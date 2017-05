Au desfiintat filajul, dar l-au triplat!

De luni de zile, mai ales dupa decizia istorica a Curtii Constitutionale, se tot bate moneda despre cum a „cazut” filajul din Romania in dizgratia statului de drept. Ce-i drept, aceasta actiune concentrata a debutat odata cu decizia halucinanta a fostului ministru tehnocrat de Interne, dupa ce Dragos Tudorache a reorganizat in pripa Directia de Informatii si Protectie Interna, doar pentru ca „Doi s’ un sfert”-ul sa nu mai poata organiza misiuni de filaj.

Apoi au urmat noi si noi lovituri pentru structurile specializate in filaj a cam tuturor serviciilor secrete sau organelor de ancheta, ca ai zice ca, gata, in Romania zilelor noastre nu ne mai poate urmari nici dracul! Mai ales ca, asa dupa cum „National” dezvaluia in exclusivitate, s-a ajuns la situatia de-a dreptul ridicola incat, in momentul de fata, doar un singur om mai este specializat in operatiuni de filaj la ceea ce a mai ramas in picioare din serviciul secret al Ministerului de Interne. De asemenea, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, tocmai ce se pregateste „scaparea” publica a unor „scurgeri” privind situatia la zi a mandatelor obtinute pe siguranta nationala, de unde sa reiasa negru pe alb ca numarul romanilor monitorizati a scazut dramatic in ultimele luni. Si sa cufunde astfel societatea romaneasca intr-un „dolce far niente”, ca doar, uite, s-a cam terminat cu isteria filajului. Numai ca realitatea cotidiana din sistem este cu totul alta. Fie si pentru simplul fapt ca toti „urecheatii” de la „Doi s’ un sfert”, de exemplu, s-au mutat la DOS ! Iar operatiunile de filaj nu doar ca nu au disparut, dar ele chiar se suprapun si, in tot mai multe cazuri, au fost pur si simplu triplate in urma folosirii intensive a subterfugiului declansarii anchetelor „in rem”!

Vrajeala de la Interne!

Pana insa cand Liviu Dragnea se va decide pe cine va inscauna in fruntea Directiei de Informatii si Protectie Interna, situatia informativa de la MAI a ajuns sa frizeze ridicolul.

Pentru ca, nu-i asa, cel putin oficial, „Doi s’ un sfert”-ul nu se mai ocupa cu filajul, decat in foarte putine situatii operative, nici macar alea expres prevazute in ordonanta de urgenta a „distrugatorului” Dragos Tudorache. Si astfel, la nivelul DIPI, structura mai sta intr-un singur specialist in astfel de operatiuni, pe umerii caruia cade inclusiv sarcina de a-i coordona pe novici si de a-i forma in misiuni pe teren. Iar cum aproximativ o mie de ofiteri acoperiti au parasit structura, marea majoritatea a celor care au fost pusi la dispozitie fiind chiar experti in filaj, s-ar putea crede ca, gata, monitorizarea este ca si inexistenta la nivelul MAI! Vrajeala! Pentru ca, in realitate, cei pusi la dispozitie au ajuns pe la alte structuri, „grosul” fiind atras de Directia de Operatiuni Speciale. Unde „pusii la dispozitie” se calca pe picioare cu fosta concurenta, mai ales ca intre DOS si DIPI s-a ajuns de-a lungul anilor la o „rivalitate istorica”. Insa cel mai grav este ca multe structuri teritoriale au ajuns sa se comporte ca un „stat in stat”, efectuand propriile operatiuni de filaj, beneficiind astfel din plin de tehnica ultraperformanta care le-a ajuns pe maini pe vremea cand se investea masiv in aceste structuri, inclusiv de catre partenerii nostri strategici. Asa ca doar naivii mai pot pune botul la vrajeala ca la Interne nu se mai fileaza! Pentru ca se face in continuare „presing” la greu, mai ales la lideri politici, persoane publice sau propriile cadre. Atata doar ca acuma este un adevarat haos, fiecare filand pe fiecare! Iar cei care se simt filati folosesc de multe ori la randul lor aceleasi metode, cerand sprijinul oamenilor din sistem pentru a-i fila si ei pe cei care au ordonat urmarirea lor!

Totul „in rem”!

Insa haosul atent intretinut de la Ministerul de Interne nu reprezinta decat varful iceberg-ului. Pentru ca si cei de la celelalte structuri, de la ofiteri de informatii ai serviciilor pana la procurori DNA si DIICOT nu au renuntat la „cutuma” de a accelera intocmirea actelor de cercetare prealabila si explodarea unor dosare spectaculoase prin folosirea unor informatii obtinute aproape exclusiv in urma unor actiuni de filaj. Executate mai mult sau mai putin la limita legii. Pentru ca, totusi, actuala tendinta din sistem este de a nu se mai forta obtinerea pe banda rulanta a mandatelor emise pentru cam toate „numele grele” ale societatii romanesti. Lucru care, de altfel, reprezenta o simpla formalitate, tinand cont de protocoalele secrete existente intre diversele institutii de forta ale statului de drept. Numai ca, mai nou, judecatorii presati de seria de dezvaluiri jenante despre chichitele subterane ale sistemului nu mai sunt chiar atat de generosi cu emiterea acestor mandate nominale. In schimb, „fabrica de mandate” continua sa mearga ca unsa atunci cand vine vorba despre mandatele date pe anchete declansate „in rem”, in care, chipurile, nu s-ar cunoaste de la bun inceput persoanele implicate. Numai ca, stranie coincidenta, desfasurarile impresionante de forte pentru niste simple anchete „in rem”, care nu ar putea constitui de la bun inceput garantia ca se va ajunge si la „pestii cei mari”, lucrurile stau exact astfel cam de fiecare data! Asa ca si la aceste anchete „in rem”, portita lasata deschisa anchetatorilor le permite acerstora sa fileze la greu pe cine vor, cand vor, cum vor…

Calare unii pe altii

Asa ca, de cand Curtea Constitutionala a taiat „cordonul obilical” al filajului din sistem, acum se pica pe tehnica mai abitir decat inainte! Mai ales de cand cu „in rem”-ul… Numai ca, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, sunt deja cazuri in care, pe niste anchete „in rem” declansate de structuri diferite, s-au facut filase „incrucisate” asupra acelorasi „tinte”! Asa ca, la un moment dat, mare va mai fi mirarea judecatorilor cand vor incerca sa descalceasca firele acestor dosare si, mai ales, sa stabileasca legal ancheta carei structuri are prioritate in instanta. Ca sa nu mai vorbim ca, tot la fel de bine, instantele pot pronunta si „picarea” acestor anchete simultane, fiecare bazata pe actiuni proprii de filaj …