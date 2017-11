Autoritatea organului, intarita de jandarm!

Ce-i drept, actuala conducere a Ministerului de Interne se da peste cap pentru a cauta solutii de stopare a degringoladei in care pare sa se afle o buna parte a Politiei Romane. Mai ales ca ultrajele in care sunt implicati oamenii in uniforma se tin lant. Ce-i drept, alternandu-se „smardoielile” in care oamenii legii sunt agresori si cele in care sunt victime.

Iar cum probleme unele tin strict de aspectul financiar si de dotarea inca precara a politistilor, initiative precum cea de achizitionare in regim de urgenta a unor veste antiglont sau anti-injunghiere nu pot sa fie decat binevenite. Ca si intalniri precum cea convocata de ministrul Carmen Dan si avand ca tema pachetul legislativ pentru intarirea autoritatii politistului. Numai ca, oricat s-ar agita prin studiourile TV Dumitru Coarna, politistii au proceduri. Cu duimul inca! Numai ca, de multe ori, acestea nu sunt aplicate. Inclusiv dintr-un orgoliu prostesc, politistii preferand sa dea perverse cu pumnul sau sa-si ia bataie ca in curtea scolii decat sa apeleze la sprijinul legal al Jandarmeriei, structura militarizata a Ministerului de Interne abilitata sa intervina pentru restabilirea ordinii publice, inclusiv in cazuri de ultraj asupra oamenilor legii…

Intre huligani si „domnisoare”

La fel ca si arbitrii de fotbal, care stiu ce-i asteapta din tribune atunci cand sunt delegati la un derby, si politistii stiu foarte bine, atunci cand imbraca „haina de popa”, ca vor intalni in cariera lor si cetateni mai mult sau mai putin recalcitranti. Pe care nu trebuie nici sa-i bata „parte in parte”, dar nici sa-i lase sa-i umileasca in timp ce „organele” inarmate plang mai ceva ca fostele domnisoare de pension.

Caci politistul Ovidiu Andrei, cel care i-a dat „perversa” lui Boureanu avea toata procedurile legale la dispozitie pentru a nu transforma un banal control rutier intr-o posibila targedie. De asemenea, politistul caruia cativa pusti beti dintr-o comuna din Olt i-au rupt picioarele la propriu, avea toate procedurile la dispozitie, inclusiv colegii cat casa care priveau neputinciosi, sa nu ajunga intr-o asemenea postura umilitoare in care sa se roage cu lacrimi in ochi si pistolul din dotare in mana de niste copii de la tara sa-l lase in pace. Mai ales ca se aflau in misiune. Dar cum politistii sunt functionari publici si nu militari, trebuie sa-si asume acest statut cu bune si rele. Si sa apeleze legal, conform procedurilor, atunci cand situatia o impune, catre militarii de la Jandarmerie. Caci, le-o place sau nu unora, momentan doar jandarmii mai pot intari autoritatea organului de Politie…