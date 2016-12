„Clanul” Busoi, „stapanul Banatului”!

Dupa ce, alaturi de ceilalti „gorghisti” de la centru, a dus PNL –ul in „mocirla” unor procente electorale penibile pentru un partid istoric, Cristian Busoi tace acum malc, sperand ca, asa insignifiant cum pare, lumea va uita de el pana ce va fi din nou propulsat din anemica pepiniera de cadre pentru vreun alt post caldut. Numai ca, iata, chiar colegii liberali nu vor sa uite si sa ierte, Busoi fiind acuzat ca ar fi refuzat sa se umble la finantatorii traditionali ai partidului, aceasta „zgarcenie” proverbiala fiind considerata ca avand un rol hotarator in pierderea alegerilor.

In acelasi timp insa, Cristian Busoi este asteptat la cotitura in partid pentru ca, in timp ce avea „arici” la buzunar pentru actiunile de campanie ale liberalilor, ar fi facut pe nababul prin diverse locatii de lux europene. Si, mai mult chiar, ca in tot acest timp, prin intermediul finilor sai de incredere, ar fi strans banut peste banut, ajungand, la vedere, in declaratia de avere, la o suma mai mult decat frumusica pentru unul care toata viata a fost bugetar.

Insa, pe langa interesele personale si de grup pe care le-ar avea in domeniul combinatiilor medicale, motiv pentru care ar fi si incercat sa impuna un „chilotar” drept ministru tehnocrat al Sanatatii, finii din „clanul” lui Busoi ar fi racordati, pe tot teritoriul Banatului, din Drobeta Turnu Severin si pana in Timisoara, la contracte cu statul, de la tolaetarea copacilor si pana la starpirea sobolanilor… Fara ca macar sa le pese de patania soacrei lui Cristian Busoi, notarita Marta Ilinca primind o condamnare la trei ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.

Jucator pe Sanatate

Pe cand Cristian Busoi se visa inca viitorul primar al Capitalei, anunta deja cu surle si trambite ca va construi spitale peste spitale, mai mari chiar si decat cele de la Viena.

Insa declinul unuia dintre „yesmanii” preferati ai lui Klaus Iohannis s-a produs nu neaparat dupa ce a inceput sa-si faca singur campanie cu imagini cu tragediile de la cutremur sau de la „Colectiv”, ci dupa ce a incercat sa-l impuna pe Andrei Baciu drept ministrul tehnocrat al Sanatatii. Insa „concurenta” din domeniul medical a ripostat furtunos si publicarea pozelor cu viitorul ministru in chiloti a dejucat planurile lui Busoi. Fara ca aceasta sa insemne ca fostul presedinte al CNAS nu a ramas un jucator important pe piata Sanatatii de la noi. Prietenii stiu de ce…

N-a spart pusculita!

Desi liberalii ar fi chiar ultimii politicieni care s-ar putea plainge ca nu au, mai mult sau mai putin la vedere, sustinatori financiari de calibru, campania PNL-ului o fi fost ea sublima, dar pur si simplu a lipsit cu desavarsire! Si asta pentru ca, dupa cum se plang acum alti lideri liberali care au prins glas dupa esecul usturator de la parlamentare, Cristian Busoi nu ar fi vrut sa sparga „pusculita” avuta la dispozitie. Asa ca un numar insmenat dintre candidatii liberali nu ar fi avut prea multe sanse, fiind boicotati financiar chiar de catre proprii lideri precum Alina Gorghiu sau Cristian Busoi. Cel care, pentru a da bine pe langa „stapanirea” de la Palatul Cotroceni, si-ar fi luat angajamentul „sinucigas” de a fi mai mult decat mana stransa. Insa tot mai multi liberalii se plang ca in timp ce economia extrema a lui Busoi le-a taiat „craca” electoratului de sub picioare, finii acestuia nu aveau nicio „greata” din a obtine noi si noi contracte de la autoritatile locale si centrale aflate in sfera de influenta a liberalilor.

Finii si cu nasul!

Oricat de fire economa ar fi insa Cristian Busoi, tot au ajuns procurorii sa se intrebe de unde are acesta 16 milioane de actiuni la „Fondul Proprietatea”. Mai ales ca, intr-unul din nenumaratele dosare ANRP aflate in diverse faze de cercetare sau pe rolul justitiei apare informatia ca Marius Bogdan Militaru si Daniel Groza, nimeni altii decat finii lui Cristian Busoi au incasat 77,5 milioane de lei de la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatii, la doar trei luni dupa ce cumparasera drepturile litigioase de la o batrana din Timisoara. De altfel, in tot Banatul, finii lui Busoi au un „noroc chior” atunci cand este vorba de atribuirea unor banoase contracte cu statul, lucru reliefat si de nenumarate rapoarte ale Curtii de Conturi. Este suficent astfel sa dam exemplul firmei finului Militaru, care a primit de la Primaria Timisoara un contract pentru toaletarea copacilor, desi institutia condusa de liberalul Nicolae Robu avea propria firma de profil. Dar, ce-i drept, preturile nu erau la fel, societatea pierzatoare a primariei percepand preturi de 11 ori mai mici decat cea a finului lui Busoi! Asta in timp ce firma unui alt fin, Vlad Iman, a prins contracte „babane” pentru dezinsectia si deratizarea Spitalului Clinic de Urgenta Timisoara.

Pai si la asa fini, cum sa nu fie considerat „nasul” Busoi cel mai bogat politician roman? Insa, daca tot a ajuns sa fie considerat drept „stapanul Banatului”, oare de ce nu o candida acesta, macar o data in viata, si in Mehedintiul natal sau barem in Timis?