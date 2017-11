A-nceput asaltul la Carmen Dan!

Ce tocmai si-a facut Carmen Dan cu propria mana se va afla nu peste multa vreme cum se numeste de fapt. Cert este ca, in urma finalizarii anchetei demarate de Dragos Tudorache la sfarsitul anului 2016 in urma dezvaluirilor noastre privind devalizarea Inspectoratului General de Aviatie al MAI de catre „Clanul comandorilor”, s-au confirmat pe deplin toate acuzele aduse de campania de presa din „National”.

Este suficient astfel sa amintim ca din verificarile Corpului de control s-a stabilit ca dintr-un total de 826 zboruri tehnice efectuate la nivelul IGAV fostul inspector general Reliu Ion Cristinel a participat la 402! De asemenea, ministerul recunoaste ca „pentru anumite perioade de timp anumiti piloti au inregistrat sute de ore de zbor, iar altii nu au efectuat macar o ora. Diferentele sunt de la 555 de ore in cazul unora, la 55 de minute in cazul altora”. Iar cum o ora de zbor „fictiva” a costat peste 3.000 de euro, pe langa dosarele penale inaintate deja Parchetului Militar, cei din „clanul comandorilor” vor avea de achitat si prejudiciile de sute de mii de euro ce au fost deja calculate.

„Carligul” Mihai Valeriu

Insa decizia luata de conducerea MAI dupa aceasta ancheta interna este una cel putin susprinzatoare. Astfel, dupa cum dezvaluiam inca din urma cu ceva vreme, subsecretarul de stat Mihai Valeriu, cel care a fost cuprins brusc de o dorinta arzatoare de a rezolva „cu japca” situatia de la IGAV, a reusit sa-si impuna propriul punct de vedere in urma caruia la conducerea Aviatiei ar putea ajunge un „neofit” in ale pilotajului. Drept urmare, daca pentru inscrierea la postul de prim adjunct se pastreaza obligatia de a fi pilot, la cel de inspector general se poate inscrie absolut oricine! Si uite cum incepe deja planul de predare a structurilor militarizate catre civili, aproape ca unii initiati ai sistemului fiind gata sa bage mana in foc ca, dupa IGAV, si la IGJR se poate aplica reteta aducerii unui bucatar de la logistica in locul unui jandarm. Insa si mai straniu este ca, in acest caz, „imbarligarea” doamnei a venit exclusiv pe filiera lui Valeriu Mihai, cel care a fost coleg la ”ACVILA” cu Adrian Mladinoiu, soferul-bodygard al lui Liviu Dragnea…Si asta tocmai cand se vorbeste tot mai insistent ca Gabriel Vlase deja se plimba prin Piata Revolutiei, asteptand o „executie dinainte anuntata”…