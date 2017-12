Am oprit „fabrica de generali” MAI!

Ca la fiecare sfarsit de an, structurile de forta au incercat sa-si traga cat mai multe „stele” d’alea mari pentru oamenii lor, cele mai vanate inaintari in grad fiind cele la general. Si cu toate ca bifarea de catre seful statului a numelor trecute pe listele inaintate de catre structurile de forta reprezinta o simpla formalitate, dezvaluirile recente din „National” au condus la un gest fara precedent al Palatului Cotroceni.

Astfel ca, desi deschidea lista cu propuneri din partea ministrului Carmen Dan pentru inaintarea in grad si daduse deja concursul necesar cu o comisie contestabila, din care nu a facut parte nici un superior, dar axata pe subalternii sai directi Bogdan Despescu de la IGPR si Ioan Buda de la IGPFR, subsecretarul de stat Mihai Valeriu nu a mai fost facut general! Dovada ca in urma verificarilor suplimentare efectuate de catre organele abilitate in urma dezvaluirilor noastre, presedintele Klaus Iohannis nu a mai semnat, in ultima clipa, doar decretul de inaintare la gradul de chestor a lui Mihai Valeriu!

Lista cu inaintari in grad!

Si cu toate ca Administratia Prezidentiala nu obisnuieste sa detaileze motivele pentru care se contramandeaza cu atat de putina vreme inainte semnarea unor decrete gata redactate, se pare ca informatiile privind declansarea iminenta a unui nou scandal la Ministerul de Interne cu privire la mutarea sediului Pasapoartelor intr-un mall bucurestean sa fi dus la blocarea subsecretarului de stat Mihai Valeriu pe ultima suta de metri.

De altfel, numele acestuia este singurul care a fost taiat de pe lista inaintata de catre MAI catre Palatul Cotroceni, restul cadrelor primind acceptul sefului statului si implicit a structurilor contrainformative. Drept urmare, cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Klaus Iohannis a semnat decretele privind inaintarea la gradul de chestor de politie a ofiterilor Stancu Narcis Petre, Simion Gheorghe Marcel, Roman Miler Ionela Antoneta, Rotaru Constantin Luminita, Miritescu Dumitru Eduard, Lunescu Ion Rinu, Niculescu Vasile Valentin Paul, Melnic Gheorghe Valentin Costinel, Minca Ion Daniel, Flucus Ioan Valentin si Danila Viorel Sorin Mihai Emanuel.

De asemenea, au fost facuti chestori principali de politie Macovei Gheorghe Ovidiu, Ivanescu Mihai Anton Bogdan Mihail, Ionita Iordan Alexandru Catalin si Dorobantu Stefan Ioana. Asta in timp ce Bogdan Despescu ii poate lasa acum linistit locul de sef IGPR lui Mihai Voicu, intorcandu-se la conducerea IPJ Constanta dupa ce a mai primit o stea, fiind acum chestor sef de politie.