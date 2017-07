Alarma de la Servicii: Anarhie in Romania!!!

Zilele trecute, capi a tot ceea ce inseamna statul roman au intrat in posesia unui raport care nu are cum sa nu le dea fiori. Este vorba despre un adevarat semnal de alarma, de o gravitate fara precedent si care, dupa cum se specifica in chiar debutul acestui raport incendiar, reuneste informatiile prelucrate nu doar de la serviciile secrete romanesti, dar si analize ale structurilor informative americane, franceze si unguresti.

Mai mult chiar, dupa cum sustin sursele noastre, este ceva vreme de cand directiile de analiza contrainformativa de la Bucuresti nu au dat drumul, fie si intr-un cerc extrem de strans printre factorii de decizie, unui document strict secret de o gravitate atat de mare. Si chiar daca, dupa cum bine o stiu initiatii sistemului, intotdeauna in astfel de rapoarte se regaseste si o oarecare marja de manipulare, de aceasta data nu ai cum sa nu observi ca, totusi, ceva este putred in Romania. Mai ales ca pur si simplu a si fost identificat scenariul pregatit pentru urmatorii ani, unul in care nu doar ca se evidentiaza exercitarea unor forte externe tot mai puternice, dar se insista asupra escaladarii violentei stradale.

Atac la clasa politica

De la bun inceput trebuie precizat ca, desi in cadrul raportului intrat in posesia noastra se face referire de mai multe ori la George Soros si la reteaua de ONG-uri creata de miliardarul evreo-american, influenta exercitata de acesta nu este musai reprezentata ca principala amenintare la adresa securitatii nationale. Totusi, pura coincidenta sau nu, iesirile publice recente cu acuze extrem de grave la adresa lui George Soros ar fi putut fi alimentate si de acest raport, care, odata citit, nu are cum sa nu dea serios de gandit, mai ales oamenilor politici, care par principalele „tinte in miscare” pentru „noua ordine mondiala” care tocmai ce incearca, in cadrul unui proiect intins pe mai multi ani, sa repete si in Romania experimentul globalist care le-a reusit in alte tari. Astfel, in prima parte a raportului se face referire, intr-adevar, si la faptul ca „ de circa 30 de ani, George Soros a finantat o retea internationala de organizatii civice, cu scopul de a implanta, in tarile cu democratii neconsolidate, anarhia. Axul director al acestei activitati este promovarea ideii ca toate partidele, indiferent de culoarea politica, sunt corupte si ca trebuie, mai devreme sau mai tarziu, sa fie inlocuite cu guverne tehnocrate (pregatite din umbra in cadrul acestor organizatii civice). De asemenea, in spiritul acelorasi idei, trebuie inlocuita vointa poporului, anihilata prin inocularea ideii ca nu avem nevoie de guvernanti, parlament etc. si ca bunastarea trebuie gandita de un guvern pregatit sa conduca tara fara clase politice”. Tot in acest capitol introductiv se face referire si la tragedia de la „COLECTIV”, fara a se face insa o precizare clara daca forte oculte ar fi implicate in acest incident fara precedent sau au profitat din plin de emotia colectiva creata in acele zile de mare durere nationala : „In aceasta paradigma, in Romania deja s-a testat si reusit rasturnarea unui guvern ales prin inocularea ideii de coruptie generalizata, plecand de la cazul bine gandit numit COLECTIV, in care tinerii au murit nevinovati iar experimentul folosit a reusit”. De altfel, trebuie subliniat faptul ca in anumite „puncte cheie” ale raportului, autorii se feresc sa dea verdicte sau sa identifice textual vinovatii, multumindu-se doar sa aduca in discutie diverse idei, desigur, „in anumite paradigme”.

In toamna, noi miscari de strada

Revenind la situatia actuala, raportul indica si faptul ca „in cursul anului 2017, provocarile au continuat prin manifestatiile intretinute ale tinerilor din lunile ianuarie-februarie, scopul fiind inlocuirea guvernului ales”. Insa lucrurile devin cu mult mai serioase, deja ingrijoratoare, atunci cand structurile contrainformative trec la prognoza pentru viitorul mai mult sau mai putin indepartat. Astfel, o fraza care deja da fiori multor factori de decizie de la varful statului roman este aceea conform careia, „toamna acestui an va aduce noi miscari de strada, din ce in ce mai numeroase si mai violente.”

Varful manifestarilor, in 2020!

In plus, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, factorii decizionali ar fi fost deja avertizati sa se pregateasca pentru ceea ce este mai rau in luna octombrie, atunci cand manifestarile de strada nu doar ca vor ajunge la apogeu, dar vor fi sprijinite de incercari de destabilizare pe nenumarate alte fronturi, de la societatea civila si chiar din sanul clasei politice si inclusiv a actualei coalitii guvernamentale. Practic, in octombrie se va declansa atacul final! Culmea este insa ca raportul insista asupra faptului ca escaladarea manifestarilor din aceasta toamna nu reprezinta decat o etapa intermediara a proiectului de destabilizare care se va mai intinde pe cativa ani. Astfel, „conform analizelor facute de serviciile mai sus amintite, anul 2018 va debuta cu provocari care vor duce inclusiv la incidente stradale violente”. Insa apogeul va fi atins mult mai tarziu, deoarece principala concluzie a raportului este cat se poate de concisa :„ Conform analizelor facute de serviciile mai sus amintite, varful manifestarilor va fi anul 2020.”

Modelul brazilian

Insa „punctul pe i” este pus intr-o alta fraza cheie a intregului raport, in care se insista asupra ideii ca „ instabilitatea sociala, provocata de slabiciunile guvernantilor si greselile induse va duce la instalarea anarhiei, un astfel de model fiind experimentat cu succes si in alte state. Un exemplu neanalizat suficient din pacate de catre serviciile secrete romanesti este situatia din Brazilia”. Si cu toate ca vom reveni cu amanunte despre „experimentul brazilian”, sa amintim acum doar ca statul sud-american, in ciuda asigurarii unei cresteri economice, este considerat unul tipic pentru predarea treptata a puterii de la clasa politica la „clase conducatoare alternative”. O tara unde, dupa o perioada de aproape un deceniu in care s-a investit masiv, din plan extern, in tot felul de retele ale ONG-urilor, evenimentele se succed acum rapid, astfel ca in timp ce un presedinte in functie este suspendat la presiunea societatii civile, predecesorul acestuia primeste o condamnare record de peste noua ani de inchisoare. Iar clasa politica, tot mai timorata si neputincioasa a ajuns sa faca orice pas inapoi in fata cererilor miscarilor de strada si ale presiunilor societatii civile.

Ce servicii rezista!

Un alt palier al raportului este destinat chiar a ceea ce se intampla in interiorul sistemului, mai exact la cum sunt apreciate sansele de rezistenta ale structurilor informative .„ Din aceleasi surse reiese ideea ca in Romania, ca urmare a schimbarilor profunde din decembrie 1989, noile servicii secrete nascute (SRI si cel al MAI) au fost penetrate prin actiuni specifice, binecunoscute si controlate din exterior, creandu-se astfel brese greu de reparat. Aceste fisuri au slabit inclusiv puterea politica, una care nu poate inca raspunde cu fermitate la imixtiunile din exterior. Pe de alta parte, serviciile secrete cu traditie, care nu au suferit modificari esentiale (SIE si cel al MApN) si care au o putere de rezistenta sporita la imixtiunile externe, prin lege nu se pot implica, ci doar semnala”. Ceea ce este considerata o vulnerabilitate legislativa, faptul ca tocmai serviciile care ar putea riposta mult mai pragmatic sunt ingradite doar sa faca informari, fara a putea actiona in vreun fel.

Pentru toate partidele

In finalul raportului sunt prezentate mai multe „masuri ce se impun rapid”, printre care se remarca „intarirea prin modificari legislative a rolului parlamentului in viata politica; intinderea si extinderea atributiilor Armatei, MAI si a serviciilor secrete in apararea ordinei constitutionale sau intarirea Justitiei si largirea atributiilor privind apararea Constitutiei”. Iar ultimul rand al raportului cere „avertizarea tuturor partidelor politice parlamentare, aflate ori nu la guvernare de pericolul ce devine tot mai evident”.