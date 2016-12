„Ultimul cartus“ al DNA inainte de „marele tun“ din Justitie!

Noua putere politica de la Bucuresti nu a facut un secret din faptul ca prioritatea absoluta a mandatului proaspetilor parlamentari este „ajustarea“ Justitiei, pe ici, pe colo, prin punctele esentiale. Aceasta nu inseamna insa nicidecum ca vom putea asista la o noua „marti neagra“ , precum ziua de 10 decembrie 2013. Pentru ca, de aceasta data cel putin, totul a fost negociat la sange. Si nu in pripa, ci de ceva vreme, la cel mai inalt nivel si chiar peste capetele mai mult sau mai putin luminate de la Bucuresti. Iar ultimele evenimente nebune din Justitie, desi la prima vedere pareau scapate de sub control, s-ar dovedi de fapt decat niste repozitionari de ultima ora ale taberelor aflate in conflict, fiecare incercand sa se pozitioneze pe o reduta cat mai avansata, pentru a-si putea fructifica apoi, dupa „momentul zero“ negociat de atata vreme, avantajele obtinute pe ultima suta de metri.

Desigur, „marele tun“ din Justitie ar putea fi considerat mult trambitata amnistie care se anunta. Dar care nu va fi, nici pe departe, una generala, ci una „chirurgicala“, gandita in cele mai mici amanunte. In schimb, vor fi cu adevarat mari schimbari in ceea ce priveste strategia institutiilor statului, principiul celeritatii anchetarii dosarelor adoptat pana acum de catre procurori, in special de cei anticoruptie urmand a fi schimbat din temelii. Asa ca prioritate vor avea anchetele in urma carora exista sanse sa se recupereze cat mai rapid prejudicii cat mai mari si asupra infractiunilor in curs de desfasurare sau savarsite recent, care ar putea fi astfel probate mult mai bine, ceea ce ar spori cresterea increderii opiniei publice in institutiile de forta.

Dar, pana atunci, DNA-ul mai are totusi „ultimul cartus“ pe teava…

Eliberari pe banda rulanta

Desigur, pretextul iminentei amnistii va fi superaglomerarea din puscariile patriei. De altfel, se vorbeste chiar ca inca actualul ministru al Justitiei, Raluca Pruna, ar fi fost sfatuita sa o lase mai moale cu luarea unor masuri legislative in acest sens, tocmai pentru ca „bilele albe“ sa intre in palmaresul viitoarei guvernari. Desigur, doar naivii se pot gandi ca se vor deschide larg usile ferecate ale penitenciarelor pentru a da buluc afara hoarde de infractori si recidivisti. Insa, cu toate ca proiectul legislativ va fi unul foarte minutios, vor fi destui cei care vor scapa de problemele cu legea. Mai ales ca, din cate reiese din informatiile intrate in posesia noastra, va fi vorba si de o amnistie fiscala. De asemenea, pedepsele mici, de pana la trei ani, si care se pot incadra la pronuntarea lor cu suspendare, nu vor mai fi date cu executare. Mai mult chiar, se spune ca si cei care, desi au o condamnare mai mare, dar au executat suficient din ea incat sa mai ramana doar cu un rest de cel mult trei ani vor putea beneficia de acest regim privilegiat. Insa, pentru acestia, deja aflati in penitenciare, nu va fi vorba de o amnistie generala, ci fiecare va compare in fata unui judecator care va analiza dosarele personale cu celeritate, pentru a se putea ajunge astfel la eliberari conditionate cat mai rapide, pentru dezaglomerarea penitenciarelor si evitarea sanctiunilor deja impuse in ritm alert de catre CEDO.

Si, desigur, in aceasta situatie, unul dintre marii castigatori ai amnistiei va fi si Liviu Dragnea, cel care, astfel, intr-un timp relativ scurt, pana la sfarsitul anului 2017 chiar, si-ar putea vedea, in sfarsit, indeplinit visul de a deveni premierul Romaniei.

Ori la bal, ori la spital

De asemenea, un articol special al viitoarei legi a amnistiei va fi alocat celor care platesc integral prejudiciile constatate de catre procurori si instantele de judecata, putand chiar suporta penalitati. Iar pentru acestia se va considera ca, daca tot si-au platit cu varf si indesat datoriile financiare catre stat, atunci ar putea beneficia de clementa si nu vor mai fi nevoiti sa stea dupa gratii ani indelungati. In acelasi timp insa, exista informatii ca, odata cu acest „moment zero“ din Justitie vor fi schimbate dramatic datele problemei pentru cei care vor mai fi prinsi de acum inainte ca apeleaza la acte de coruptie sau de mare evaziune fiscala. Pentru ca, din acel moment, pedepsele vor fi marite, iar la orice noua „calcare pe bec“ se vor adauga imediat la condamnarea definitiva si „resturile“ de pedeapsa, dar si alte sporuri uriase. Asa ca, pentru cei impricinati, amnistia poate reprezenta apoi drumul ori la bal, ori la spital…

Vremuri grele pentru „sifoane“

In acelasi timp insa, cei care se asteapta la o replica vehementa a cancelariilor occidentale or sa fie extrem de dezamagiti. Pentru ca, de aceasta data, se pare ca noua „revolutie“ din Justitie, care se va produce, cel mai probabil, inainte de intrarea in „vacanta mare“ parlamentara din vara are deja acceptul, fie el si unul doar tacit, al partenerilor strategici. Care au de acum altele mai importante pe cap si, in fond, nu-i intereseaza decat „sa circule banul“ si pe la noi. Asa ca pana si putinele condamnari oficiale externe care ar putea aparea vor fi unele mai mult decat timide.

Si, cum in orice poveste trebuie sa existe si niscai tapi ispasitori, se spune ca se anunta vremuri grele pentru unii „denuntatori de profesie“ din marile dosare. Pentru ca sistemul i-a identidficat deja pe acestia drept principali vinovati pentru excesul de zel in denunturi, care i-a indus in eroare pe oamenii legii…