a avut loc din halucinanta postura de cetatean roman! Pentru ca Plahotnic este si presedintele Partidului Democrat din Republica Moldova, dar si cetatean roman!

Ceea ce nu a facut decat sa intareasca ca, impins de la spate de regimul Basescu, Plahotniuc ar fi facut pe “avocatul diavolului”, fiind canalul neoficial de comunicare dintre Romania si Rusia. Acum, de ce or fi ajuns serviciile secrete romanesti sa stea la mana unui personaj ca Plahotniuc, este cu totul alta poveste, dar cert este ca nu avea cum sa “bubuie” intamplator, tocmai acum, “bomba” ca Rusia a cerut arestarea omului de casa al Moscovei la Chisinau. Astfel, cu putine zile in urma, magistratii de la Judecatoria Basmanii din Moscova au emis mandat de arestare pe numele controversatului politician care, potrivit articolului 105,punct 2, litera L din Codul Penal al Federatiei Ruse, este cercetat pentru omor din motive politice, ideologice, rasiale, nationaliste sau religioase sau din motive de ura fata de anumite grupuri sociale! O fapta extrem de grava, pedepsita inclusiv cu inchisoare pe viata! Si desi este greu de crezut ca, daca vroia cu adevarat sa-si elimine “sageata” de la Chisinau, atotputernicul Vladimir Putin chiar nu gasea alta cale de a-si rezolva “omul de paie”, iata ca la Bucuresti, odata aprins fitilul de la Moscova, se incearca cu o disperare cel putin suspecta aprinderea unui conflict transfrontalier.

Vor s-aprinda Transnistria!

Si uite cum analistii politici de sub pulpana unui Gusa care chiar are de ce sa-i fie loial lui Plahotniuc s-au aruncat sa urle ca din gura de sarpe, pe unde au putut, ca daca romano-moldoveano-ruso politicianul care a pus mana pe Republica Moldova va fi extradat, atunci gata, razboiul din Transnistria va reizbucni! De parca Plahotniuc este mai tare decat ONU si OSCE la un loc, el fiind singurul care ar asigura stabilitatea regiunii auto-proclamata drept independenta. Si in timp ce autoritatile de la Bucuresti tac malc, singur Traian Basescu a inceput sa “delireze” pe persoana fizica despre proiectul unionist, spre marea satisfactie a Moscovei.

Care are tot interesul ca scenariul cu Basescu presedinte al Republicii Moldova care sa pregateasca “marea unire” sa aiba atentia mediatica necesara. Si dupa cum sustin surse din cadrul structurilor de contraspionaj romanesti, Moscova ar fi pregatit deja urmatoarea miscare, dupa ce Basescu va fi lasat sa “latre” ca este gata de Unire iar Plahotniuc, pe care chipurile rusii sunt atat de exigenti cu birocratia incat urmeaza toti pasii legali pentru a-l cerceta penal va cere protectia diplomatica a Bucurestiului, ca doar este cetatean roman. Si uite cum, in anul jubileului si cand Romania tocmai se va pregati sa preia Presedintia Consiliului Uniunii Europene, Transnistria, unde deja s-a schimbat garda Puterii de la Tiraspol va cere protectia Moscovei, cerand chiar alipirea la Federatia Rusa, avand drept pretext “delirul unionist” al unor politicieni ca Basescu, “vrajeala” alarmista a unui iminent conflict interetnic debitata de trusturile media obediente si, nu in ultimul rand, scandalul diplomatic produs de un cetatean roman care se afla de facto la conducerea Republicii Moldova si care este acuzat de omor de catre Federatia Rusa…