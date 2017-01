„Furia rosie” pune laba pe Interne!

Mare sprit mare, la ceas de seara, cu ocazia Sarbatorilor, undeva in zona de sud a tarii, ca doar de aici se da mai nou ora exacta la smecheria guvernamentala. Iar la paranghelie au participat cam toate „fosilele nemuritoare”ale Ministerului de Interne, chestori cu multe stele pe umar, de care „lupii tineri” din sistem de-abia ce rasuflasera usurati ca au scapat in urma cu ceva vreme.

Dar, cand colo, ce sa vezi, iata ca de la Doru Dumitrescu de la Mehedinti si Contantin Nicolescu de la Dolj si pana la Ion Stoica de la Arges si chiar „raspopitul” pesedist Ioan Cabulea sunt gata sa-si suie din nou sacii in caruta Internelor. Asa ca acest veritabil grup de comando, care deja se impauneaza ca i se spune „furia rosie” s-a reconectat la politicienii pesedisti pe care i-a slujit si in trecut, fiind la un pas, in schimb, sa puna din nou laba pe conducerea Ministerului de Interne. Mai ales ca noul ministru pare deja putin timorat si depasit de situatie, astfel ca Liviu Dragnea ramane in acest moment cam singurul care poate interveni si stopa accederea la putere a „generalilor combinagii”.

Pentru ca, altfel, chiar ca MAI-ul va sari din lac in put, intarindu-si renumele de cel mai blestemat minister, indiferent de guvernare…

Spritul razbunarii

Peste noapte, odata cu stralucirea tot mai intensa a stelei politice a lui Liviu Dragnea, tot mai multi dintre vechii clienti politici ai PSD-ului, la gramada cu „dezertori” din randurile liberalilor, se conving unii pe altii ca este suficient sa ai „origini sanatoase” din judetele din zona de sud a tarii, daca s-ar putea chiar din Teleorman, pentru a se cocota din nou in varful piramidei puterii. Sau, daca nu, barem sa fraternizeze de urgenta cu „sudistii”. Iar printre oportunistii care nu concep nici in ruptul „caschetelor” sa piarda aceasta ocazie nesperata de a fi din nou la „butoanele subterane” ale Ministerului de Interne se numara si cei din „clanul generalilor rosii”, grupare extrem de influenta, care tocmai ce fusese destructurata in ultimii doi ani, greii din aceasta „fratie” scapand ca prin urechile acului de „tinichelele” penale ce li s-ar fi putut agata de coada profesionala, daca nu ieseau la tanc la pensie. Iata insa ca mare parte dintre acestia tocmai ce au participat „pe zona” la un sprit de pomina, in care nu doar ca s-au laudat, dovedind ca nu au priceput inca nimic din noua realitate din sistem, cu pilele politice care ii vor propulsa din nou la sefia MAI, dar s-au si jurat ca se vor razbuna crunt si ca vor recurge la cea mai mare epurare vazuta vreodata in minister. Nu una strict pe criterii politice, ce-i drept, ci doar pentru eliminarea celor care nu vor sustine „furia rosie”, cum le place sa li se spuna nostalgicilor chestori care, toata cariera lor, nu au facut decat sa slugareasca unul sau mai multi lideri politici.

„Tatuca filajului”

Animatorul „furiosilor rosii” este fostul secretar de stat din MAI, Doru Dumitrescu, cel al carui nume a fost prins in incurcatele ite ale „dosarului Duicu”. De altfel, legaturile chestorului cu „baronul de Mehedinti” sunt unele notabile, Doru Dumitrecu devenind, dupa expulzarea sa din structurile centrale ale MAI, un activist pe fata al organizatiei PSD Mehedinti. Numai ca, dupa ce a ratat intrarea in parlament, chestorul isi linge acum ranile organizand sprituri unde, alaturi de ceilalti „furiosi rosii”, impart deja posturile de secretari de stat, subsecretari de stat sau inspectori generali. Iar daca ceilalti „camarazi” se lauda cu diversi sefi de organizatii judetene care le-au promis sprijin sa se intoarca in linia intai, iata ca Doru Dumitrescu se impauneaza nici mai mult nici mai putin ca al are acces direct la „el lider maximo” Liviu Dragnea, care ar urma sa-i puna ministerul la picioare. Greu de crezut, mai ales daca presedintele Camerei Deputatilor ar afla de ce lui Doru Dumitrescu i se spune in minister „tatuca filajului”, acesta fiind celebru atat pentru legaturile cu alte structuri informative, cat si pentru faptul ca, dupa cum se vorbeste, raspunzand anumitor „rugaminti”, isi „monitoriza” nu doar subalternii sau sefii, ci chiar pe unii jurnalisti sau oameni de afaceri si famiile acestora. Prietenii stiu de ce!

„Chestorul baronilor”

Iar cu toate ca unora intoarcerea „furiosilor” li s-ar putea parea doar o gluma proasta, iata ca exista si semnale ingrijoratoare. Astfel ca, dupa ce s-a aratat destul de speriata in comisia parlamentara care a audiat-o, Carmen Daniela Dan a intrebat de nimeni altul decat de … chestorul Ion Stoica de la Arges, pe care l-a catalogat drept „simpatic”.

De, poate ca noul ministru nu a apucat sa stie ca Ion Stoica, care in aceste zile se lauda cu faptul ca oricum nu-l lasa consateanul sau Nicolae Vacaroiu pe dinafara, este cunoscut drept „chestorul baronilor”, fiind puternic sustinut in cariera, pana acum, de Paul Stanescu de la Olt si de Constantin Nicolescu de la Arges, numele sau aparand in mai multe dosare controversate. Oricum, acesta vizeaza inca intoarcerea pe functia de secretar general al MAI, la fel cum chestorul Constantin Nicolescu de la Dolj spera ca Lia Olguta Vasilescu il va „recupera” si il va face din nou adjunct al IGPR, daca nu chiar inspector general plin.

Si tu, Cabulea?

Culmea este ca pana si chestorul Ion Nicolae Cabulea, care atatea decenii a fost „galben” pana in epoleti si omul de incredere al lui Teodor Atanasiu s-a „inrosit” si se da acum prieten cu noua grupare de la Consiliul Judetean Alba. Asa ca s-a „reevaluat” peste noapte, transmitand ca vrea sa revina la sefie, chiar daca nu musai la MAI, „unde-s bani mai putini”. Insa functii de ocupat sunt cu prisosinta, inca inainte de „marea epurare” fiind disponibile deja urmatoarele posturi: secretar de stat pe ordine publica, subsecretar de stat pe ordine publica, secretar de stat pe relatii internationale, secretar de stat pe relatiile cu prefecturile, doi secretari generali adjuncti, diversi directori generali si adjuncti „fara numar”… Asa ca bataia este mare, dar si grija lui Liviu Dragnea de a nu lasa noul ministru sa cada in aceste jocuri de culise trebuie sa fie pe masura. Pentru ca, atunci, cu acesti „nemuritori” din nou la butoane, chiar ca nu mai are importanta cine conduce in acte ministerul …