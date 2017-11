Augustin Lazar, cu pensia in buzunar!

Binecunoscut in sistem inca de pe vremuri pentru calitatea palincii productie proprie, Augustin Lazar este acum unul dintre cei mai fericiti romani. Si asta pentru ca, inainte de a fi numit, in mod cu totul surprinzator, de catre Raluca Pruna drept procuror general al Romaniei, Augustin Lazar pregatise deja traditionala masa de pensionare. Proiectia era bunicica, asa ca nu mai astepta decat semnarea cererii de pensionare, cand a fost adus la Bucuresti si pus procuror general, tocmai cand se gandea cum sa-si omoare timpul dupa retragerea la el la tara.

Iar „nea Gusti” da pe zi ce trece dovada ca nu si-a revenit nici acum din euforia numirii, beneficiind din plin de minunea ce i s-a intamplat. Caci doar una este sa „vegetezi” la tara asteptand sa se coaca fructele din livada si alta este ca ditamai generalul Lucian Pahontu sa inchida piscina SPP-ului doar pentru tine si sa-ti mai rezerve si sauna VIP, sa simti ca traiesti cu adevarat a doua tinerete. Asa ca, in fapt, Augustin Lazar, care are oricum decizia de pensionare in buzunar, se comporta pur si simplu ca unul caruia i se „falfaie” de alte „amanunte”, atata timp cat poate sa-si omoare plictiseala intr-un mod atat de placut cum este sa spui ce-ti trece prin cap in fata camerelor de filmat..

Ia-l si pe Tudorel cu tine!

Astfel ca, pentru a da cat mai bine „pe geam”, Lazar a inceput sa faca pe lupul moralist, cum ca lumea justitiei nu trebuie sa inceapa sa creada orbeste in cifrele statistice, cum ar fi „rating”-ul tot mai ridicat al condamnarilor de la CEDO. Iar asta o spune acelasi Augustin Lazar care, cu doar cateva ore inainte, batea cu pumnul in masa „mobilizandu-si” subalternii sa faca orice, numai sa creasca de urgenta numarul anchetelor, ca sa dea bine Parchetul General la statistica de sfarsit de an. Asa ca, „nea Gusti”, cel mai bine ar fi sa-l iei si „Tudorel” de mana si sa profitati impreuna de pensiile mai mult decat generoase pe care le veti incasa …