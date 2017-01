„Puciul de la Dolj” loveste MAI-ul!

La cat de ambitioasa s-a dovedit Lia Olguta Vasilescu, prestatia acesteia in cabinetul Grindeanu se numara printre cele mai interesante de urmarit. Totusi, pana sa performeze in fruntea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, numele fostului primar al Craiovei este tras, probabil fara stiinta demnitarului, in tot felul de razboaie fratricide care se poarta in „cloaca” Ministerului de Interne.

Asa ca nu se mai poate vorbi de ocuparea unui post vacant sau nu, ca si apar niste „caschete” din Dolj, care sa se laude pe la sprituri ca ei sunt „geberalii” Liei Olguta Vasilescu si, drept urmare, vor fi numiti pe functiile visate. Dintre care unele extrem de importante, cum ar fi cele de sefi ai Jandarmeriei si Politiei Romane.

Dar Olguta stie?

Desigur ca este normala dorinta fiecarui ofiter din cadrul Ministerului de Interne de a accede cat mai sus, pe o functie de conducere cat mai mare. Insa acest lucru, chiar si in aceste vremuri schimbatoare este ceva mai dificil de realizat daca vrei sa te cocotezi in varful piramidei doar pe baza faptului ca, in prezent, activezi in orasul de unde primarul a ajuns pe cai mari in guvern.

Cu toate acestea, aproape ca nu mai este sindrofie la care sa nu se vorbeasca de „puciul de la Dolj”, in urma caruia Constantin Nicolescu ar urma sa preia conducerea Inspectoratului General al Politiei Romane iar Constantin Florea sefia Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane. Si, stranie coincidenta, in prezent cei doi conduc inspectoratele judetene Dolj ale Politiei si Jandarmeriei Romane. Insa visurile de marire ale celor doi s-ar putea spulbera daca, oricum ocupata cu implementarea masurilor revolutionare de la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu nu le va intinde mana de ajutor pe care acestia se bazeaza atat de mult.

Sau daca Liviu Dragnea va zice „pas”. Si uite cum „puciul de la Dolj” ar putea esua inca dinainte de a fi declansat cu adevarat…