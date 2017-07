Ancheta la Academia de Politie!

Iata ca ministrul de Interne reuseste sa treaca, din nou, cu bine, peste un nou „hop” reprezentat de un alt scandal ce putea exploda si macina credibilitatea MAI. Este vorba despre situatia fara precedent, dezvaluita in exclusivitate de catre „National”, in care se afla pentru cateva zile Academia de Politie „I.C. Cuza”, care nu a avut pur si simplu un sef de promotie oficial, care sa tina speach-ul traditional la ceremonia de absolvire de la Baneasa. Si asta dupa depunerea unei contestatii care a generat un adevarat carusel al verificarilor.

Oricum, de remarcat schimbarea de atitudine a actualei conduceri a Ministerului de Interne, care a inceput declansat de fiecare data anchete cu celeritate, fara a se mai incerca ascunderea gunoiului sub pres, ceea ce nu face decat sa intareasca atat pozitia de „doamna de fier” a ministrului Carmen Dan, cat si credibilitatea structurilor de control.

Se confirma!

Astfel, intr-o pozitie oficiala, MAI confirma „ca la Academia de Politie, ulterior examenelor de licenta a existat o contestatie depusa de unul dintre absolventi, care a fost analizata de comisia de contestatii.

Dupa analiza comisiei de contestatii baremul acordat respectivului student a generat clasarea acestuia pe primul loc, din punct de vedere al mediei finale. Pentru eliminarea oricaror suspiciuni privind activitatea de solutionare a contestatiei, Corpul de control al ministrului a initiat o verificare a modului in care a decurs respectiva procedura, actiune care se afla in curs de documentare”. Iar faptul ca ancheta interna continua se datoreaza strict pentru ca este vorba despre un control care se desfasoara la modul cel mai serios si fructificand toate informatiile existente. Lucru de inteles din moment ce, dupa cum o arata informatiile noastre, in urma contestatiei absolventului la testul grila acestuia i s-au validat doua raspunsuri, ceea ce a facut ca sa se claseze pe primul loc fata de pozitia a patra, cea initiala. Asa ca ancheta declansate de urgenta la nivelul structurii centrale a MAI se axeaza inclusiv pe a se vedea daca a procedat corect prima sau ce-a de a doua comisie, care a intors situatia.