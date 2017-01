„Grupul de la Monaco” i-a spart teava sefului SPP!

Iata ca si in lumea serviciilor secrete nu vinde niciodata de una singura. Iar de intelepciunea populara se pot convinge acum si membrii vechii garzi de la sefia structurilor. Care, desi au primit in ultima vreme mai multe „oferte de nerefuzat” pentru a parasi cu fruntea sus „corabiile” pe care le conduc de peste un deceniu, au tras de timp si au intrat in prelungiri, urmand insa ca acum sa fie eliminati din sistem la „loviturile de departajare”.

Iar dupa ce Florian Coldea a fost deja inghesuit in corzile anchetelor interne si ale procurorilor Parchetului General, uite ca si Marcel Opris de la STS se tot framanta ce explicatii sa dea despre inregistrarile din biroul lui Basescu. Culmea este ca napasta a dat in aceste zile si peste „ultimul mohican” Lucian Pahontu, fara a ma referi aici insa musai la faptul ca liderii noii Puteri, in frunte cu Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu sufla acum si in „iaurtul” SPP, dupa ce Victor Ponta s-a ars cu aghiotantii care l-au „tocat” informativ pe cand era premier. Dar aceasta pare sa fie acum ultima grija a generalului Lucian Pahontu, dupa ce bazinul de inot din noul sediu al SPP a devenit impracticabil. Iar cu toate ca la prima vedere ar putea fi invocat drept un simplu „ghinion” faptul ca tevile de alimentare cu apa au inghetat si au pocnit una dupa alta, lucrurile stau cu totul altfel pentru ca la mijloc sunt nu mai putin de 43 milioane de euro, cat a decontat Serviciul de Protectie si Paza, in urma mai multor acte aditionale, catre constructorul Bog’ Art. Adica firma lui Raul Doicescu, nimeni altul decat „nasul” lui Basescu, dupa ce le-a pus pirostriile lui EBA si Sida, baiatul influentului Bebe Ionescu. Dar si omul de incredere al lui Adriean Videanu si membru marcant al „grupului de la Monaco”.

Iar faptul ca Bog’ Art nu se grabeste acum sa faca reparatiile necesare la spectaculosul sediu din sticla in care se pare ca sunt insa infiltratii nepermise si alte deficiente majore nu a facut decat sa starneasca panica la varful SPP. Mai ales ca, dupa ce inspectorii lui Nicolae Vacaroiu de la Curtea de Conturi s-au declarat stupefiati de costurile suplimentare, altor structuri informative care oricum erau cu geana pe cuscrul si nasul lui Basescu le vine acum manusa inchiderea intempestiva a piscinei interioare unde ar fi trebuit sa se scalde, pe bani multi de la buget, sepepistii lui Pahontu…

Vendetta lui Videanu

La constructia ditamai mastodontului din buza cartierului Cotroceni ar fi fost o paine de mancat pentru toata lumea, mai ales atunci cand contractul i-a fost atribuit si apoi, intre septembrie 2009 si octombrie 2013 „daruit” cu mai multe acte aditionale firmei de constructii Bog’Art, condusa de Raul Doicescu. Cel care, dincolo de relatia de rudenie prin alianta cu familia Basescu, este cunoscut initiatilor drept partenerul din umbra al lui Adriean Videanu, mai ales dupa ce acesta din urma s-a retras din hartiile afacerilor controlate. Iata insa ca, dupa cum sustin sursele noastre, tocmai Videanu nu ar fi apucat sa-si bage marmura in sediul SPP! Pentru ca, speriat sa nu-l manie pe „Zeus”, mai ales dupa ce Basescu ii cerea capul lui Videanu, dupa ce acesta a fugit la Monaco doar ca sa nu o voteze pe Elena Udrea la sefia PDL-ului, Lucian Pahontu s-ar fi oprit la mijlocul drumului. Asa ca Bog’Art a facut sediul, dar Videanu, Blaga si alti membri ai grupului de la Monaco ar fi strambat inca de atunci din nas fata de comportamentul sefului SPP. Cel care, acum, intra serios la apa, dupa ce, din cate se pare, cei de la Bog’Art nu se obosesc sa repare deficientele de la sediul nou, o cladire de 43 de miliaone de euro care ar avea probleme de mentenanta, din moment ce piscina, ca sa dam un singur exemplu, este deja inchisa. Si asta pentru ca s-au spart tevile, de zici ca acolo sef de santier a fost vreun Dorel adus de pe marginea santului…

Ascunsi la Snagov

Culmea este ca dihonia a intrat deja la varful SPP, mai ales ca in coasta lui Lucian Pahontu exista si oameni puternic sustinuti de catre „aripa” Blaga-Videanu, tocmai cei aflati „la temelia” noului sediu. Si explicatii trebuie date cat de curand, ca doar nu este de ici de colea sa dai 43 de milioane pe un sediu pe care sa incepi sa-l inchizi dupa trei ani de la inaugurare! Insa este posibil sa se deschida mai multe „fronturi”, cu toate ca operatiunile de „stergere a urmelor” declansate in ultima vreme sunt in plina desfasurare. Astfel ca, la resedintele din Snagov au fost deja pitulati cei doi sepepisti care au fost detasati, cu tot cu autoturismul de serviciu, la Elena Udrea, inclusiv dupa ce aceasta nu mai era ministru si deci nu mai avea dreptul legal la protectie. Si daca o buna perioada cei doi au fost „legendati” ca ar fi parasit Serviciul, lucrand „pe persoana fizia” la fosta blonda de la Cotroceni, dezvaluirile din „National” au facut ca acestia sa fie relocati de la poligon, unde mai dadeau totusi ochi in ochi cu colegii, la Sectiunea Paza, la mult mai discretele obiective de pe langa Snagov. Dar intrebarea cum si, mai ales, pe ai cui bani au pazit-o acestia pe civila Elena Udrea ramane si, cu siguranta, ea va fi fructificata de rivalii lui Pahontu, care nu sunt deloc putini.

Iohannis, cu Geoana in pat!

Desigur ca daca Iohannis s-ar fi imbaiat in piscina SPP-ului acesta ar fi facut deja spume ca nu mai poate inota acolo, dupa inchiderea stabilimentului. Dar asa, acesta inca tace, parand sa nu-l deranjeze nici macar faptul ca are printre aghiotanti tocmai pe cel care „l-a servit” si pe Mircea Geoana in perioada cand acesta era deja presedinte, daca Basescu nu ar fi aflat tot ce misca. Oricum, iata ca blestemul lui Videanu, cel nemultumit de „felia” primita din „tortul” SPP pare sa-l ajunga, fie si dupa atita amar de vreme, pe Lucian Pahontu, cel asteptat la cotitura din toate partile. Inclusiv din interiorul structurii pe care o conduce inca din anul 2005! Si, intamplator sau nu, cu ceva vreme in urma dezvaluiam ca asupra „cuscrului” lui Basescu, Gheorghe Bebe Ionescu si a anturajului acestuia, inclusiv Raul Doicescu s-a efectuat un intensiv filaj, inclusiv in restaurantele de fite din Nordul Capitalei, pentru aceasta operatiune punandu-se la bataie cele mai „bengoase” masini din parcul auto.