15 focoase nucleare in Romania!

Agitatie mare in lumea informatiilor militare dupa ce la varful sistemului s-a vorbit pentru prima oara, pe sleau, despre viabilitatea unui proiect privind relocarea de focoase nucleare in tara noastra. Iar surse din cadrul „celulelor de criza” care gestioneaza relatiile externe ale Romaniei vorbesc chiar de stabilirea unui numar concret, de 15 focoase nucleare, avute in vedere pentru a fi adapostite in baze militare americane din sudul tarii.

De altfel, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, inclusiv decizia surprinzatoare a mai-marilor NATO de a infiinta in Romania un Centru de constraspionaj militar ar avea legatura tocmai cu pregatirea terenului pentru a se stabili securitatea necesara unul proiect de o asemenea importanta vitala, cum ar fi posibila implmentare in sudul Romaniei, chiar in „coastele” zonei de influenta a Rusiei, a unei baze nucleare. Desigur ca focoasele, despre care multi ar putea crede ca mai mult decat probabil vor fi stramutate dintr-o Turcie pe care aliatii occidentali si in special americanii se pot baza tot mai putin nu pot fi aduse peste noapte in Romania, dar cert este ca specialistii romani in contrainformatii deja lucreaza, alaturi de experti americani, la planurile colaterale de securitate. De asemenea, este posibil si ca un asemenea proiect nici sa nu fie pus in practica, dar numai simplul fapt ca se are in vedere si se ia deja in calcul plasarea a 15 focoase nucleare pe tarmul Marii Negre reprezinta o mutare de care rusii trebuie sa tina cont pe tabla de sah globala a omenirii.

Iohannis a fost informat!

Cu toate ca nu este in niciun caz un presedinte-jucator precum Traian Basescu, Klaus Iohannis este totusi seful statului.

Asa ca, inainte ca acesta sa adreseze Parlamentului, in urma cu doar cateva zile, o scrisoare oficiala prin care sa solicite aprobarea infiintarii pe teritoriul Romaniei a detasamentului de Contrainformatii, care isi va desfasura activitatea pe langa Comandamentul Diviziei Multinationale de Sud Est din Capitala Romaniei, cu siguranta lui Iohannis i s-a explicat, fie si in linii mari, de ce este necesar acest centru de constraspionaj. Pentru ca, oficial, singura explicatie a fost ca aliantii nord-atlantici considera ca in Romania, desi aceasta gazduieste deja doua structuri NATO infiintate dupa summit-urile din Tara Galilor si Varsovia, ar fi utila infiintarea detasamentului de contrainformatii „din cauza amenintarilor raportate in prezent”. De asemenea, tot oficial, ofiterii de contrainformatii din tarile membre NATO care urmeaza sa fie detasati in tara noastra, cel mai probabil sub comanda militara americana, „vor sprijini trupele si structurile NATO din Romania cu informatii despre presupuse acte de spionaj sau sabotaj din partea unei forte ostile”, lasandu-se sa se inteleaga ca la mijloc ar fi vorba, bineinteles, de Rusia.

Nu e pentru scut!

Si cu toate ca absorbita de pregatirile Sarbatorilor de Pasti opinia publica si clasa politica deopotriva nu au acordat prea mare intentie demersului presedintelui Iohannis, pe care parlamentarii il vor vota cu toate manutele sus, in sistem s-a reconfirmat astfel faptul ca, gata, Administratia Trump a dat OK-ul pentru trecerea parteneriatului strategic pe care SUA il are cu Romania la „next level”.

Nu doar la nivel economic, pentru ca sa nu uitam ca reprezentantii celor mai mari companii americane fac deja naveta la Bucuresti, dar si pe plan militar. Acolo unde se fac deja „planuri de fezabilitate” pentru construirea unei baze militare nucleare in tara noastra. Demers pentru care este vital ca, inainte de toate, sa se asigure securitatea viitoarei baze, misiune sensibila, care, cel mai probabil, va fi „prioritatea absoluta” a viitorului Centru de contraspionaj al NATO. Care se va infiinta in Romania tocmai in acest scop, altfel neavand nicio logica de strategie militara sau mai ales vreo ratiune economica sa faci un detasament de contrainformatii intr-o tara care gazduieste doar o singura baza militara americana, si aceea de dimensiuni reduse, precum cea de la Mihail Kogalniceanu. Mai ales ca nici „scutul de la Deveselu” nu poate justifica luarea unei asemenea decizii la cel mai inalt nivel al conducerii NATO.

„Bomba” de la Incirlik

Dupa incercarea esuata a puciului fortat de o mica parte din armata turca si care a fost sprijinit doar de comandantii militari scoliti la West Point, a rabufnit intempestiv si stirea ca SUA si-ar fi mutat deja in Romania armele nucleare de la baza din Incirlik . Probabil „noaptea, ca hotii”, daca ar fi sa ne luam dupa tinerii frumosi si liberi. Bineinteles ca acest lucru nu doar ca ar fi fost imposibil tehnic intr-un timp atat de scurt, dar nici macar nu avea vreo ratiune militara. Fie si pentru simplul fapt ca daca si-ar fi scos armele de la Incirlik, o baza militara aflata la acea data sub blocada tupelor speciale turcesti fidele presedintelui Erdogan, americanii nu ar fi fost nebuni sa le aduca intr-o Romanie care „colcaie” deja de agentii de influenta ai „noii Rusii” si in care temutii „omuleti verzi” ai FSB-ului ar fi putut „descinde” ca turisti in doar cateva ore. Pentru ca protejarea unui arsenal nuclear, fie el si de mici dimensiuni, este o operatiune extrem de complicata chiar si pentru cea mai puternica armata din lume. De asemenea, la Incirlik americanii detin doar bombe nucleare de tip B61, arme fara sistem propriu de propulsie si destinate doar lansarii din avioane. Iar cum la noi infrastructura pentru bombardierele US Air Force o fi ea sublima, dar lipseste cu desavarsire, initiatii sistemului au catalogat „bomba de la Incirlik” drept o fumigena. O operatiune tip „troll”, pentru a se testa pe de o parte reactia opiniei publice si de a-i obisnui astfel pe partenerii romani cu ideea acestei posibilitati, fara a-i panica insa prea tare.

Mat la Putin!

Deci bombele americane de la Incirlik vor ramane tot acolo, mai ales ca „nebunia” lui Erdogan nu il deranjeaza din cale afara pe pragmaticul Donald Trump. Cel care s-a si repezit de altfel sa-l felicite pe presedintele turc in urma referendumului puternic contestat de catre liderii Uniunii Europene. Numai ca Administratia Trump are musai nevoie sa-i arate pisica lui Putin, fie si pentru simplul fapt ca astfel ar mai tempera „lucraturile” propriilor servicii secrete care incearca inca sa isterizeze opinia publica cu privire la „tradarea rusa”. Iar demararea unui proiect care prevede aducerea unui numar de 15 focoase nucleare in Romania, statul est-european ramas cel mai loial Washington-ului, chiar daca va fi transpus in cele din urma in practica va arata lumii intregi ca SUA nu renunta la statutul de „jandarm mondial”. Si, in loc ca focoasele sa ajunga in Tarile Baltice, asa cum se pare ca prevedea planul initial, instalarea lor in Romania ar fi ceva mai usor de digerat de catre Vladimir Putin. Cel care, altfel, cu greu ar fi suportat afrontul de a fi umilit pe deplin prin acceptarea unor baze nucleare NATO in Tarile Baltice. Asa insa, americanii i-ar putea da mat, fara a risca insa la fel de mult. Iar prin gazduirea uni sistem de rachete nucleare, Romania, care oricum a fost, este si va fi o „tinta” pentru Moscova, cel putin ar capata astfel o garantie totala de securitate din partea Americii, tara ramasa cam singurul nostru partener strategic.