ANAF strange surubul la banci!

Iata ca „noul ANAF” isi intra tot mai serios in rol, gasind solutii pentru resetarea sistemului fiscal nu doar pe hartie, dar si fortand, atunci cand este cazul, impunerea acestora in practica. Lucru dovedit si de faptul ca actuala conducere a ANAF-ului nu a ezitat sa declanseze o ambitioasa operatiune de „presing” la institutiile bancare, desi acestea, in stilul caracteristic, stramba din nas de fiecare data cand s-a pus problema sa puna si ele umarul la simplificarea relatiilor cu clientii, pe motiv ca sunt costuri suplimentare.

Astfel ca ANAF-ul negociaza intens cu reprezentantii bancilor in vederea „dezvoltarii metodelor de blocare/deblocare a conturilor bancare in timp real, prin intermediul schimbului de informatii si documente in mediul electronic, intre administratia fiscala si institutiile de credit la care acesti contribuabili au deschise conturi bancare”. Adica, in traducere libera, ca asa cum pana acum erau poprite toate conturile unor contribuabili care calcasera „pe bec”, de acum inainte nu doar ca acestea vor fi deblocate la fel de rapid, cand va fi cazul, dar si proprirea nu se va mai face „in linie”, ceea ce a dus la falimentarea a nenumarate afaceri.

Se recunoaste isteria

Iar gestul noilor sefi ai ANAF este cu atat mai laudabil cu cat acestia nu doar ca le dau sperante contribuabililor ca pe viitor lucrurile vor reintra in normal, dar chiar recunosc gravele erori comise pe vreme „hingherelii” care a lovit puternic mediul de afaceri cu ceva vreme in urma. Astfel, se vorbeste in premiera despre „inlaturarea deficientelor legate de intarzierea ridicarii masurii popririi conturilor bancare in cazul stingerii obligatiilor fiscale, intarzieri care, de cele mai multe ori, afecteaza activitatea contribuabililor”. Astfel ca nu doar ca „deblocarea conturilor bancare s-ar realiza in doar doua ore de la momentul in care s-a constatat ca a fost acoperita obligatia restanta”, dar si „ bancile vor vira in conturile bugetare doar suma necesara acoperirii creantei executate”. Si chiar daca reprezentantii bancilor s-au eschivat sa puna si ele umarul la implementarea electronica a sistemului fiscal, iata ca presiunea constanta a sefilor ANAF pare sa-i duca pe bancheri la o atitudine mai normala fata de clientii lor…