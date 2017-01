Am aflat de ce nu are Iohannis televizor in birou!

De orice poate fi banuit un vulpoi batran precum Traian Basescu, dar in niciun caz de faptul ca habar nu are de ce vorbeste, mai ales atunci cand vine vorba de dedesubturile din sistem. Cu toate acestea, fostul presedinte „a scapat porumbelul” ca a interceptat toate convorbirile pe care le-a avut de-a lungul anilor in biroul prezidential de la Palatul Cotroceni.

O dezvaluire ce implica, initiatii sistemului stiu de ce, conotatii mai profunde decat orice alt scandal al momentului. Pentru ca Traian Basescu nu avea cum sa faca inregistrarile fara sprijinul activ sau barem tacit al STS-ului condus de atata amar de vreme de catre generalul Marcel Opris. Pentru ca, in aceasta speta cel putin, mai-marii SRI-ului si SPP-ului pot rasufla usurati, „magareata” cazand pe STS. Insa, tot astfel, dupa cum sustin sursele noastre, se explica si unul dintre cele mai mari mistere ale mandatalui lui Klaus Iohannis, si anume „obsesia” succesorului lui Basescu de a nu avea vreun televizor in biroul de la Palatul Cotroceni.

Pe mana STS-ului

Greu de crezut ca STS-ul a efectuat misiuni de inregistrare a convorbirilor oficiale din biroul lui Traian Basescu, pe cand acesta era presedintele Romaniei.

De asemenea, oamenii generalului Marcel Opris nu aveau cum sa riste sa faca astfel de „boroboate” nici macar pe sestache si in cazul intalnirilor neoficiale, in absenta unui aviz expres din partea CSAT ofiterii riscand oricand puscaria. Asa ca, pentru a impaca si „capra” lui Basescu, dar si „varza” propriei cariere, cel mai sigur este ca verificarile „anti-tehnica” obligatorii ale Serviciului de Transmisiuni Speciale au fost unele voit de mantuiala, neglijand un anume colt unde ofiterii nu si-au permis sa-si bage nasul.

Iar Basescu a inregistrat ce si cum a vrut, mergand tocmai pe „mana moarta” a STS-ului.

Nici in ruptul capului

Dupa cum „National” a dezvaluit in exclusivitate, Klaus Iohannis s-a opus cu vehementa sa pastreze televizorul lui Basescu in biroul sau, dar si sa accepte vreun aparat nou. Iar dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, teama lui Iohannis s-ar fi datorat tocmai „pontului” primit de la latura sa loiala din SRI cu privire la faptul ca nu degeaba „televizorul” lui Basescu mergea non-stop in birou, chiar si in timpul unor intalniri prevazute in agenda sa. Asa ca „neamtul” a decis sa sufle si in iaurt, neacceptand in birou niciun televizor si vorbind cat mai putin, preferand doar sa comunice in scris, inclusiv cu oamenii sai de incredere, atatia cati i-au mai ramas.