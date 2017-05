„Abtibildul” Busoi, lipit de afara pe PNL!

Uite cine ar trebui sa aduca „un suflu nou” liberalismului din Romania, cel putin dupa cum suna reclama desantata pe care unii strategi apropiati inclusiv de Klaus Iohannis s-au apucat sa o faca pe la Bruxelles si pe la alte cancelarii europene lui Cristian Busoi. Insa oricat de rupti de realitatea romaneasca ar fi unii lideri europeni, acestia tot ar trebui sa inteleaga ca o „figura trista” ca Busoi nu poate nici sa aduca „un suflu nou” in politica, dar cu atat mai putin sa reprezinte sperantele dreptei in tara noastra.

Si atunci, firesc, se pune intrebarea de ce se forteaza atata cu un personaj ca Busoi, in afara relatiilor pe care acesta le are cu unii oameni de afaceri din sfera de influenta a Serviciului de Informatii Externe. In plus, este greu de inteles de ce pana si „ultimul mohican” din PNL nu indrazneste sa puna aceasta problema pe tapet, desi Ludovic Orban stie mai bine decat oricare altul ca Busoi triseaza inca de acum, furand startul alegerilor. Pentru ca, in timp ce face pe mironosita ca nu stie daca va intra in cursa interna, pe afara este „vandut” exact ca un „abtibild” ce trebuie musai lipit pe vitrina liberala. Iar cum si o alta „nuca tare” ca Ilie Bolojan a refuzat de asemenea sa intre „la bataie” cu acesta, ramane totusi un mister de ce in ditamai PNL-ul nimeni nu indrazneste sa-si ridice privirile in fata „sfinx”-ului Busoi…

Cine este „papusarul”…?

Multi s-au obisnuit sa spuna ca la presedintia Partidului National Liberal va trebui oricum sa ajunga Cristian Busoi, intrucat doar de acesta este „neamtul” sigur ca-i va tine locul cald pana cand Klaus Iohannis se va inscrie in cursa pentru un nou mandat la Palatul Cotroceni.

De asemenea, sunt si alti chibiti din interiorul partidului care s-au resemnat deja cu varianta „Busoi presedinte”, fiind convinsi ca zvonurile privind preluarea ulterioara a conducerii de catre „bruxellezul” Dacian Ciolos sunt reale. Insa cu totul altfel stau lucrurile cu numele grele din partid, indiferent ca provin din randurile fostului PDL sau ale vechiului PNL. Mai ales ca toti acestia nu pot fi in niciun caz suspectati de naivitate politica sau de faptul ca „pun botul” asa usor la vrajeala cu „pastrarea locului cald”. Asa ca este greu de inteles „timorarea” liderilor care refuza, cu o incapatanare demna de o cauza mai buna, sa-l deranjeze cu vreo contra-candidatura pe Busoi. Probabil pentru ca nu se tem atat de acesta, cat de adevaratul „papusar” din spatele lui. Despre care se susoteste ca ar veni tot din sfera serviciilor secrete…