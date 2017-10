Autostrada Comarnic, „executata” de Ponta – Erdogan!

Victor Ponta soca o tara intreaga atunci cand dezvaluia ca nu a putut demara proiectul constructiei Ploiesti – Brasov, prin Comarnic, in urma unei campanii de presiuni a unor „mari puteri” in care s-ar fi facut inclusiv aluzii cu trimiterea la „Beciul Domnesc” pentru sustinatorii acestei lucrari de infrastructura. Si toata lumea a inteles ca nemtii, francezii si alte tari occidentale nu ar fi vrut ca noi sa facem autostrada care sa treaca Carpatii.

Numai ca aceleasi tari sunt cele puternic acuzate tot in guvernarea Ponta si ca ne vara pe gat tot felul de „mizerii”, vazand in Romania doar o „piata de desfacere” pentru produsele lor inferioare. Pai si atunci, din una doua, ori cancelariile occidentale vor sa exporte in Romania cat mai multa marfa, ori nu ne lasa sa facem autostrada pe care sa-si transporte mult mai ieftin aceasta marfa? De altfel, acesta este si scenariul dupa care opereaza analisti economici apropiati de zona de intelligence si care confirma o informatie „bomba” care tocmai ce sta pe cale sa explodeze, tocmai de peste Ocean, cu privire la faptul ca Autostrada Comarnic ar fi fost „executata” din fasa pentru a i se implini astfel „pofta” noului „sultan” Erdogan. Cel care stia ca daca occidentalii vor avea cai profitabile de transport peste Carpati, atunci „monopolul” turcesc pe piete de miliarde de euro precum cea a legumelor si fructelor ar inceta de facto…

Razboiul legumelor…

Romania nu are autostrazi, dar are cea mai mare piata de desfacere din Uniunea Europeana pentru marfa turceasca, mai ales in domeniul legumelor si fructelor, si asta inca de pe vremea cand Gelu Diaconu era seful vamilor, inainte de a pune la cale cu fostul premier Victor Ponta, din postura de presedinte al ANAF-ului sinistrul plan de „destructurare” a afacerilor romanesti. Insa suprematia turceasca pe aceasta piata adeseori neagra de miliarde bune de euro risca sa fie anulata imediat dupa ce va exista o autostrada care sa lege vestul de sudul Romaniei, mai ales ca tari precum Polonia sunt mari jucatori in expansiune pe piata europeana a legumelor si fructelor, pe care a cucerit-o in dauna turcilor in toate statele care benficiaza de o infrastructura rutiera competitiva. Insa un scenariu soc care circula in sistem si la care vom reveni sustine ca Erdogan ar fi tunat si fulgerat impotriva Autostrazii Comarnic si „prietenii” din guvernarea Ponta s-ar fi conformat imediat…