„Macel” la usa PSD pentru functii in MAI!

Iata ca „fosilelor” de generali care se inghesuie sa revina la „butoanele” Ministerului de Interne li se adauga noi nume pe zi ce trece. Astfel ca inghesuiala de la usa sediului central sau a filialelor locale a ajuns sa fie mai ceva decat imbulzeala de la supermarket-urile care dau tigai la reducere.

Iar daca nume ca Ion Stoica, Doru Dumitrescu, Constantin Nicolescu sau Ion Nicolae Cabulea „au furat startul” incearcand deja sa intre in gratiile Danielei Carmen Dan, iata ca tare vine din urma si generalul Mircea Olaru, acesta visand cu ochii deschisi ca va reusi „sa-l faca pe Andreiana” si sa revina la conducerea Jandarmeriei Romane.

„Virusati” de Oprea

Dupa ce s-a plans oficial ca ar fi fost destituit de la sefia IGJR in urma dezvaluirilor din „National”, iata ca buclucasul general Mircea Olaru nu se multumeste cu tragerea sa pe linia moarta a Directiei Secretariat General din MAI. Asa ca, „resetat” de victoria zdrobitoare a PSD-ului la alegerile parlamentare din 11 decembrie, in loc sa-si vada in continuare de finalizarea amplei operatiuni de inventariere a scaunelor din minister, Mircea Olaru isi inchipuie ca a intrat din nou in cartile sefiei. Si, daca acest lucru mai uimeste pe cineva, vizeaza deja scaunul actualului inspector general, Marin Andreiana.

Fara sa se gandeasca inainte de doua ori, la fel ca si chestorii Ion Stoica si Ion Burciu, de altfel, daca nu cumva fostul vicepremier Gabriel Oprea, caruia nu indrazneau sa-i refuze niciun capriciu, nu le-o fi lasat cumva niscai „scheleti” in dulapuri. Dar fiecare alege cum sa-si finalizeze carierele, asa ca la usile sediilor PSD se dau adevarate „lupte de gherila” pentru a-si alimenta sperantele intr-o „revenire de senzatie”. Cu toate ca Liviu Dragnea nu este chiar asa naiv precum cred unii, iar „pontistii fundamentalisti” din partid nu sunt chiar din cale de agreati de noua conducere pesedista. Ba, din contra, oamenii loiali fostului premier sunt ocoliti cu grija la readucerea in prim planul guvernarii. Asa ca, fie si in ciuda unei productii viticole de exceptie la Tecuci, nu trebuie uitat ca pe „binefacatorul” Mircea Dusa nu-l mai recunoaste acum nici macar portarul de pe Kiseleff.